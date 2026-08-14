Serien-Aus "Die Maiwald": Darum wird die ZDF-Serie nach nur einer Staffel abgesetzt Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von C3 Newsroom Doris Schretzmayer spielte in der ZDF-Serie "Die Maiwald" die Tierärztin Maria Maiwald. Nach der ersten Staffel wird die Reihe nicht fortgesetzt. Bild: ZDF / Lukas Pfaff/ Irenaeus Herok

Zwei neue Serien gingen gleichzeitig ins Rennen, doch nur eine darf weitermachen: Das ZDF hat über die Zukunft von "Die Maiwald" entschieden. Trotz Millionenpublikum ist nach der ersten Staffel Schluss.

Zwei neue Serien, derselbe Sendeplatz - doch am Ende gibt es nur für eine der beiden eine zweite Staffel. Im März schickte das ZDF "Die Maiwald" und "Einfach Elli" ins Rennen. Nun ist die Entscheidung gefallen: Für "Die Maiwald" mit Doris Schretzmayer geht es nicht weiter. Wie das Medienmagazin "DWDL.de" berichtet, bestätigte eine Sprecherin des ZDF, dass keine zweite Staffel geplant ist. Ganz anders sieht es bei der Konkurrenz aus: "Einfach Elli" mit Klara Deutschmann wird fortgesetzt. Vier neue Folgen befinden sich bereits in Produktion.

ZDF beendet "Die Maiwald" trotz Millionenpublikum Ganz ohne Erfolg verabschiedet sich "Die Maiwald" allerdings nicht. Mehr als drei Millionen Zuschauer sahen jeweils die beiden ausgestrahlten Filme. In der Serie spielte Doris Schretzmayer eine Tierärztin im Salzburger Land, die sich nicht nur um ihre tierischen Patienten kümmerte. An ihrer Seite waren unter anderem Michael A. Grimm, Sonsee Neu, Bernhard Piesk, Klara Eham, Atrin Haghdoust, Janina Elkin und Christian Schneeweiß zu sehen. Im zweiten Film gehörte zudem Uschi Glas zum Ensemble. Das ZDF zieht trotz des Aus ein positives Fazit:

Mit 'Die Maiwald' und 'Einfach Elli' hat das ZDF zwei starke neue Serien ausprobiert. ZDF

Und weiter: "Im Ergebnis hat sich das ZDF gleichwohl entschieden, die Serie 'Die Maiwald' nicht fortzusetzen. Wir danken dem gesamten Team für diese tolle Produktion.“

"Einfach Elli" setzt sich im ZDF durch Beim direkten Vergleich der Zuschauer:innenzahlen hatte "Einfach Elli" die Nase vorn. Während "Die Maiwald" jeweils mehr als drei Millionen Menschen erreichte, sahen die Konkurrenzserie teilweise mehr als vier Millionen. Damit geht das Experiment des ZDF für eine der beiden Produktionen weiter: Die zweite Staffel von "Einfach Elli" soll vier Folgen umfassen - und damit zwei mehr als zum Auftakt. Für Doris Schretzmayer endet dagegen vorerst ihre Zeit als Tierärztin Maria Maiwald. Die österreichische Schauspielerin ist seit Jahrzehnten in Film und Fernsehen zu sehen und spielte bereits in zahlreichen deutschen und österreichischen Produktionen, darunter im "Tatort" und in "Soko Donau".