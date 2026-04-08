"Die Millionenidee" "Die Menschen trauen sich was" - Ralf Dümmel ist begeistert von Ideen für seine Show Aktualisiert: Vor 17 Minuten von Joyn Redaktion Ralf Dümmel ist überwältigt von der Zahl der Ideen für seine Show "Die Millionenidee - mit Ralf Dümmel". Bild: Joyn/Marc Rehbeck

"Die Menschen trauen sich was – und genau das liebe ich." Sensationelle 6.598 Ideen aus ganz Deutschland fluteten Ralf Dümmels Postfach nach dem Bewerbungsaufruf für seine neue SAT.1-Show "Die Millionenidee". Jetzt wird angepackt: In seiner Firmenzentrale in Stapelfeld bei Hamburg arbeitet Dümmel mit seinem Team an den ersten Ideen - natürlich begleitet von Kameras.

Welche Ideen wählt der erfolgreiche Unternehmer aus und entwickelt sie gemeinsam mit den Ideengebern zu fertigen Produkten? Welche Idee hat das Zeug zum Verkaufsschlager? Wer startet mit Ralf Dümmel seine Heldenreise zur Million? Ralf Dümmel: "Ich bin total begeistert und ehrlich gesagt auch echt überwältigt, wie viele Menschen mir geschrieben haben. Das zeigt einmal mehr, wie viel Erfindergeist, Mut und Potenzial in diesem Land steckt. Oft braucht es nur jemanden, der an eine Idee glaubt, sie ernst nimmt, das finanzielle Risiko trägt und gemeinsam mit den Menschen den Weg geht. Genau das mache ich mit meinem Team. Wir holen die besten Ideen raus, entwickeln sie mit voller Energie weiter und machen daraus echte Produkte. Und das Besondere ist: Die Zuschauer sind bei diesem ganzen Weg direkt mit dabei. Wenn dann die Gewinnerprodukte schon am Tag nach der Ausstrahlung für alle im Handel erhältlich sind, ist das einfach sensationell. Mein Team und ich haben riesige Lust auf dieses Projekt. Das wird richtig groß."