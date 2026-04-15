Konkurrenz im Reality-TV "Die Jungen machen die Gagen kaputt": Wird die Realitystar Academy zur Gefahr für Gina-Lisa Lohfink, Yvonne Woelke und Co.? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Emilia Töpper Auf Joyn ansehen Die Realitystar Academy - ab dem 16.04 auf Joyn! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

In "Die Realitystar Academy" bildet Désirée Nick die Reality-Stars von morgen aus. Eine ganz neue Generation, die vielleicht zur Bedrohung für bekannte Reality-Gesichter wie Yvonne Woelke, Edith Stehfest und Gina-Lisa Lohfink werden könnte.

Eine neue Generation Was passiert allerdings, wenn 18 neue Reality-Stars nachkommen? Ganz verschiedene Teilnehmer und Charaktere hat Désirée Nick zu sich in "Die Realitystar Academy" geholt. Jeder Einzelne hat das Potenzial, ein Reality-Star zu werden und sich zwischen Größen wie Yvonne Woelke und Edith Stehfest einzureihen. Klar ist: die Konkurrenz schläft nicht, auch im Reality-TV. Die vielen jungen Nachfolger könnten schließlich den Preis für Gagen drücken.

Wenn so eine Lohfink in der Show ist, bleibt nicht mehr viel übrig Gina-Lisa Lohfink

Die Reality-Stars im Interview mit dem SAT.1-Frühstücksfernsehen Videoclip SAT.1-Frühstücksfernsehen Backstage: Reality und Alexander Skarsgård Verfügbar auf Joyn Videoclip • 04:12 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Einen wirklichen Grund zur Sorge gibt es allerdings für die Reality-Stars der alten Schule nicht. Bei der "Realitystar Academy" gibt es nur eine einzige Wildcard für das Forsthaus Rampensau zu gewinnen. Es kommen also keine 18 Konkurrenten nach, sondern nur ein einziger weiterer Star. Diese Person muss noch dazu erstmal auf dasselbe Level kommen um einer Edith Stehfest oder einer Gina-Lisa Lohfink wirklich die Gage kaputt zu machen. Da heißt es möglichst viel aus der neuen Schule von Désirée Nick mitnehmen, um mit den Größen des deutschen Reality-TV mithalten zu können und vielleicht ähnliche Gagen abzustauben.



Welcher Stern wird als nächstes am Himmel des Reality-TV aufgehen? Ab Donnerstag, 16. April um 22:35 Uhr auf ProSieben einschalten bei der "Realitystar Academy".