Exklusiv-Interview "Mein Religionsunterricht war so beliebt": Désirée Nick erzählt über ihre Vergangenheit als Religionslehrerin Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Edwin B. Auf Joyn ansehen Die Realitystar Academy - ab dem 16.04 auf Joyn! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

In den 80ern fing sie als Religionslehrerin an, danach war sie ein Realitystar. Jetzt, ungefähr 40 Jahre später, kehrt sie in den Unterricht zurück, bloß diesmal für den Reality-Nachwuchs. Bei "Die Realitystar Academy" ist sie die Rektorin und macht im Grunde das, womit sie gestartet ist: junge Köpfe unterrichten und führen.

Die Rektorin der Trash-Akademie Bei "Die Realitystar Academy" haben 18 Studierende die Chance auf den großen Durchbruch, doch nicht jeder wird es schaffen. Wie in der Schule muss man für seinen Abschluss sich beweisen! Es zählt jede Aufgabe, denn wer nicht performt, wird exmatrikuliert! Von wem? Natürlich von der Rektorin, die niemand Geringeres als Désirée Nick ist. Zusammen mit Assistent Gigi und anderen bekannten Gesichtern des Reality-Kosmos werden die Studierenden auf die Probe gestellt: Wer hat die Personality für Reality? Wir haben mit der gelernten Pädagogin im Exklusiv-Interview mit Joyn über ihre Vergangenheit in der Schule gesprochen.

Donnerstag, 16.04. 22:35 Uhr • Die Realitystar Academy Die Realitystar Academy Verfügbar auf Joyn 65 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Désirée Nick - Back to the Roots? Désirée Nick verrät, dass sie in den 80ern eine Katholischlehrerin war: "Mein Religionsunterricht war so beliebt, dass sogar die Schüler aus anderen Klassen gekommen sind, und ditte in Religion, und gefragt haben: 'Können wir bei Ihnen teilnehmen?'", schwatzt sie auf Berlinerisch. Sie packt aus über die Schulzeit, sie ist im Unterricht ins Museum gegangen und ab und zu gab es auch Unterricht bei der Berlinerin zuhause. Es wird noch besser: Désirée, welche im Fernsehen gerne ungefiltert raushaut, war dann später in ihrer Laufbahn auch Jugendseelsorgerin in der JVA Plötzensee geworden ist.

Also ick habe als Pädagogin eine sehr, sehr fundierte Ausbildung. Désirée Nick

Nick freut sich auch, wenn sie an ihrer "Akademie" Student:innen mit einem solchen Hintergrund begrüßen darf. Tja, der inklusive Lehrerinnen-Charme muss ihr erhalten geblieben sein. "Im Grunde genommen dreht sich alles um die Natur des Menschen", ein richtiger Full-Circle-Moment. Ein Klassenzimmer fühlt sich auch oft wie Reality-Fernsehen an, warum dann nicht direkt die nächste Generation der Reality-Sternchen unterrichten? Sie bezeichnet ihre Rolle als Direktorin als pädagogische Tätigkeit.

Ick bin sowas wie die Päpstin Désirée Nick

Der Kreis schließt sich Die Désirée ist für jedermann! Darauf ist sie besonders stolz: Sie holt nach wie vor die älteren Generationen ab und bleibt immer wieder bei den jüngeren Generationen relevant. Damit ist sie als generationsübergreifende Mentorin ein super Pick für die Aufgabe der Rektorin in "Der Realitystar Academy".

Und dass ich für die Jugend jetzt tätig sein kann in meinem sozusagen alten Lehramtsberuf, das ist eigentlich ein Geniestreich des Universums. Désirée Nick