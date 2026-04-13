Immer für Chaos gut Große Klappe, viel Charme: Das ist "Realitystar Academy"-Assistent Gigi Birofio Veröffentlicht: Vor 18 Minuten von Edwin B. Gigi wird der Assistent von Désirée Nick bei "Die Realitystar Academy". Bild: Imago Images / Gartner

Mit seinen ikonischen Sprüchen, jeder Menge Selbstbewusstsein und unberechenbarem Reality-Charme spielt Gigi Birofio ganz oben im deutschen Reality-Kosmos mit. Der Italiener sorgt garantiert für Lacher - egal ob in der "Villa der Versuchung", im Dschungelcamp oder als Assistenz an der neuen Show "Die Realitystar Academy". Das musst du über den sympathischen Quatschkopf wissen.

Wie heißt Gigi Birofio richtig und wo kommt er her? Hier gibt es alle Keyfacts zum gebürtigen Baden-Württemberger: Sein echter Name lautet Luigi Birofio.

Geboren wurde er am 17. Mai 1999 in Bietigheim-Bissingen an der Enz.

Der durchtrainierte Macho ist 1,80 Meter groß.

Aufgewachsen ist er in Pleidelsheim mit seiner Familie.

Seine Familie stammt ursprünglich aus Süditalien.

Donnerstag, 16.04. 22:35 Uhr • Die Realitystar Academy Nicht verpassen! Staffelstart von "Die Realitystar Academy": Donnerstag, 16. April, um 22:35 Uhr auf ProSieben - oder hier im kostenlosen Livestream! Verfügbar auf Joyn 65 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Vom Industrie-Elektriker ins Rampenlicht: Wie wurde Gigi berühmt? Nach seinem Schulabschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Industrie-Elektriker und arbeitete erstmal in einer Fabrik. Doch schon früh merkte er, dass ihm das normale Berufsleben nicht reichen würde: So hat sich der Süditaliener in der Vergangenheit als Stripper versucht. Seine Ex-Freundin Michelle Daniaux verriet, dass es sein Onkel Luciano war, der ihm das Handwerk des Show-Tanzes beibrachte und mit ihm gemeinsam erste Auftritte absolvierte. Seine offizielle Karriere im TV-Rampenlicht begann 2020. Sein erstes Format war eine der bekanntesten Dating-Shows am Strand. Und darauf folgten weitere erfolgreiche Formate: Er testete seine Treue auf einer Insel, stellte sich gegen andere Promis in einer harten Paar-Herausforderung und kämpfte sich Anfang 2023 in einem bekannten Survival-Camp in Australien bis auf den zweiten Platz. Gigi testet auch sportlich seine Grenzen aus: Ende 2023 stieg der Muskelprotz beim Promiboxen in den Ring. Der Kampf gegen Can Kaplan endete für ihn mit einer bitteren Niederlage durch einen K. o. in der ersten Runde. 2025 stellte der Reality-Krawallmacher bei der "Villa der Versuchung" unter Beweis, worauf er so verzichten kann. Neben einem Flirt mit Kate Merlan, obwohl er zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung mit Vicky war, sorgte er auch mit verschiedensten Konflikten für bestes Entertainment.

Was verdient Gigi Birofio? Lukrative Deals und schnelle Autos Auch wenn es keine offiziellen Angaben gibt, dürfte das Vermögen des ehemaligen Industrie-Elektrikers in den letzten Jahren gestiegen sein. Ein besonders scharfes Angebot bekam er kurz nach seiner Zweitplatzierung im australischen Survival-Camp: Die Marktführer der männlichen Entertainment-Szene, die "SixxPaxx", boten ihm 100.000 Euro für eine Tournee an. Zugunsten seiner TV-Karriere lehnte er die mehrmonatige Tour ab, aber kam 2023 für eine Show mal als Gast auf die Bühne. Durch seine vielseitige TV-Präsenz dürfte der Casanova mit italienischen Wurzeln stattliche Gagen kassieren. Dazu kommt seine immense Reichweite auf Social Media: Auf Instagram folgen ihm fast 700.000 Menschen. Das macht den gebürtigen Baden-Württemberger auch für lukrative Werbedeals interessant. Geld investieren kann Gigi auch: in schnelle und auffällige Wägen. Sein bekanntester Wagen war eine auffällige, lilafarbene Chevrolet Corvette mit 679 PS. Ihr Wert lag bei rund 135.000 Euro. Dass gerade dieser Luxusschlitten dem Reality-Star zum Verhängnis wurde, ist in Gigis Privatleben zu lesen.

Gigi privat: von gebrochenen Herzen bis hin zu kaputten Karren Wenn es um Gigis Liebesleben geht, kommen die Medien kaum noch hinterher. In Sachen Beziehungen hat der 26-Jährige für viel Drama gesorgt. Seine bekannteste Beziehung ist mit Michelle Daniaux. Sie ist so bekannt, weil die On-Off-Beziehung vor laufenden Kameras ausgetragen wurde. Eine weitere bekannte Ex von ihm ist die Influencerin Dana Feist, von ihm auch gerne als "Perle" bezeichnet. Die Beziehung mit ihr scheiterte jedoch Ende 2023, nachdem Dana öffentlich machte, dass er ihr mehrfach fremdgegangen sei. Seine ehemalige Beziehung zu Vicky stand 2025 im Fokus seiner Fans. Als die beiden im Frühjahr ihre Liebe öffentlich machten, ließen sie sich sogar die jeweiligen Namen auf den Handrücken tätowieren. Nach der Ausstrahlung der "Villa der Versuchung" gab es in der jungen Beziehung die erste Krise. Der Casanova hatte dort mit Kate Merlan gekuschelt.

Ende 2025 gab Vicky auf Instagram bekannt, dass die beiden nach nur sechs Monaten Beziehung nun getrennte Wege gehen. Trotz allem steht Gigi noch immer zu seiner Ex-Freundin. So verteidigte er seine Tattoopartnerin auf Social Media, als sie in einem anderen Reality-Format von einer Kandidatin beleidigt wurde. Neben den ganzen Liebes-Dramen sorgte der Reality-Star im August 2025 für die größte Schlagzeile in seinem Privatleben: Bei einem Autounfall verlor der 26-Jährige im starken Regen die Kontrolle über seine Corvette und verursachte einen Totalschaden. Er und sein Beifahrer sind glücklicherweise unversehrt geblieben. Die Polizei ermittelte wegen des Verdachts auf nicht angepasste Geschwindigkeit.

Nach Ausbildung wird Gigi zum Ausbilder Nun schlägt der Reality-Dating-Veteran einen neuen Weg ein: In "Die Realitystar Academy" wird Gigi ab 16. April (immer donnerstags auf ProSieben und Joyn) zum Ausbilder! Als "Assistent" der Rektorin der Universität des Trashs, Désirée Nick, bilden die beiden die nächsten Nachwuchssternchen des Reality-TVs aus. Die Studierenden kämpfen um eine Wildcard für "Forsthaus Rampensau Germany". Ob der Chaot als Assistent durchgreifen kann, oder sorgt es wohl wieder für Drama?

Wie sich Gigi in seiner neuen Rolle schlägt, siehst du bei "Die Realitystar Academy", in Doppelfolgen ab dem 16. April - immer donnerstags auf ProSieben und im Stream auf Joyn.