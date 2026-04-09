Neue Show auf ProSieben und Joyn "Die Realitystar Academy" im TV und kostenlos auf Joyn: Alle Sendetermine und Sendezeiten Veröffentlicht: Vor 21 Minuten von Lena Maier Mit strengem Blick und klaren Regeln: Désirée Nick hat als Direktorin der "Realitystar Academy" alles unter Kontrolle. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Am 16. April 2026 startet "Die Realitystar Academy" mit Direktorin Désirée Nick. Hier findest du den vollständigen Sendeplan aller 20 Folgen für die TV-Ausstrahlung auf ProSieben und den kostenlosen Stream auf Joyn. Erfahre außerdem, wie du zwei Folgen immer eine Woche im Voraus sehen kannst.

Die härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos öffnet ihre Tore! Bei "Die Realitystar Academy" kämpfen 18 Nachwuchstalente um eine Wildcard für "Forsthaus Rampensau Germany" und den Titel als nächster Top-Realitystar. Damit du keine Prüfung, keinen Zickenkrieg und keine Entscheidung von Direktorin Désirée Nick verpasst, haben wir hier alle Sendetermine und Streaming-Möglichkeiten für dich zusammengefasst.

Alle Sendetermine und Sendezeiten auf ProSieben Insgesamt 20 Folgen lang wird jeden Donnerstag aussortiert, bis am Ende nur noch eine:r übrig bleibt. Die Doppelfolgen laufen wöchentlich nach GNTM auf ProSieben. Das ist der detaillierte Sendeplan: Folge 1 und 2: Donnerstag, 16. April 2026, um 22:35 Uhr auf ProSieben

Folge 3 und 4: Donnerstag, 23. April 2026, um 22:55 Uhr auf ProSieben

Folge 5 und 6: Donnerstag, 30. April 2026, um 22:55 Uhr auf ProSieben

Folge 7 und 8: Donnerstag, 7. Mai 2026, um 23 Uhr auf ProSieben

Folge 9 und 10: Donnerstag, 14. Mai 2026, um 23 Uhr auf ProSieben

Folge 11 und 12: Donnerstag, 21. Mai 2026, um 23 Uhr auf ProSieben

Folge 13 und 14: Donnerstag, 28. Mai 2026, um 22:35 Uhr auf ProSieben

Folge 15 und 16: Donnerstag, 4. Juni 2026, um 22:35 Uhr auf ProSieben

Folge 17 und 18: Donnerstag, 11. Juni 2026, um 22:35 Uhr auf ProSieben

Folge 19 und 20: Donnerstag, 18. Juni 2026, um 22:35 Uhr auf ProSieben

Kostenlos und vorab: "Die Realitystar Academy" auf Joyn streamen Du willst keine Sekunde des Dramas verpassen und immer auf dem neuesten Stand sein? Dann ist Joyn die richtige Adresse. Jeden Donnerstag, bereits um 00:01 Uhr, werden zwei neue Folgen von "Die Realitystar Academy" kostenlos veröffentlicht. So kannst du die Entwicklungen schon Stunden vor der offiziellen TV-Ausstrahlung am Abend mitverfolgen und bist allen anderen immer einen Schritt voraus.

Die exklusive Preview: Bei Joyn PLUS+ eine Woche früher schauen Für alle, die es absolut nicht abwarten können, gibt es bei Joyn PLUS+ die Möglichkeit, noch tiefer und früher in die Academy einzutauchen. Hier stehen dir die jeweils nächsten beiden Folgen bereits eine Woche vor der kostenlosen Veröffentlichung als exklusive Preview zur Verfügung. Das bedeutet konkret: Wenn am 16. April die Episoden 1 und 2 kostenlos auf Joyn starten, können Abonnent:innen von Joyn PLUS+ bereits die Folgen 3 und 4 ansehen.

Wer kämpft um den Sieg und wer unterrichtet? 18 ehrgeizige Teilnehmer:innen stellen sich der Herausforderung, um unter der strengen Aufsicht von Direktorin Désirée Nick zur neuen Reality-Elite zu werden. Sie alle bringen unterschiedliche Stärken mit, doch nur eine:r kann gewinnen. Alle Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten findest du hier in unserem Übersichtsartikel: