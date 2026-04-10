Hier unterrichten Profis
Kader Loth, Sam Dylan, Flocke & Co.: Diese Promis sind Dozent:innen der "Realitystar Academy"
Aktualisiert:von Tina Lilian
Wer ist am besten dafür geeignet, jungen Nachwuchstalenten die Grundfertigkeiten eines Reality-Stars beizubringen? Natürlich erfahrene TV-Expert:innen! Sie haben bereits seit Jahren Erfolg im Business und sind Spezialist:innen auf dem Gebiet. In der "Realitystar Academy" geben sie ihre Weisheit an die Newbies weiter.
So geht Reality: Die Dozentinnen und Dozenten wissen, worauf es in der Branche ankommt
In der "Realitystar Academy" lernt man nicht nur für die Schule, sondern fürs Leben. Und zwar für ein Leben im Reality-TV. Denn ein Reality-Star zu sein ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Gigi Birofio, der Direktorin Désirée Nick in der Show tatkräftig zur Seite steht, erklärt: "Ich finde, viele unterschätzen massiv, was Reality eigentlich bedeutet." Er erklärt weiter, was er meint:
Die meisten denken: Ich geh da rein, streite ein bisschen rum - und das klappt schon. Aber so funktioniert es nicht.
Flirten, Intrigen schmieden, Selbstdarstellung - das will gelernt sein! Deshalb übernehmen bei der "Realitystar Academy" spezialisierte Dozent:innen den Job, ihr Wissen zu vermitteln. Sie haben seit Jahren ihre Fertigkeiten in diesen Bereichen trainiert, jetzt unterrichten sie die Newcomer:innen. Hier ein Überblick, auf wen der Nachwuchs trifft:
Mit diesem Kollegium kann doch nichts schief gehen. Ob der Unterricht auch Früchte trägt, siehst du ab Donnerstag, 16. April, denn dann startet "Die Realitystar Academy" mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier im Überblick:
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