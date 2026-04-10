Hier unterrichten Profis Kader Loth, Sam Dylan, Flocke & Co.: Diese Promis sind Dozent:innen der "Realitystar Academy" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Tina Lilian Désirée Nick und die 18 Teilnehmer:innen der "Realitystar Academy". Bild: Presselounge

Wer ist am besten dafür geeignet, jungen Nachwuchstalenten die Grundfertigkeiten eines Reality-Stars beizubringen? Natürlich erfahrene TV-Expert:innen! Sie haben bereits seit Jahren Erfolg im Business und sind Spezialist:innen auf dem Gebiet. In der "Realitystar Academy" geben sie ihre Weisheit an die Newbies weiter.

So geht Reality: Die Dozentinnen und Dozenten wissen, worauf es in der Branche ankommt In der "Realitystar Academy" lernt man nicht nur für die Schule, sondern fürs Leben. Und zwar für ein Leben im Reality-TV. Denn ein Reality-Star zu sein ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Gigi Birofio, der Direktorin Désirée Nick in der Show tatkräftig zur Seite steht, erklärt: "Ich finde, viele unterschätzen massiv, was Reality eigentlich bedeutet." Er erklärt weiter, was er meint:

Die meisten denken: Ich geh da rein, streite ein bisschen rum - und das klappt schon. Aber so funktioniert es nicht. Gigi Birofio

Flirten, Intrigen schmieden, Selbstdarstellung - das will gelernt sein! Deshalb übernehmen bei der "Realitystar Academy" spezialisierte Dozent:innen den Job, ihr Wissen zu vermitteln. Sie haben seit Jahren ihre Fertigkeiten in diesen Bereichen trainiert, jetzt unterrichten sie die Newcomer:innen. Hier ein Überblick, auf wen der Nachwuchs trifft:

Flocke: Dozent für Biologie Mit "Forsthaus Rampensau Germany" 2023, "Good Luck Guys" 2024 und "Match My Ex" 2025 an die Spitze des Reality-TVs. Bild: IMAGO / Gartner

Kader Loth: Dozentin für Geschichte Die Reality-Queen war unter anderem bei "Promi Big Brother" 2021 und "The Power" 2025. Bild: Joyn / René Lohse

Sam Dylan: Dozent für Zwischenprüfungen Sam hatte 2024 "Das große Promi-Büßen" gewonnen. Bild: SAT.1

Cecilia Asoro: Dozentin für Sport Zehn Jahre nach ihrem Debüt bei GNTM hat sich Cecilia Asoro in der Reality-TV-Szene etabliert, u.a. bei "Promi Big Brother" 2024. Bild: IMAGO/Gartner

Tara Tabitha: Dozentin für Sozialkunde Tara war zuletzt bei "Match My Ex" 2025 oder "Crash Games" zu sehen. Bild: Joyn / Clemens Sigel