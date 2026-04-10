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Hier unterrichten Profis

Kader Loth, Sam Dylan, Flocke & Co.: Diese Promis sind Dozent:innen der "Realitystar Academy"

Aktualisiert:

von Tina Lilian

Désirée Nick und die 18 Teilnehmer:innen der "Realitystar Academy".

Bild: Presselounge

Wer ist am besten dafür geeignet, jungen Nachwuchstalenten die Grundfertigkeiten eines Reality-Stars beizubringen? Natürlich erfahrene TV-Expert:innen! Sie haben bereits seit Jahren Erfolg im Business und sind Spezialist:innen auf dem Gebiet. In der "Realitystar Academy" geben sie ihre Weisheit an die Newbies weiter.

So geht Reality: Die Dozentinnen und Dozenten wissen, worauf es in der Branche ankommt

In der "Realitystar Academy" lernt man nicht nur für die Schule, sondern fürs Leben. Und zwar für ein Leben im Reality-TV. Denn ein Reality-Star zu sein ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Gigi Birofio, der Direktorin Désirée Nick in der Show tatkräftig zur Seite steht, erklärt: "Ich finde, viele unterschätzen massiv, was Reality eigentlich bedeutet." Er erklärt weiter, was er meint:

Die meisten denken: Ich geh da rein, streite ein bisschen rum - und das klappt schon. Aber so funktioniert es nicht.

Gigi Birofio

Flirten, Intrigen schmieden, Selbstdarstellung - das will gelernt sein! Deshalb übernehmen bei der "Realitystar Academy" spezialisierte Dozent:innen den Job, ihr Wissen zu vermitteln. Sie haben seit Jahren ihre Fertigkeiten in diesen Bereichen trainiert, jetzt unterrichten sie die Newcomer:innen. Hier ein Überblick, auf wen der Nachwuchs trifft:

Flocke: Dozent für Biologie

Mit "Forsthaus Rampensau Germany" 2023, "Good Luck Guys" 2024 und "Match My Ex" 2025 an die Spitze des Reality-TVs.

Bild: IMAGO / Gartner

Kader Loth: Dozentin für Geschichte

Die Reality-Queen war unter anderem bei "Promi Big Brother" 2021 und "The Power" 2025.

Bild: Joyn / René Lohse

Sam Dylan: Dozent für Zwischenprüfungen

Sam hatte 2024 "Das große Promi-Büßen" gewonnen.

Bild: SAT.1

Cecilia Asoro: Dozentin für Sport

Zehn Jahre nach ihrem Debüt bei GNTM hat sich Cecilia Asoro in der Reality-TV-Szene etabliert, u.a. bei "Promi Big Brother" 2024.

Bild: IMAGO/Gartner

Tara Tabitha: Dozentin für Sozialkunde

Tara war zuletzt bei "Match My Ex" 2025 oder "Crash Games" zu sehen.

Bild: Joyn / Clemens Sigel

Mit diesem Kollegium kann doch nichts schief gehen. Ob der Unterricht auch Früchte trägt, siehst du ab Donnerstag, 16. April, denn dann startet "Die Realitystar Academy" mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier im Überblick:

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