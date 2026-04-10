Ab auf die Schulbank Was ist "Die Realitystar Academy"? So funktioniert die neue Show mit Désirée Nick Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Tina Lilian Strenge Miene, spitzzüngige Kommentare: Als Direktorin der "Realitystar Academy" nimmt Désirée Nick die Auszubildenden in die Mangel. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Es ist Zeit für frischen Wind in der Reality-Welt! Doch wer sich in das Haifischbecken der deutschen TV-Sternchen wagen will, muss eine harte Schule durchlaufen. In der "Realitystar Academy" werden die Newbies auf Herz und Nieren geprüft - von Reality-Profis, die das Fach aus dem Effeff beherrschen …

Willkommen auf der "Realitystar Academy": Darum geht's in der neuen Joyn-Show Wie wäre es, wenn es eine Schule für zukünftige Reality-Stars- und Sternchen geben würde? Großartig! Deswegen öffnen wir ab 16. April die Tore zur ersten und einzigen "Realitystar Academy" und bilden 18 hochmotivierte Student:innen für ihren Einsatz in zukünftigen Shows aus. Neun Boys und neun Girls wollen die Schulbank drücken und die Abschlussprüfung bestehen. Denn dem Sieger oder der Siegerin winkt ein grandioser Preis: Eine Reality-Show-Wild-Card für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"!

Von Geschichte über Deutsch zu Biologie: Auf der "Realitystar Academy" wird hart gebüffelt Die Studierenden werden in der Schule in den klassischen Fächern unterrichtet. Wie bitte? Natürlich müssen sie keine Vokabeln lernen oder Jahreszahlen pauken, der Unterrichtsinhalt ist zugeschnitten auf ihr zukünftiges Einsatzgebiet. Da geht es in Deutsch eher um temperamentvolle Kommunikation und die Biologie-Stunde wird zum Flirt-Bootcamp mit viel nackter Haut. Es zählen wichtige Reality-Fertigkeiten wie Gossip-Kenntnisse, Selbstinszenierung und gekonnt Initrigen spinnen. Neben dem Unterricht müssen sich die Studierenden mit Prüfungen, Hausregeln und der ständigen Angst vor dem Schulverweis herumschlagen. Denn wer nicht gut performt, erhält einen blauen Brief und läuft Gefahr, von der Schule zu fliegen.

In der Academy gelten Regeln - und wer diese Regeln bricht, spürt Konsequenzen. Désirée Nick

Die Rektorin und ihr Assistent: Désirée Nick und Gigi Birofio sorgen für Zucht und Ordnung Sie hat die Macht auf der "Realitystar Academy": Urgestein Désirée Nick übernimmt den Posten der Rektorin und überwacht die Ausbildung ihrer Studentinnen und Studenten mit kritischem Blick. Sie kommentiert das Geschehen und kann jederzeit eingreifen und unerwartet aussortieren - erbarmungslos! An ihrer Seite steht Assistent Gigi Birofio. Er unterstützt die Rektorin bei ihrer Arbeit, mischt sich aber auch unter die Studierenden und ist ganz nah dran am Geschehen. Denn neben den Unterrichtsstunden haben die zukünftigen Reality-Stars genug Freizeit, um ihre erlernten Fähigkeiten in der Gruppe einzusetzen …