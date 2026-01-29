Zum Flashback Friday
"Die Anfänge …" – "Rosenheim-Cops"-Star erinnert an verstorbenen Kollegen
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Einen Blick zurück in die frühen Jahre der "Rosenheim-Cops" hat Schauspielerin Karin Thaler gerade mit ihren Follower:innen auf Instagram geteilt. Das Foto zeigt sie gemeinsam mit zwei ehemaligen Kollegen – aufgenommen vor rund 25 Jahren. Für Fans der Serie ist es ein emotionales Wiedersehen.
Sie galten über viele Staffeln als eingespieltes Trio, das den Grundstein für den späteren Erfolg von den "Rosenheim-Cops" legte: Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Markus Böker. Doch der Schnappschuss ist viel mehr als nur eine schöne Erinnerung an vergangene Zeiten, es ist auch ein Gedenken an Hannesschläger, der 2020 viel zu früh nach schwerer Krankheit verstarb.
Ein Foto aus einer anderen Zeit
Unter dem Hashtag #flashbackfriday hat Karin Thaler eine Momentaufnahme aus einer Phase ihres Lebens geteilt, als schon erfolgreiche Fernsehprojekte hinter ihr lagen, eines der erfolgreichsten aber noch vor ihr. Drei junge Schauspieler:innen sind zu sehen, deren Wege sich in den folgenden Jahren eng verknüpfen und die Teil einer der erfolgreichsten deutschen Krimiserien Deutschlands werden. Die Aufnahme entstand, als die "Rosenheim-Cops" gerade erst Form annahmen und niemand ahnen konnte, welchen Stellenwert die Reihe einmal im deutschen Fernsehen einnehmen würde. "Das waren die besten Folgen ever", lautet nur einer von hunderten begeisterten Kommentaren. Ein anderer kommentiert mit Herz-Emojis: "25 Jahre! Wahnsinn!! Und hoffentlich kein Ende in Sicht. Joseph Hannesschläger hat eine riesige Lücke hinterlassen."
Karin Thaler: Von Beginn an dabei
Karin Thaler gehört zu den prägenden Figuren der Serie. Seit der ersten Folge verkörpert sie Marie Hofer, die gute Seele der Serie. Sie selbst ist keine Ermittlerin, spielt aber dennoch eine wichtige Anlaufstelle für alle und ist ein emotionaler Fixpunkt. Bis heute ist sie den "Rosenheim-Cops" treu geblieben. Thalers Instagram-Post macht deutlich, wie eng die Verbindungen auch hinter den Kulissen waren und sind.
Joseph Hannesschläger: Bis zu seinem Tod Teil der "Rosenheim-Cops"
Der gebürtige Münchner war über viele Jahre hinweg eines der bekanntesten Gesichter der "Rosenheim-Cops". Als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer prägte er die Serie von Beginn an entscheidend mit. Sein bodenständiger, oft humorvoller Ermittler wurde schnell zum Publikumsliebling. Hannesschläger blieb der Serie über 19 Staffeln treu, bis er 2019 wegen seiner Krebserkrankung aussteigen musste. Sein Tod im Januar 2020 hinterließ für Fans sowie Kolleg:innen eine spürbare Lücke.
Markus Böker: Ermittler der ersten Stunde
Auch Markus Böker war in den frühen Jahren Teil des Kernensembles. Er spielte Kriminalhauptkommissar Thomas Beck und gehörte zu den Ermittlern, die den Ton der Serie in den Anfangszeiten mitbestimmten. Er trug dazu bei, den besonderen Mix aus Krimi, Humor und bayerischem Lokalkolorit zu etablieren, der die "Rosenheim-Cops" bis heute auszeichnet. Als charmanter Frauenheld blieb er der Serie über vier Staffeln treu, bevor er 2005 ausstieg.
Für immer in guter Erinnerung
An diesen gemeinsam Anfang des Trios erinnert Karin Thaler nun mit ihrem nostalgischen Instagram-Post. Das Foto stammt aus einer Zeit, als der Erfolg noch nicht absehbar war und auch der viel zu frühe Tod von Joseph Hannesschläger noch weit entfernt lag.
