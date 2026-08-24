Doppelt besetzt Erst Verdächtige, dann Gerichtsmedizinerin: Sina Wilke bei den "Rosenheim-Cops" Aktualisiert: Vor 48 Minuten von Joyn Redaktion Sina Wilke (r.) spielte bereits vor ihrer Rolle als Gerichtsmedizinerin Sandra Mai bei den „Rosenheim Cops“ mit. Bild: IMAGO / Future Image, IMAGO / Spöttel Picture

Fünf Jahre lang gehörte Sina Wilke als Sandra Mai fest zu den "Rosenheim-Cops". Doch noch bevor sie im Labor den Ermittler:innen zur Seite stand, hatte die Schauspielerin bereits einen ganz anderen Auftritt in der Serie.

"Die Rosenheim-Cops": täglich um 16:10 Uhr und immer dienstags um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Ab dem 7. Oktober dürfen sich Fans endlich wieder über neue Folgen der "Rosenheim-Cops" freuen. Hier kannst du lesen, was sich in der 25. Staffel alles ändern soll - unter anderem betreffen die Änderungen die Ermittler-Teams.

Sina Wilke geriet als Karin Brandl unter Mordverdacht Sie war bereits in der 14. Staffel zu sehen: Sina Wilke spielte in der zweiten Folge, "Ritters letzte Fahrt", Karin Brandl. Nachdem der Computer-Spezialist Peter Ritter ermordet in seinem Auto gefunden wird, nehmen die Kommissare Anton Stadler (Dieter Fischer) und Dirk Bergmann (Florian Fitz) die Ermittlungen auf. Dabei rückt auch Karin Brandl in ihren Fokus. Sie hatte eine Affäre mit dem Mordopfer und gehört deshalb zunächst zum Kreis der Verdächtigen. Rund zwei Jahre später kehrte Sina Wilke zu den "Rosenheim-Cops" zurück - diesmal allerdings dauerhaft und mit einer ganz anderen Aufgabe. Im November 2016 hatte Sandra Mai ihren ersten Arbeitstag als Gerichtsmedizinerin in Rosenheim. Für die Rolle bereitete sich Wilke unter anderem mit Unterlagen aus dem Medizinstudium und Vorlesungen zur Gerichtsmedizin vor.

Ein halbes Jahrzehnt bei den "Rosenheim-Cops" Sandra Mai blieb nicht nur am Obduktionstisch. Die selbstbewusste Gerichtsmedizinerin mischte sich auch gerne in die Ermittlungen ein und geriet deshalb gelegentlich mit den Kommissaren aneinander. Insgesamt war Sina Wilke rund fünf Jahre in der Rolle zu sehen. 2021 kündigte sie ihren Abschied von der Serie an. Als Grund nannte die Schauspielerin damals ihren Wunsch nach Weiterentwicklung und neuen Herausforderungen. Damit gehört Wilke zu mehreren Darstellern der "Rosenheim-Cops", die innerhalb der Serie gleich mehrere Figuren verkörperten. Auch Dieter Fischer, heute vor allem als Kommissar Anton Stadler bekannt, war beispielsweise bereits zuvor in anderen Rollen in der Serie aufgetreten.

Das macht Sina Wilke heute Nach ihrem Ausstieg blieb Sina Wilke Film und Fernsehen treu. Zu ihren weiteren Produktionen gehören unter anderem "Bettys Diagnose", "Watzmann ermittelt" und "Frühling". 2025 war sie außerdem in der schwarzen Komödie "Zweigstelle" zu sehen. Auf Instagram gibt die 41-Jährige regelmäßig Einblicke in ihr Leben - und zeigt, dass sie viel Freude an Fashion hat.

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