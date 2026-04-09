Ex-"Rosenheim-Cops"-Star "Geht bei mir gar nicht": Das kann Marisa Burger überhaupt nicht leiden Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von Rebecca N. Meist strahlend, hier ganz streng: Marisa Burger kann auch anders. Im Theater und beim Kochen ist sie kompromisslos. Bild: IMAGO IMAGES/BREUEL-BILD

Nicht nur vor der Kamera und auf der Bühne ist die ehemalige "Rosenheim Cops"-Darstellerin Marisa Burger mit Leidenschaft unterwegs: Sie liebt das Kochen! Eine Zutat kommt ihr dabei nicht ins Haus, wie sie jetzt verriet.

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"Kochen ist Kunst!", schwärmte Schauspielerin Marisa Burger im Interview mit dem Magazin "Monat". "Es entspannt mich und meine Familie mag es auch, wenn ich koche", sagte die 52-Jährige. Doch ein Gemüse ist für Burger dabei ein absolutes No-Go: "Spargel geht bei mir gar nicht." Diese Meinung dürfte in Deutschland einigermaßen kontrovers sein: Der Pro-Kopf-Verzehr von Spargel lag 2024 bei ganzen 1,2 Kilogramm - wie schon in den beiden Jahren zuvor. Das berichtet die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Das Stangengemüse ist in seiner kurzen Saison also immer wieder ein echter Hit.

Das isst Marisa Burger am liebsten Aber was kommt dann bei Koch-Fan Marisa Burger auf den Tisch? Der ehemalige "Rosenheim-Cops"-Star bevorzugt japanisches Essen und die Levante-Küche des östlichen Mittelmeers. An den Kochtöpfen stehe sie dabei auch gemeinsam mit ihrem Ehemann, sagte sie 2024 im Interview mit "Woche der Frau". Dabei gebe es eine klare Aufgabenverteilung: "Werner guckt mir zu und probiert." An den Resultaten lässt Marisa Burger hin und wieder auch ihre Follower:innen bei Social Media teilhaben.

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