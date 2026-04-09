Ex-"Rosenheim-Cops"-Star
"Geht bei mir gar nicht": Das kann Marisa Burger überhaupt nicht leiden
Veröffentlicht:von Rebecca N.
Nicht nur vor der Kamera und auf der Bühne ist die ehemalige "Rosenheim Cops"-Darstellerin Marisa Burger mit Leidenschaft unterwegs: Sie liebt das Kochen! Eine Zutat kommt ihr dabei nicht ins Haus, wie sie jetzt verriet.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr
"Kochen ist Kunst!", schwärmte Schauspielerin Marisa Burger im Interview mit dem Magazin "Monat". "Es entspannt mich und meine Familie mag es auch, wenn ich koche", sagte die 52-Jährige. Doch ein Gemüse ist für Burger dabei ein absolutes No-Go: "Spargel geht bei mir gar nicht."
Diese Meinung dürfte in Deutschland einigermaßen kontrovers sein: Der Pro-Kopf-Verzehr von Spargel lag 2024 bei ganzen 1,2 Kilogramm - wie schon in den beiden Jahren zuvor. Das berichtet die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Das Stangengemüse ist in seiner kurzen Saison also immer wieder ein echter Hit.
Das isst Marisa Burger am liebsten
Aber was kommt dann bei Koch-Fan Marisa Burger auf den Tisch? Der ehemalige "Rosenheim-Cops"-Star bevorzugt japanisches Essen und die Levante-Küche des östlichen Mittelmeers.
An den Kochtöpfen stehe sie dabei auch gemeinsam mit ihrem Ehemann, sagte sie 2024 im Interview mit "Woche der Frau". Dabei gebe es eine klare Aufgabenverteilung: "Werner guckt mir zu und probiert." An den Resultaten lässt Marisa Burger hin und wieder auch ihre Follower:innen bei Social Media teilhaben.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Abschied von Miriam Stockl bei "Die Rosenheim-Cops"
Auch beruflich weiß Marisa Burger, was sie will - und was nicht. Nach 25 Staffeln sagte sie vergangenes Jahr ihrer "Rosenheim-Cops"-Rolle Miriam Stockl Lebewohl. "Ich wollte meine Komfortzone verlassen", sagte Burger zu den Gründen ihres Exits. Der Ausstieg aus der Krimi-Serie führte Burger zurück zu ihren schauspielerischen Anfängen: ans Theater.
Mehr entdecken
Lampenfieber trotz Bühnenerfahrung
Marisa Burger: Ihr 1. Auftrag nach dem Ende wird zur Herausforderung
Überraschende Kritik
"Ich bereue es": Igor Jeftic zweifelt an seiner Berufs-Wahl
"Rosenheim-Cops"-Star
"Musste kämpfen und überleben": Karin Thaler über Krise bei "Traumschiff"-Dreh
Das meint der Kommissar
"Rosenheim-Cops" als Einschlaf-Hilfe? Jetzt reagiert Igor Jeftic
Private Einblicke
Michaela Weingartner: So begann ihre Karriere
Vorabend-Serie
Diese Serien-Stars sind bereits Geschichte
TV-Auftritte vorbei?
Tom Mikulla: Wie seine Karriere nach dem Aus weiterging
Seit Jahrzehnten ein Paar
30 Jahre glücklich: Die Liebe von Karin Thaler und Milos Malesevic
Job ergattert!
Nach dem Aus bei der Polizei-Serie: Marisa Burgers neuer Karriereschritt