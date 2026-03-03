Erste Frau im Ermittlerteam Katharina Abt: Die "Rosenheim-Cops"-Kommissarin spielte drei verschiedene Rollen in der ZDF-Serie Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Katharina Abt beim Deutschen Schauspielpreis 2025 in Berlin. Bild: picture alliance / PIC ONE | Christian Behring

Bevor sie als Kommissarin Verena Danner bei den "Rosenheim-Cops" ermittelte, stand Katharina Abt bereits in zwei anderen Rollen für die ZDF-Erfolgsserie vor der Kamera. Mit ihrer Ermittlerfigur schrieb sie ab 2016 sogar Seriengeschichte.

Drei Auftritte, drei Figuren: Katharina Abts "Rosenheim-Cops"-Historie Dass Schauspieler:innen in langlebigen Serien mehrfach auftauchen, ist im deutschen Fernsehen keine Seltenheit, wie die Doppelrolle von Gabriel Raab in "Frühling". Im Fall von "Die Rosenheim-Cops" ist Katharina Abt ein spannendes Beispiel für dieses Phänomen: Die heute 58-Jährige aus München war im Laufe der Jahre in gleich drei unterschiedlichen Rollen zu sehen: erst als Verdächtige, später als Angehörige eines Opfers und schließlich als Kommissarin im festen Ermittlerteam.

Erste Rolle: Eine Affäre mit Folgen Bereits in der 12. Folge der ersten Staffel mit dem Titel "Die Zocker von Rosenheim" war Abt Teil der Serie. Damals verkörperte sie Paula Mitterschlag. Ihre Figur geriet durch eine Affäre mit dem Mordopfer ins Zentrum der Ermittlungen und damit selbst ins Visier der Kommissare Hofer und Satori. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, dass Abt viele Jahre später eine prägende Rolle im Team übernehmen würde. Elf Jahre nach ihrem ersten Auftritt, der 2002 erstmals im ZDF ausgestrahlt wurde, kehrte sie erneut zurück.

Von der Verdächtigen zur Angehörigen In Staffel 13, Folge 12 ("Ein Teich, ein Frosch, ein Mond") übernahm Katharina Abt die Rolle der Petra Schwarz. Dieses Mal stand sie nicht als mögliche Tatverdächtige im Fokus, sondern spielte eine Hinterbliebene. Doch erst mit ihrem dritten Engagement bei den "Rosenheim-Cops" wurde sie einem breiten Publikum bekannt.

Verena Danner: Erste Frau im Ermittlerteam 2016 trat Katharina Abt erstmals als Kriminaloberkommissarin Verena Danner in Erscheinung. Ab Staffel 15 verstärkte sie das Team in Rosenheim und schrieb damit Seriengeschichte. Danner war nämlich die erste Frau innerhalb der Ermittlertruppe. Ihr Einstieg wurde von vielen Zuschauer:innen als positive Veränderung im Teamgefüge erlebt. Ihr Einstieg in die Serie erfolgte mit einem Twist: Nur durch eine Verwechslung der Personalnummer landete die aus Regensburg stammende Kommissarin ursprünglich in Rosenheim. Aus dem bürokratischen Irrtum entwickelte sich jedoch eine dauerhafte Station. Statt nur kurzfristig auszuhelfen, blieb Danner bis 2020 Teil des Teams. Mit dieser Rolle wechselte Abt auch sinnbildlich die Perspektive: Statt im Verhörraum Fragen beantworten zu müssen, stellte sie sie nun selbst. Die Figur brachte eine neue Dynamik in die Ermittlergruppe. Gerade ihre sachliche, zugleich durchsetzungsstarke Art verlieh der Serie über mehrere Staffeln hinweg eine neue Facette. Nach Folge 437 verließ Katharina Abt die Serie auf eigenen Wunsch. Sie entschied sich, neue künstlerische Schwerpunkte zu setzen und sich stärker dem Theater, Musicalproduktionen und ihrer Lehrtätigkeit zu widmen.