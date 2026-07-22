Sie waren ein Herz und eine Seele am Set. Doch jetzt muss Karin Thaler auf ihre Kollegin Marisa Burger verzichten.

Seit Beginn der "Rosenheim-Cops" im Jahr 2002 galt Marisa Burger als fester Bestandteil der Kult-Reihe. Doch bald ist damit Schluss. Im Herbst laufen die letzten Folgen mit der Miriam-Stockl-Darstellerin. Auf Instagram richtet Karin Thaler nun emotionale Worte an ihre Kollegin.

Karin Thaler postet Foto mit Marisa Burger auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Marie-Hofer-Darstellerin nun einen Schnappschuss von sich und ihrer Kollegin Marisa Burger. Auf dem Bild sind die beiden in der Maske am Set der "Rosenheim-Cops" zu sehen. Marisa und Karin blicken einander im Spiegel an, lächeln dabei und halten sich an den Händen. Auf dem Bild steht: "Ab Herbst starten die neuen Folgen und Marisa ist da anfangs auch noch dabei."

Damit gibt sie indirekt bekannt, dass Marisa nicht die gesamte Staffel über noch eine Rolle in der Kult-Serie spielen wird. In der Caption richtet Karin außerdem emotionale Worte an ihre Kollegin. "Einer unserer letzten Drehtage. Es war immer schön, kreativ, unkompliziert, wertschätzend und lustig mit uns!"