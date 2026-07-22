Ende einer Ära
Nach "Rosenheim-Cops"-Aus: Karin Thaler richtet emotionale Abschiedsworte an Marisa Burger
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Seit Beginn der "Rosenheim-Cops" im Jahr 2002 galt Marisa Burger als fester Bestandteil der Kult-Reihe. Doch bald ist damit Schluss. Im Herbst laufen die letzten Folgen mit der Miriam-Stockl-Darstellerin. Auf Instagram richtet Karin Thaler nun emotionale Worte an ihre Kollegin.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr
Karin Thaler postet Foto mit Marisa Burger auf Instagram
Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Marie-Hofer-Darstellerin nun einen Schnappschuss von sich und ihrer Kollegin Marisa Burger. Auf dem Bild sind die beiden in der Maske am Set der "Rosenheim-Cops" zu sehen. Marisa und Karin blicken einander im Spiegel an, lächeln dabei und halten sich an den Händen. Auf dem Bild steht: "Ab Herbst starten die neuen Folgen und Marisa ist da anfangs auch noch dabei."
Damit gibt sie indirekt bekannt, dass Marisa nicht die gesamte Staffel über noch eine Rolle in der Kult-Serie spielen wird. In der Caption richtet Karin außerdem emotionale Worte an ihre Kollegin. "Einer unserer letzten Drehtage. Es war immer schön, kreativ, unkompliziert, wertschätzend und lustig mit uns!"
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So reagieren die Fans
In der Kommentarspalte unter dem Beitrag melden sich viele Nutzer:innen zu Wort. "Ihr zwei seid das Herz der Serie, ich liebe euch!" und "Ein sehr schönes Erinnerungsfoto", schwärmen etwa zwei der User:innen.
In den Kommentaren wird allerdings auch wieder deutlich, wie traurig die Fans über Marisa Burgers Abschied sind. "Ein kleiner Trost, dass Marisa am Anfang noch dabei ist! Denn sobald sie geht, fehlt ein Teil der Serie" und "Will noch gar nicht dran denken, dass Frau Stockl geht", schreiben zwei weitere Nutzer:innen.
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