Neue Projekte Nach ihrem "Rosenheim-Cops"-Aus: Was macht Sevda Polat jetzt? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Sevda Polat war über zwei Staffeln hinweg Teil der "Rosenheim-Cops". Bild: 2022 Getty Images/Pascal Le Segretain

Zwei Staffeln lang spielte sie sich als Pathologin Dr. Ela Atay in die Herzen der Fans. 2023 stieg Sevda Polat aus "Die Rosenheim-Cops" aus. Was sind die aktuellen Projekte der Schauspielerin?

Während die Fans der Serie sehnsüchtig auf die nächste Staffel warten, bekommen es "Die Rosenheim-Cops" rund um die Ermittler Sven Hansen (Igor Jeftić) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) in der Wiederholung der Episode "Ein neuer Italiener" mit einem erschlagenen Feinkostfabrikanten zu tun. Die Gerichtsmedizinerin Dr. Ela Atay (Sevda Polat) findet heraus, dass Bertram Zachenberg in seinem Hotelzimmer mit einer Flasche Trüffelöl erschlagen wurde. Verdächtig sind zunächst der Foodblogger Sören Lautenschläger (Konstantin Frolov) und Messehostess Chiara Greco (Bianca Hein). Oder ist etwa "Times Square"-Wirt Jo Caspar (Christian K. Schaeffer) in die Sache verwickelt? Am 16. Juni läuft "Ein neuer Italiener" im ZDF. Ab Staffel 21 schlüpfte Sevda Polat in die Rolle der Pathologin. Und spielte sich schnell in die Herzen der Fans der kultigen Krimiserie. "Auch mal etwas übereifrig", manchmal auch "etwas bossy und frech", aber stets "sehr charmant" - so beschrieb die gebürtige Hamburgerin 2021 selbst ihre Rolle in einem Gespräch mit "TV Spielfilm".

Der Ausstieg aus "Die Rosenheim-Cops" ist Sevda Polat "sehr schwergefallen" Entsprechend traurig waren viele Zuschauer:innen, als die Schauspielerin 2023 verkündete, die "Rosenheim-Cops" wieder zu verlassen. Auch Sevda Polat gestand, dass es eine schwere Entscheidung war. "Ich habe mir den Ausstieg gut überlegt und mich letztlich entschieden, meine Zeit dafür zu nutzen, ab diesem Jahr neuen Herausforderungen zu begegnen und mich weiterzuentwickeln", ließ sie damals über das ZDF verlauten. "Es ist mir sehr schwergefallen, da ich mich bei den Rosenheim-Cops wirklich wie zu Hause gefühlt habe." Auch wenn es für sie nur eine relativ kurze Zeit gewesen sei, "haben mir der gesamte Cast und die Crew ein bisschen Familie geschenkt, wofür ich immer sehr dankbar sein werde". Doch die Tochter türkischer Eltern, die mittlerweile in München lebt, war schon immer sehr zielstrebig. Nachdem sie von 2005 bis 2007 in Hamburg Schauspielunterricht genommen hatte, absolvierte Sevda Polat auf Wunsch ihres Vaters noch ein BWL-Studium: Sie schloss es mit dem Titel Bachelor of Arts an der University of Sunderland in England ab. Nach Rollen in Filmen wie "Meine allerschlimmste Freundin" (SAT.1), Serien wie "Hubert und Staller" und auch zwei "Tatort"-Episoden war Polat 2021 erstmals in einer englischsprachigen Kinofilmrolle zu sehen: in "Plan A - Was würdest du tun?" an der Seite von August Diehl.

Das macht Sevda Polat seit ihrem Abschied aus Rosenheim Die Zeit nach ihrem Ausstieg aus der Vorabendkrimi-Serie nutzte die Schauspielerin für zwei weitere Ausbildungen: 2023 an der Berlin Acting School und 2025 an der Los Angeles Acting School in den USA. Hinzu kamen Auftritte in der TV-Komödie "Alle nicht ganz dicht" (2024) an der Seite von Ulrike Kriener, in "Der Staatsanwalt - Der Tod hat Vorfahrt" im Februar 2025 und in "Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord" im März 2026. Auch in der Krimiserie "Die Chefin" hatte sie 2025 eine kleine Rolle. In ihrem neuesten Projekt unternimmt Sevda Polat eine Zeitreise: Sie steht momentan für die HBO-Serie "4 Blocks Zero" vor der Kamera. Das Prequel zur erfolgreichen Dramaserie "4 Blocks" (2017 bis 2019) spielt im Berlin der frühen 1990er. Die Darstellerin ist darin als Anwältin Elif Baysal zu sehen.

Die Darstellerin privat: viel Sport In das Privatleben von Sevda Polat bekommen Fans jedoch nur wenige Einblicke. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie keine Beziehungs-Updates oder Familienfotos. Bekannt ist, dass sie gerne Sport treibt. Seit 2017 ist das Bogenschießen ein großes Hobby. Darauf sei sie eher per Zufall während einer Hochzeitsfeier gestoßen, verriet sie 2021 in der "Bild"-Zeitung: "Wir waren mehrere Tage dort, und während die anderen auf den Golfplatz gingen, habe ich mir einfach mal den Bogenparcours nebenan angeschaut", so Polat. "Es passte alles perfekt. Am dritten Tag habe ich schon mein erstes Turnier geschossen." Im Februar 2022 sei noch das Boxen dazugekommen, erklärte sie später, ebenfalls im "Bild"-Interview. "Boxen ist zu 70 Prozent mentale Arbeit und zu 30 Prozent körperliche Fitness. Jedes Mal, wenn ich trainiere, sehe ich eigentlich nur mich selbst als schlimmsten Gegner. Man bekämpft so seine eigenen Dämonen. Das ist das Spannende an diesem Sport", schwärmte die Schauspielerin. "Die Rosenheim-Cops - Ein neuer Italiener" wird am Dienstag, 16. Juni, um 19.25 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zur selben Zeit ist der Krimi von 2023 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.