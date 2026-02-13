Was für ein Duo! "Rosenheim-Cops": Die beliebte ZDF-Serie überrascht mit neuem Team Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Werden sie das neue Dreamteam? Hauptkommissarin Beck (Michaela Weingartner, l.) und Kommissar Kaya (Baran Hêvî, M.). Bild: ZDF und Linda Gschwentner

Feierabend mit den "Rosenheim-Cops"? Für viele längst Ritual. Seit 24 Jahren verbindet die Serie bayerischen Humor mit Krimispannung, während sich das Ermittlerteam immer wieder neu formiert. Die neue Folge bringt eine ungewohnte Team-Konstellation.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Ein ungewohntes Ermittler-Duo im Einsatz Neben langjährigen Figuren gab es immer wieder personelle Wechsel. Kommissarinnen und Kommissare gingen, neue kamen hinzu. Langweilig wurde es nie. Und auch in der kommenden Episode "Ein unbequemer Nachbar" kommt es zu einer spannenden Premiere: Julia Beck (Michaela Weingartner) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) lösen erstmals gemeinsam einen Fall. Fans wissen, dass Julia normalerweise mit Anton Stadler (Dieter Fischer) ermittelt. Da er verhindert ist, springt kurzfristig Kilian Kaya ein. Damit treffen zwei sehr unterschiedliche Temperamente aufeinander: Julias ruhige, analytische Art und Kilians direkte, mitunter impulsive Vorgehensweise. Das sorgt nicht nur für kriminalistische Spannung, sondern auch für spürbare Reibung.

Humorvolles Kennenlernen Achtung, Spoiler! Wenn du nicht wissen willst, wie das erste Aufeinandertreffen der neuen Team-Kolleg:innen wird, solltest du diesen Absatz überspringen. Schon das Kennenlernen der beiden Ermittelnden zeigt, welches Potenzial in dieser Kombi steckt. In der Folge "Times Square" kommt es zu einer Szene, die viele Fans schmunzeln lassen dürfte. Kilian weiß zunächst nicht, wie seine neue Kollegin aussieht. Und Julia nutzt diese Situation spontan aus, um ihm einen kleinen Streich zu spielen. Die beiden kommen ins Gespräch und die Kommissarin beeindruckt ihren zukünftigen Kollegen mit nahezu übersinnlichen Fähigkeiten. Sie "errät" Details über seinen Job und seine Person. Kilian ist sichtlich beeindruckt und merkt nicht, dass er gerade hereingelegt wurde. Ein Auftakt, der die Chemie zwischen den beiden Figuren sofort spürbar werden lässt und Lust macht, dem neuen Duo zu folgen.

Frischer Wind für die Serie Solche Momente sind der Grund dafür, dass die "Rosenheim-Cops" auch nach über 20 Jahren immer noch so beliebt bei ihrem Publikum sind. Die Serien-Macher lassen sich immer wieder was einfallen, um neue Impulse zu setzen.

Auch ein Abschied naht So viel Spaß das neue Duo auch bringt, steht die Staffel gleichzeitig im Zeichen des Abschieds. Die beliebte Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) wird zum letzten Mal Teil der Serie sein. Mit ihrem trockenen Humor und ihren legendären Sprüchen hat sie das Revier über Jahre geprägt. Der Ausstieg der Schauspielerin sorgt bei vielen Fans sowie Kolleg:innen für Wehmut. In Rosenheim wird es also definitiv auch in Zukunft nicht langweilig und die Serie beweist einmal mehr, warum sie zu den beliebtesten Krimiformaten im deutschen Fernsehen zählt.