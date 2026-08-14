Schwerer Abschied "Die Rosenheim-Cops"-Exit: Datum für Marisa Burgers letzte Folge steht fest Veröffentlicht: Vor 27 Minuten von C3 Newsroom :newstime Die emotionalsten Abschiede der Rosenheim-Cops Videoclip • 01:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Abschied rückt näher: Nach 25 Jahren verlässt Marisa Burger die "Rosenheim-Cops". Jetzt steht fest, wann Frau Stockl zum letzten Mal im ZDF zu sehen sein wird.

Ein letzter Auftritt im Rosenheimer Polizeipräsidium, dann endet eine Ära: Marisa Burger verabschiedet sich nach 25 Jahren von den "Rosenheim-Cops". Nun steht auch der Termin fest, an dem die Schauspielerin ein letztes Mal als Polizeisekretärin Miriam Stockl über die Bildschirme flimmert. Passender könnte der Titel ihrer Abschiedsfolge kaum sein: "Es gabat an Abschied". Das ZDF zeigt die Episode am 24. November 2026 um 19.25 Uhr.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

"Rosenheim-Cops" starten im Oktober in die neue Staffel Bis dahin dürfen sich Fans noch auf einige Folgen mit der beliebten Polizeisekretärin freuen. Die 26. Staffel der "Rosenheim-Cops" startet am 6. Oktober 2026 um 19.25 Uhr im ZDF. Jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung sollen die Episoden bereits in der Mediathek verfügbar sein. Die insgesamt 24 Folgen bestehen allerdings nicht nur aus neuen Episoden. Auch noch nicht ausgestrahlte Fälle aus Staffel 25 werden nachgeholt. Einige davon waren im vergangenen Winter unter anderem wegen der Übertragung der Olympischen Spiele nicht im regulären Programm zu sehen.

Nicht nur Marisa Burger verlässt die "Rosenheim-Cops" Mit Marisa Burger verabschiedet sich nicht das einzige bekannte Gesicht aus der Serie. Auch Isabel Mergl steigt nach mehr als neun Jahren aus. Sie spielt Hildegard "Hilde" Stadler, die Ehefrau von Kommissar Anton Stadler. Nach mehr als zwei Jahrzehnten endet außerdem die Zeit von Christian K. Schaeffer als Ignaz "Jo" Casper. Mit seinem Abschied verschwindet auch das Times Square aus der Serie. Für gastronomischen Nachschub ist allerdings bereits gesorgt: Maya Haddad übernimmt als Yasmin Rabe die neue Tagesbar Das Rosi. Damit stehen bei den "Rosenheim-Cops" einige Veränderungen bevor. Besonders der Abschied von Frau Stockl dürfte für langjährige Fans ein emotionaler Moment werden - schließlich gehörte Marisa Burger seit den Anfängen fest zum Rosenheimer Polizeipräsidium.