Einen Blick zurück in die ersten Jahre der "Rosenheim-Cops" hat Schauspielerin Karin Thaler gerade mit ihren Follower:innen auf Instagram geteilt. Zwei Fotos zeigen sie mit ehemaligen Kollegen - aufgenommen vor rund 25 Jahren. Für Fans der Serie ist es ein emotionales Wiedersehen.

Sie galten über viele Staffeln als eingespieltes Trio, das den Grundstein für den späteren Erfolg von den "Rosenheim-Cops" legte: Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Markus Böker. Einer der Schnappschüsse ist viel mehr als nur eine schöne Erinnerung an vergangene Zeiten, es ist auch ein Gedenken an Hannesschläger, der 2020 viel zu früh nach schwerer Krankheit starb.

Bilder aus einer anderen Zeit Unter dem Hashtag #flashbackfriday hat Karin Thaler eine Momentaufnahme aus einer Phase ihres Lebens geteilt, als eines ihrer erfolgreichsten Fernsehprojekte noch vor ihr lag. Drei junge Schauspieler:innen sind zu sehen, deren Wege sich in den folgenden Jahren eng verknüpfen und die Teil einer der beliebtesten Krimiserien Deutschlands werden sollten. Die Aufnahme entstand, als die "Rosenheim-Cops" gerade erst Form annahmen und niemand ahnen konnte, welchen Stellenwert die ZDF-Reihe einmal einnehmen würde. "Das waren die besten Folgen ever", lautet nur einer von hunderten begeisterten Kommentaren. Ein anderer kommentiert mit Herz-Emojis: "25 Jahre! Wahnsinn!! Und hoffentlich kein Ende in Sicht. Joseph Hannesschläger hat eine riesige Lücke hinterlassen."

Ob Serienanfänge oder private Erinnerungen: Die 60-Jährige scheint derzeit bewusst zurückzublicken. So postete sie kürzlich auch ein Damals-heute-Bild mit Ehemann Milos Malesevic. Ein paar Tage später legte sie erneut nach: Unter dem Hashtag #dreamteam teilt sie ein weiteres altes Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihren langjährigen "Rosenheim-Cops"-Kollegen Marisa Burger und Max Müller zu sehen ist.

Karin Thaler: Von Beginn an dabei Karin Thaler gehört zu den prägenden Figuren der Serie. Seit der ersten Folge verkörpert sie Marie Hofer, die gute Seele der Serie. Sie selbst ist keine Kriminalbeamtin, spielt aber dennoch eine wichtige Anlaufstelle für alle und ist bis heute ein emotionaler Fixpunkt. Thalers Instagram-Posts machen deutlich, wie eng die Verbindungen auch hinter den Kulissen waren und sind.

Joseph Hannesschläger: Bis zu seinem Tod Teil der "Rosenheim-Cops" Der gebürtige Münchner war über viele Jahre hinweg eines der bekanntesten Gesichter der "Rosenheim-Cops". Als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer prägte er die Serie von Beginn an entscheidend mit. Sein bodenständiger, oft humorvoller Ermittler wurde schnell zum Fan-Favoriten. Hannesschläger spielte in über 19 Staffeln mit, bis er 2019 wegen seiner Krebserkrankung aussteigen musste. Sein Tod im Januar 2020 hinterließ für Fans sowie Kolleg:innen eine spürbare Lücke.

Markus Böker: Ermittler der ersten Stunde Auch Markus Böker war in den frühen Jahren Teil des Kernensembles. Als Kriminalhauptkommissar Thomas Beck bestimmte er den Ton der Serie in den Anfangszeiten mit. Er trug dazu bei, den besonderen Mix aus Krimi, Humor und bayerischem Lokalkolorit zu etablieren, der die "Rosenheim-Cops" bis heute auszeichnet. Als charmanter Frauenheld blieb er der Serie über vier Staffeln treu, bevor er 2005 ausstieg.

Marisa Burger: Publikumsliebling 25 Jahre lang stand Marisa Burger als Sekretärin Stockl den "Rosenheim Cops" zur Seite. In der aktuellen Staffel nimmt sie von der Rolle Abschied, um sich wieder dem Theater widmen zu können. Den Kultsatz "Es gabat a Leich", mit dem schon viele Ermittlungen begonnen haben, hat sie für die Serie improvisiert, ohne zu ahnen, welchen Status er einmal bekommen würde. Dabei hätte die Rolle, wie sie einmal in einem Interview in der "Süddeutschen Zeitung" erzählte, zunächst an eine Kollegin gehen sollen.

Max Müller: Multitalent Schauspieler Max Müller stammt eigentlich aus Klagenfurt. Beim Casting für die "Rosenheim Cops" möglichst bayerisch zu wirken, stellte für den Österreicher eine enorme Herausforderung dar. Mit der Rolle des Kommissars, für die er eigentlich vorsprach, klappt es tatsächlich nicht - aber mit einer anderen. Seit immerhin 25 Jahren mimt er nun schon das bayerische Urgestein Polizeihauptmeister Michi Mohr. Dialektfrei geht es in seiner zweiten Karriere als klassischer Bariton-Sänger zu.