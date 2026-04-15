Kritik am Schönheitswahn "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger: Vor dieser Entwicklung hat sie Angst Veröffentlicht: Vor 47 Minuten von C3 Newsroom Schauspielerin Marisa Burger kritisiert den Schlankheitswahn in ihrer Branche. Bild: Future Image

Die Nachfrage nach Abnehmspritzen steigt, Behandlungen mit Botox und Fillern sind für viele längst Routine. Schauspielerin Marisa Burger warnt nun eindringlich vor einem neuen Schlankheitswahn - und macht Beauty-Trends, Social Media und Hollywood mitverantwortlich.

Marisa Burger, bekannt aus der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops", beobachtet die aktuelle Entwicklung mit großer Sorge. Die 52-Jährige, die von 2002 bis 2025 als Sekretärin Miriam Stockl zu den Gesichtern der Erfolgsserie gehörte, spricht im Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch" offen über Schönheitsdruck und gefährliche Trends. Die boomende Nachfrage nach Abnehmspritzen wie Ozempic und der anhaltende Hype um Botox und Filler sind für sie Warnsignale. Burger sagt: "Ich habe den Eindruck, dass wir in der Hinsicht wieder richtig rückläufig werden und dass es wieder in dieses 'Heroin Chic' und in dieses ganz dünne Body-Bild zurückgeht." Mit "Heroin Chic" meint sie einen Trend aus den 1990er-Jahren, der extrem dünne Körper und blasse Haut verherrlichte. Diese Entwicklung hält sie für "sehr bedenklich".

"Die Rosenheim-Cops" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn streamen Schaue die neuen Folgen montags bis freitags um 16:10 Uhr

Probleme mit dem eigenen Körper: Burger spricht über ihre Essstörung Besonders kritisch sieht Burger, dass vor allem junge Menschen ihr Selbstbewusstsein immer häufiger fast ausschließlich an ihrem Äußeren festmachen. Body Positivity, also ein liebevoller Umgang mit dem eigenen Körper, sei eigentlich auf einem guten Weg gewesen. Sie erinnert daran, dass es in den vergangenen Jahren Fortschritte gab: Ein vermeintlich perfektes Erscheinungsbild sei "nicht mehr zum zentralen Thema" geworden, und man habe vermittelt, "dass man seinen Körper so lieben darf, wie er ist - egal welche Größe. Und dass es akzeptiert wird". Nun aber beobachtet sie eine Kehrtwende. Die Schauspielerin macht deutlich, dass sie den Druck aus eigener Erfahrung kennt: Sie selbst litt in ihrer Jugend an einer Essstörung, wie sie dem Magazin "Bunte" erzählte. Genau deshalb beunruhigt sie, dass Trends wie Abnehmspritzen und radikale Diäten wieder verstärkt gefeiert werden.

Lust auf noch mehr Krimis? Hier geht's zur Mediathek auf Joyn

"Heroin-Chic"-Trend macht "Rosenheim-Cops"-Star Sorgen Die Debatte um Abnehmspritzen wird auch durch prominente Beispiele befeuert. Sänger Pietro Lombardi etwa entschied sich im Februar 2026 dafür, nachdem er lange mit seinem Gewicht gekämpft hatte. Laut "Bild" verliert er in nur sechs Wochen rund elf Kilo - von 102 auf 91 Kilogramm - und zeigt seine definierten Muskeln stolz auf Instagram. Er betont, es sei ein medizinisch begleitetes Programm aus Spritzen, Training und Ernährungsumstellung. Auch "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink soll mit Hilfe von Ozempic und Sport etwa acht Kilogramm abgenommen haben.

Wo Palmen rauschen und die Nerven blank liegen Alle Folgen von "Promis unter Palmen" hier kostenlos ansehen

Marisa Burger warnt davor, dass ein gesundes Selbstbild wieder verloren gehen könnte. Die Abnehmspritze, permanente Selbstoptimierung und ein neuer "Heroin Chic" würden eine gefährliche Mischung ergeben. Der Druck, möglichst dünn und makellos zu sein, laufe Body Positivity direkt entgegen.