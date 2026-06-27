Früh aufstehen, Texte büffeln und Dreharbeiten bis in den Abend. Wie ein klassischer Drehtag bei den "Rosenheim-Cops" aussieht und was nach dem Feierabend geschieht, verrät jetzt Michaela Weingartner.

Seit Jahrzehnten gehört die Serie "Rosenheim-Cops" zu den erfolgreichsten ZDF- Serien. Die Zuschauer:innen erfreuen sich an idyllischen Bildern und charmanten Figuren rund um das Polizeirevier in Rosenheim. Und so gemütlich es vor der Kamera wirkt, so hart wird hinter den Kulissen gearbeitet. In der Webtalkshow "Promis, Positionen & echte Gespräche" hat Michaela Weingartner (aka Kommissarin Julia Beck) einen Einblick gegeben, wie es hinter den "Rosenheim-Cops"-Kulissen aussieht.

Der Startschuss für die Darsteller:innen und Visagist:innen fällt morgens um 7 Uhr. Erst werden die Schauspieler:innen geschminkt, dann geht es weiter in die Kostüm-Abteilung für das entsprechende Outfit. Gegen 8.30 Uhr versammelt sich das Team für die Leseprobe. Danach beginnt der Dreh mit den unterschiedlichsten Einstellungen und wechselnden Partner:innen - Szene für Szene.

Nicht alles sitzt sofort

Nicht immer sitzen alle Szenen auf Anhieb. Zudem werden manche aus verschiedenen Kameraperspektiven gedreht. Wie gut es läuft, hängt laut Michaela Weingartner von der Tagesform des Teams ab. Besonders beeindruckt zeigt sie sich von ihrem Kollegen Dieter Fischer. Bei ihm sitzt häufig schon die erste Aufnahme, so die Schauspielerin, weshalb sie ihn gerne "Mr. One Take" nennt.

Feierabend für die Rosenheim-Cop-Darsteller:innen und das Team ist gegen 18 Uhr - allerdings nur am Set. Zuhause geht es für Michaela Weingartner fast nahtlos weiter mit dem Textlernen für den nächsten Take: "Also ich muss mich da echt zusammennehmen, dass ich da gleich weitermache", erzählt sie in dem Interview. "Sonst funktioniert das nicht."