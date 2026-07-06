Er war Mordverdächtiger Vor Stadler: Dieter Fischer spielte bei den "Rosenheim-Cops" bereits andere Rollen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Dieter Fischer spielt in "Die Rosenheim-Cops" die Rolle des Anton Stadler. Bild: picture alliance/dpa | Uwe Lein

Fans der "Rosenheim-Cops" kennen Schauspieler Dieter Fischer seit 2011 als Kriminalhauptkommissar Anton Stadler. Doch davor war er bereits in Gastrollen in der ZDF-Kultserie zu sehen.

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Schon seit 15 Jahren zählt Schauspieler Dieter Fischer fest zur Stammbesetzung in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Er spielt seit 2011 Kriminalhauptkommissar Anton Stadler und erfreut sich dort einer großen Fan-Gemeinde. Was viele nicht wussten: Der 55-Jährige war vor seinem Einsatz als Anton Stadler bei den "Rosenheim-Cops" zweimal auch in Gastauftritten zu sehen. Im Jahr 2007 feierte er sein Debüt in dem Format in Staffel 7. In der vierten Folge mit dem Titel "Der Untergang von Rosenheim" spielte er Werner Kembügler, einen Angehörigen des Opfers.

Dieter Fischer war schon vor seiner Kommissarsrolle bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen 2010 übernahm Fischer dann bei den "Rosenheim-Cops" sogar die Rolle eines Mordverdächtigen. In der Folge "Waidmanns Unheil" geriet er in Staffel 10 ins Visier der damaligen Ermittler Korbinian Hofer, der vom 2020 verstorbenen Joseph Hannesschläger gespielt wurde, und Sven Hansen (Igor Jeftić). Ein Jahr später wechselte Fischer dann die Seiten und zählt seitdem selbst zu den Kommissaren in der Vorabendserie.

In dieser Serie spielte Dieter Fischer die Hauptrolle Dieter Fischer ist aber auch aus vielen anderen TV-Formaten bekannt. So spielte er unter anderem die Titelrolle in Franz Xaver Bogners Serie "Der Kaiser von Schexing". Er war über Jahre im BR-"Komödienstadel" zu sehen und wirkte in Episodenrollen unter anderem auch im ARD-"Tatort", beim "Polizeiruf 110" sowie bei "Hubert und Staller" mit.