Seit 30 Jahren ein Paar "Wollte von ihm weg": "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler packt über Ehekrise aus Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Joyn Redaktion Karin Thaler kann sich über eine erfolgreiche Karriere und eine stabile Ehe freuen. Bild: IMAGO/Sven Simon

Die "Rosenheim-Cops" ohne Karin Thaler? Kaum vorstellbar. Während ihre Figur eine Konstante der ZDF-Serie ist, war ihr Leben nicht immer so gleichförmig. Privat musste die Schauspielerin schwere Zeiten durchstehen. Von Beziehungsproblemen, über hohe Schulden bis zu einer Mutter im Gefängnis.

Manchmal reicht eine falsche Entscheidung einer anderen Person und das eigene Leben steht plötzlich Kopf. So ist es Karin Thaler ergangen. Während Thaler selbst in den 90er-Jahren als Schauspielerin erfolgreich war und ihr erster Kinofilm "Das schreckliche Mädchen" (1991) sogar eine Oscar-Nominierung erhielt, sah ihr Leben hinter den Kulissen sehr viel düsterer aus. Ihre Mutter war spielsüchtig und hoch verschuldet, musste sogar wegen räuberischer Erpressung für zwei Jahre ins Gefängnis.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Verschuldet und räumlich getrennt Statt sich von ihrer Mutter abzuwenden, übernahm Karin Thaler Verantwortung und versuchte einen Teil der Schulden zu begleichen. Mit massiven Folgen für ihre Ehe. Seit 1997 ist Thaler mit dem Musiker Milos Malesevic verheiratet, an dem die Situation ebenfalls nicht spurlos vorbeiging. "Es ging uns richtig, richtig mies. Ich habe gedreht und gedreht. Mein Mann hat auch geschuftet und mir seine ganzen Einnahmen gegeben - und das Geld war sofort wieder weg", erzählt sie im Interview mit dem "Stern". Die Zeit habe sie an ihre Grenzen gebracht und auch die Ehe musste unter dem ständigen Druck leiden. Während viele Beziehungen solch schwere Zeiten nicht überstehen, konnten Thaler und Malesevic beweisen, welch ein starkes Team sie sind. "Ich wollte weg von ihm, aufhören zu drehen, das Land verlassen, weil es alles so schwer war mit meiner Mama", erinnert sie sich im Stern. Die finanzielle und emotionale Belastung war enorm, das Geld ständig knapp, obwohl beide arbeiteten.

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Warum ihre Beziehung trotzdem hielt Trotz dieser extremen Situation ist die Ehe nicht zerbrochen. Entscheidend sei gewesen, dass ihr Mann Thaler Freiraum ließ, statt zusätzlichen Druck aufzubauen. "Er hat mich dann losgelassen und sich zurückgezogen, ist für lange Phasen nach Skandinavien gegangen, hat dort gearbeitet. Und genau deshalb hat er mich nicht verloren. Das klingt fast kitschig, aber von Anfang an war so eine starke Liebe da, er hätte mich nie verlassen, er hat um uns gekämpft", sagt Karin Thaler. Heute kann das Paar auf fast drei Jahrzehnte Ehe zurückblicken. Für das anstehende Jubiläum denkt Karin Thaler über ein außergewöhnliches Fest nach – von einer spontanen Hochzeit in Las Vegas bis hin zu einer großen Fernreise kann sie sich alles vorstellen. 30 Ehejahre dürfen und müssen auf jeden Fall ausgiebig zelebriert werden.