Reality-Star Djamila Rowe ist Patientin bei "DR. RICK & DR. NICK". Aber nicht, um etwas an sich machen zu lassen - ganz im Gegenteil!

Mehr Natürlichkeit für Djamila Rowe Mit ihrem neu eröffneten Projekt am Kurfürstendamm 12 in Berlin wollen Dr. RICK und Dr. NICK neue Maßstäbe setzen. Ästhetische Medizin bedeutet in ihren Augen nicht immer mehr, mehr, mehr. Manchmal geht es auch darum, wieder etwas wegzunehmen. Djamila Rowe, die seit rund 20 Jahren im Medienbusiness tätig ist, ist bekannt für ihren Hang zu Schönheits-OPs. Ihre bisher voluminösen Lippen will sie nun natürlicher gestalten.

"Ich will diesen Schnabel nicht mehr!" In Folge 1 der 2. Staffel von "DR. RICK & DR. NICK" wird schnell deutlich, worum es Djamila geht. Ihre Lippen habe sie "ganz lange nicht mehr behandeln lassen", Unterspritzungen habe sie zuletzt komplett pausiert. Trotzdem sei das Ergebnis der jahrelangen "Verschönerungen" noch präsent. "Ich will diesen Schnabel nicht mehr", schüttet die 57-Jährige DR. RICK ihr Herz aus. Aus ärztlicher Sicht fällt das Urteil klar aus. "Nach meinem ästhetischen Geschmack ist es absolut zu viel", sagt Rick. Was der ästhetische Arzt diplomatisch formuliert, nutzen andere zur Hetze und ziehen seit Jahren über Djamila her.

Tränen fließen bei Djamila Djamila spricht offen darüber, wie sehr sie die Kommentare über ihr Aussehen belasten. Sogar Tränen fließen, als sie sagt, sie wolle nicht mehr, dass in den Medien abwertend über sie und ihre Lippen gesprochen wird. Gleichzeitig möchte sie nicht gänzlich zurück zur Natürlichkeit. "Ich möchte nicht so einen Strichmund haben", sagt die als "Teppichluder" bekannt gewordene Berlinerin.

20 Jahre Unterspritzungen, 15 Jahre Single Nicht nur Djamilas Aussehen wird zum Thema - auch ihr Privatleben! Seit 15 Jahren ist sie Single, seit 20 Jahren lässt sie sich unterspritzen. Rick stellt mit einem Augenzwinkern die heikle Frage: "Meinst du, da gibt es einen Zusammenhang?" Die 57-Jährige muss lachen, glaubt das aber selbst nicht unbedingt. Doch als sie nachhakt, ob Männer ein solches Aussehen attraktiv fänden, antwortet Rick ehrlich: "Ich glaube nicht, dass ein Mann das attraktiv findet, nein."

Karpfen statt Schlauchboot Der Plan von Rick für Djamila Rowe ist klar. Die übrige Hyaluronsäure in ihren Lippen soll mithilfe von acht Auflösungsspritzen aufgelöst werden. Djamila ist beim Anblick des Zwischenergebnisses skeptisch und beschreibt ihr Spiegelbild nach den Injektionen wenig schmeichelhaft: Sie fühle sich, "als würde sie aussehen wie ein Karpfen". DR. RICK bleibt gelassen und versucht zu beruhigen: "Ich verspreche dir, es wird super!" Fertig ist das Ergebnis schließlich noch lange nicht!

Betäubungscreme färbt Djamila Rowes Lippen weiß. Bild: Joyn

Wiederaufbau von Djamilas Lippen In Folge 2 ist es eine Woche her, dass DR. RICK die starken Unterspritzungen in Djamilas Lippen aufgelöst hat. Die 57-Jährige kann es kaum erwarten, sie nun wieder aufbauen zu lassen - trotz Schwellungen und blauer Flecken.

Ich habe das Gefühl, die sind wie zwei ausgetrocknete Rosinen jetzt. Djamila jammert über ihre Lippen

Neue Lippen für Djamila Rowe: Der Vorher-Nachher-Vergleich Djamila Rowe vor ihrer erneuten Unterspritzung bei "DR. RICK & DR. NICK" So hat sie sich selbst seit 20 Jahren nicht mehr gesehen - Djamila Rowe nach der Auflösung ihrer Unterspritzungen. Bild: Joyn

So sehen Djamila Rowes Lippen jetzt aus Nicht Kim Kardashian, aber Djamila Rowe nach dem Wiederaufbau ihrer Lippen. Bild: Joyn 1 / 2



Nach dem Versprechen, dass die 57-Jährige nicht wieder zu einem anderen Arzt oder einer Ärztin geht und sich "irgendwelche Produkte reinjagen lässt", beginnt DR. NICK mit dem Wiederaufbau. Seine Patientin wünscht sich Lippen wie Kim Kardashian. Dieses Ergebnis ist zwar aufgrund der körperlichen Voraussetzungen nicht möglich, aber dank insgesamt drei Milliliter Hyaluron ist Djamila trotzdem mehr als glücklich. DR. NICK resümiert seine Arbeit: "Ich glaube, so viel habe ich noch nie unterspritzt!"

