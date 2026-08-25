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Das Camp lichtet sich

Exit in Folge 7: Für diesen Promi ist "Dschungel Divas" vorbei

Aktualisiert:

von Lena Maier

Das Urteil der Divas: Janina Youssefian (r.) erhält bei der ersten "Schlammschlacht" die Quittung für die Streitereien der letzten Tage.

Bild: Joyn

Der Kampf um den Jackpot bei "Dschungel Divas" fordert sein erstes Opfer. Im Dschungel wird nicht nur gezickt und gelästert, sondern auch knallhart gewählt. Wer hat die Nerven der anderen überstrapaziert und muss die Heimreise antreten? Hier findest du den aktuellen Stand, wer raus ist und wer noch um die Krone kämpft.

Diese Kandidatinnen sind noch dabei

Diese Divas sind raus

Die dramatische Nominierung in Folge 7 siehst du hier

Ganze Folge
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Erste Schlammschlacht: Für welche Diva ist die Party vorbei?

Verfügbar auf JoynFolge vom 24.08.2026 • 55 Min • Ab 12

Rauswurf in Folge 7: Janina Youssefian muss gehen

Der erste Exit bei "Dschungel Divas" war das Ergebnis einer explosiven Mischung aus alten Konflikten und frischem Verrat. Bei der "Schlammschlacht" genannten Nominierung trafen die Divas ihre erste Wahl und es traf Janina Youssefian. Sie erhielt mit sechs Stimmen die klare Mehrheit und musste das Camp sofort verlassen.

Der ausschlaggebende Grund war der eskalierende Streit mit ihrer einstigen Freundin Giulia Siegel. Nachdem Jennifer Iglesias zugab, eine Weinflasche von Giulia weggekippt zu haben, entbrannte ein heftiger Streit zwischen Giulia und Janina darüber, wer von beiden mehr trinke. Janina fühlte sich von Giulia verraten, bezeichnete sie als "menschliche Enttäuschung" und brach in Tränen aus.

Dieser Konflikt besiegelte ihr Schicksal bei der anschließenden Nominierung, bei der unter anderem Giulia selbst für Janina stimmte. Doch es war nicht der einzige Grund: Jessica und Kate nominierten Janina ebenfalls und begründeten ihre Wahl mit deren transphober Äußerung aus Folge 2, die sie nicht vergessen konnten. Auch wenn Pinar wegen ihrer Verschwendungssucht ebenfalls drei Stimmen erhielt, wogen die Konflikte um Janina am Ende schwerer.

Wie es bei "Dschungel Divas" weitergeht, seht ihr immer montags mit neuen Folgen ab 00:01 Uhr kostenlos auf Joyn oder ab 22:55 Uhr in SAT.1. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming findest du hier.

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1 Staffel

Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 200.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"?

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