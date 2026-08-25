Pikante Beichte Damit hätte wohl keiner gerechnet: Auf diesen Moderator hat "Dschungel Divas"-Star Micaela Schäfer ein Auge geworfen Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Lena Maier Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Wer will mit wem? Und wer hat mit wem schon mal? Videoclip • 03:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der neuesten Folge von "Dschungel Divas" verrät Micaela Schäfer, welcher bekannte TV-Moderator bei ihr für ein Techtelmechtel ganz oben auf der Wunschliste steht. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn Janina Youssefian legt eine Beichte nach, die es in sich hat!

Die Luft im Camp von "Dschungel Divas" ist dick von Mückenspray und Intrigen. Doch zwischen all den Zickereien gibt es auch Momente, in denen die Divas überraschend offenherzig werden. In Folge 7 kommt es zu einer Männer-Beichtrunde, die von Micaela Schäfer persönlich eröffnet wird. Auf die Frage, mit wem sie gerne mal im Bett landen würde, fällt ein sehr prominenter Name: Markus Lanz! "Mein Traum war immer Boris Becker, Dieter Bohlen oder Markus Lanz", verrät die Nacktschnecke in der Runde. Während Becker aus dem Rennen ist, scheint sie bei den anderen beiden immer noch nicht abgeneigt: "Also Markus Lanz würde ich immer noch nehmen, Dieter Bohlen glaub ich auch."

Neugierig geworden? Die ganze Enthüllungs-Runde siehst du hier in Folge 7 Ganze Folge Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Erste Schlammschlacht: Für welche Diva ist die Party vorbei? Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.08.2026 • 55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von der Wunschliste zur Realität: Janina packt über Bohlen & Matthäus aus Kaum hat Micaela ihre Fantasien geteilt, legt Janina Youssefian nach - und zwar mit Fakten aus ihrer eigenen Vergangenheit. "Janina hatte ja mit wem Sex?", hakt Micaela neugierig nach. Die prompte und schonungslose Antwort von Janina, die für offene Münder sorgt: "Also Lothar Matthäus, Dieter Bohlen." Ein Paukenschlag am Lagerfeuer! Während Micaela vom Poptitan träumt, hat Janina ihn sich also schon längst geschnappt.

"Er ist sehr geizig": Janina rechnet mit dem Poptitan ab Doch bei der reinen Nennung der Namen bleibt es nicht. Als Pinar nachhakt, ob das Gerücht stimme, dass Bohlen geizig sei, bestätigt Janina ohne zu zögern: "Er ist sehr geizig. Ja, das hat er von seiner Mutter gelernt, so geizig zu sein!" Eine Eigenschaft, die für Pinar Sevim ein absolutes No-Go ist: "Also ich könnte niemals mit nem Mann zusammen sein, der geizig ist."

Traummann-Suche mit Überraschung: Ein CDU-Politiker für Pinar? Und welche Männer stehen bei Pinar hoch im Kurs? Sie schwärmt von Schauspielern wie Elias M’Barek und Florian David Fitz. Doch als sie in die Runde fragt, wen die anderen bei ihr sehen würden, hat Micaela eine Antwort parat, mit der niemand gerechnet hätte: "Vielleicht Philipp Amthor?" Die Reaktion von Pinar, die den CDU-Politiker nicht einmal kennt, sorgt für einen der witzigsten Momente der Folge. Wie es bei "Dschungel Divas" weitergeht, siehst du immer montags ab 22:55 Uhr in SAT.1 oder kostenlos im Streaming auf Joyn. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming findest du hier.

1 Staffel Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 200.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen