Das Camp lichtet sich
Folge 7-Exit: Für diesen Promi ist "Dschungel Divas" vorbei
Aktualisiert:von Lena Maier
Der Kampf um den Jackpot bei "Dschungel Divas" fordert sein erstes Opfer. Im Dschungel wird nicht nur gezickt und gelästert, sondern auch knallhart gewählt. Wer hat die Nerven der anderen überstrapaziert und muss die Heimreise antreten? Hier findest du den aktuellen Stand, wer raus ist und wer noch um die Krone kämpft.
Diese Kandidatinnen sind noch dabei
Ingrid Pavic
Christin Okpara
Diese Divas sind raus
Die dramatische Nominierung in Folge 7 siehst du hier
Rauswurf in Folge 7: Janina Youssefian muss gehen
Der erste Exit bei "Dschungel Divas" war das Ergebnis einer explosiven Mischung aus alten Konflikten und frischem Verrat. Bei der "Schlammschlacht" genannten Nominierung trafen die Divas ihre erste Wahl und es traf Janina Youssefian. Sie erhielt mit sechs Stimmen die klare Mehrheit und musste das Camp sofort verlassen.
Der ausschlaggebende Grund war der eskalierende Streit mit ihrer einstigen Freundin Giulia Siegel. Nachdem Jennifer Iglesias zugab, eine Weinflasche von Giulia weggekippt zu haben, entbrannte ein heftiger Streit zwischen Giulia und Janina darüber, wer von beiden mehr trinke. Janina fühlte sich von Giulia verraten, bezeichnete sie als "menschliche Enttäuschung" und brach in Tränen aus.
Dieser Konflikt besiegelte ihr Schicksal bei der anschließenden Nominierung, bei der unter anderem Giulia selbst für Janina stimmte. Doch es war nicht der einzige Grund: Jessica und Kate nominierten Janina ebenfalls und begründeten ihre Wahl mit deren transphober Äußerung aus Folge 2, die sie nicht vergessen konnten. Auch wenn Pinar wegen ihrer Verschwendungssucht ebenfalls drei Stimmen erhielt, wogen die Konflikte um Janina am Ende schwerer.
Wie es bei "Dschungel Divas" weitergeht, seht ihr immer montags mit neuen Folgen ab 00:01 Uhr kostenlos auf Joyn oder ab 22:55 Uhr in SAT.1. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming findest du hier.
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 200.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"?
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Nach der Eskalation
Was passierte wirklich bei "Dschungel Divas"? Pinar Sevim packt über den Schubser-Skandal aus
Pikante Beichte
Enthüllt! Mit diesem Moderator möchte Micaela Schäfer ins Bett
Ohne Luxus im Dschungel?
Reality-Star Micaela Schäfer im Porträt: Wer ist der neue Freund der Nackt-DJane?
Krasse Wandlung
"Mein Gesicht ist komplett aus Plastik": So sah Micaela Schäfer früher aus
Ein paar Eingriffe hier und da
"Sonst ist mein Gesicht komplett Natur": So sah Giulia Siegel früher aus
Sie ist in der neuen Joyn-Show dabei
Pinar Sevim im Porträt: Neue Beziehung?
Eskalation im Dschungel
Droht Pinar Sevim der Rauswurf? Produktion greift nach Schubser-Attacke ein
Reality-Urgestein
Giulia Siegel privat: Familie, Karriere und Leben der "Dschungel Divas"-Kandidatin
Unerwartete Wende im Familiendrama
Gänsehaut-Moment für Jessica Delion: Nach Jahren meldet sich ihr verlorener Bruder