Das Urteil der Divas: Janina Youssefian (r.) erhält bei der ersten "Schlammschlacht" die Quittung für die Streitereien der letzten Tage.

Der Kampf um den Jackpot bei "Dschungel Divas" fordert sein erstes Opfer. Im Dschungel wird nicht nur gezickt und gelästert, sondern auch knallhart gewählt. Wer hat die Nerven der anderen überstrapaziert und muss die Heimreise antreten? Hier findest du den aktuellen Stand, wer raus ist und wer noch um die Krone kämpft.

Rauswurf in Folge 7: Janina Youssefian muss gehen

Der erste Exit bei "Dschungel Divas" war das Ergebnis einer explosiven Mischung aus alten Konflikten und frischem Verrat. Bei der "Schlammschlacht" genannten Nominierung trafen die Divas ihre erste Wahl und es traf Janina Youssefian. Sie erhielt mit sechs Stimmen die klare Mehrheit und musste das Camp sofort verlassen.

Der ausschlaggebende Grund war der eskalierende Streit mit ihrer einstigen Freundin Giulia Siegel. Nachdem Jennifer Iglesias zugab, eine Weinflasche von Giulia weggekippt zu haben, entbrannte ein heftiger Streit zwischen Giulia und Janina darüber, wer von beiden mehr trinke. Janina fühlte sich von Giulia verraten, bezeichnete sie als "menschliche Enttäuschung" und brach in Tränen aus.

Dieser Konflikt besiegelte ihr Schicksal bei der anschließenden Nominierung, bei der unter anderem Giulia selbst für Janina stimmte. Doch es war nicht der einzige Grund: Jessica und Kate nominierten Janina ebenfalls und begründeten ihre Wahl mit deren transphober Äußerung aus Folge 2, die sie nicht vergessen konnten. Auch wenn Pinar wegen ihrer Verschwendungssucht ebenfalls drei Stimmen erhielt, wogen die Konflikte um Janina am Ende schwerer.