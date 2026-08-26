Nach der Eskalation Was passierte wirklich bei "Dschungel Divas"? Pinar Sevim packt über den Schubser-Skandal aus Aktualisiert: Vor 16 Minuten von C3 Newsroom Pinar sorgt bei "Dschungel Divas" mit einer Auseinandersetzung mit Christin für Aufsehen. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" schildert sie nun ihre Sicht auf den Vorfall. Bild: BOBO

Zwischen Pinar Sevim und Christin Okpara knallt es bei "Dschungel Divas" gewaltig. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" erzählt Pinar nun, wie sie den körperlichen Vorfall erlebt hat – und äußert Zweifel an Christins Schilderung ihrer Verletzung. Das ist laut ihr wirklich passiert.

Bei "Dschungel Divas" liegen plötzlich die Nerven blank: Nach einem kostspieligen BBQ gerät Pinar mit Christin aneinander. Aus Worten wird schließlich eine körperliche Auseinandersetzung, nach der sogar die Frage im Raum steht, ob eine der beiden Kandidatinnen das Camp verlassen muss. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" schildert Pinar nun ihre Sicht auf die Situation. Dabei räumt sie ein, an diesem Abend angetrunken gewesen zu sein. Wein und Champagner seien geflossen, gleichzeitig sei die Stimmung ohnehin angespannt gewesen.

Pinar erklärt den Moment mit Christin Auslöser für ihre Reaktion seien laut Pinar Christins Haare gewesen. Diese habe ihr die "Plastikhaare ins Gesicht" geschmissen, was ihr wehgetan habe. Daraufhin habe sie sich umgedreht und die Bewegung nachmachen wollen. Dass die Situation von außen deutlich heftiger wirken könnte, habe sie in diesem Moment nicht realisiert. Eine bewusste Attacke sei es aus ihrer Sicht nicht gewesen. Im Podcast stellt Pinar klar:

Ich wollt sie auch nicht ernsthaft verletzen. Pinar

Für ihr Verhalten habe sie sich anschließend entschuldigt. Von Gewalt distanziert sich die Reality-Kandidatin anschließend deutlich:

Gewalt hat für mich überhaupt keinen Platz. [...] Das bin ich einfach nicht. Pinar

Sie würde niemanden absichtlich verletzen und wolle auch nicht als gewalttätiger Mensch wahrgenommen werden.

Produktion verwarnt Pinar bei "Dschungel Divas" Konsequenzen hatte die Auseinandersetzung trotzdem. Pinar wurde nach eigenen Angaben von der Produktion verwarnt, durfte jedoch bei "Dschungel Divas" bleiben. Christin hatte zwischenzeitlich gefordert, dass eine der beiden Frauen das Camp verlassen müsse. Pinar erzählt im Podcast, dass sie sogar freiwillig gegangen wäre, wenn auch ihre Mitstreiterinnen sie nach dem Vorfall als gewalttätig wahrgenommen hätten. Dazu sei es jedoch nicht gekommen. Auch Christin blieb letztlich in der Show.

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Pinar zweifelt an Christins Aussage über Verletzung Im Nachgang sorgt noch ein weiterer Punkt für Diskussionen. Laut Pinar soll Christin nach der Auseinandersetzung behauptet haben, ihr Steißbein sei verletzt beziehungsweise gebrochen. Diese Darstellung stellt Pinar infrage. Ihre Begründung: Bei entsprechend starken Schmerzen hätte Christin ihrer Ansicht nach unmittelbar medizinische Hilfe verlangt. Zudem verweist sie darauf, dass ihre Kontrahentin weiterhin sitzen konnte.

Wenn man ernsthaft Schmerzen hat, dann diskutiert man nicht. Pinar

Ob und wie schwer Christin tatsächlich verletzt wurde, lässt sich anhand von Pinars Schilderungen allerdings nicht beurteilen.

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Für Pinar ist eine Grenze erreicht Freundinnen dürften die beiden Frauen nach dieser Erfahrung wohl nicht mehr werden. Pinar sieht einen Grund für die heftige Auseinandersetzung auch in den unterschiedlichen Persönlichkeiten. Dabei räumt sie mit Blick auf ihr eigenes Verhalten ein: