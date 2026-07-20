Reality-Urgestein bei "Dschungel Divas"
Giulia Siegel im Porträt: Glamour, Liebe und Familien-Leben
Veröffentlicht:von Alina Haidacher
Giulia Siegel gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Reality-TV. Aber kennst du auch die spannenden Details zum Privatleben der Münchnerin, die bald die "Dschungel Divas" aufmischen wird?
Die wichtigsten Fakten zu Giulia Siegel im Überblick
Bürgerlicher Name: Julia Anna Marina Siegel
Früherer Künstlername: Giulia Legeis
Geburtstag: 10. November 1974
Geburtsort: München
Sternzeichen: Skorpion
Vater: Musik-Produzent Ralph Siegel
Partner: Ludwig Heer
Kinder: Vier, darunter die Zwillinge Mia und Nathan
Bekannt aus: "Promis unter Palmen", "Dr. Rick & Dr. Nick"
Alle Infos zur neuen Reality-Show "Dschungel Divas" mit Giulia Siegel, Micaela Schäfer, Kate Merlan und Co.
Model, DJane und Reality-Ikone: Giulia Siegels Karriere
Giulia Siegel startete ihre Karriere in der Öffentlichkeit 1991 als Model. Damals trat sie noch unter dem Künstlernamen Giulia Legeis in Erscheinung. Dabei handelt es sich um die Rückwärtsvariante ihres eigenen Nachnamens.
Die Anspielung auf die Bekanntheit ihres berühmten Vaters Ralph Siegel war damals durchaus gewollt. Gleichzeitig wollte sie sich früh von ihm abgrenzen. Ab 1995 trat sie unter ihrem heutigen Namen auf und wechselte bald ins TV.
Parallel zu ihrer Fernsehkarriere legte die heute 51-Jährige als DJane in Münchner Clubs auf. 2007 veröffentlichte sie mit "Dance!" ihre erste eigene Single samt Musikvideo.
Der Sprung ins klassische Reality-TV gelang ihr 2009 mit der Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Mit polarisierenden Auftritten in Shows wie "Promis unter Palmen" hat sie sich den Ruf einer Frau erarbeitet, die selten ein Blatt vor den Mund nimmt und sich auch mit anderen Kandidatinnen offen anlegt.
Vater Ralph Siegel im künstlichen Koma
Giulias Verhältnis zu ihrem als Musikproduzent international bekannten Vater Ralph Siegel war nicht immer ungetrübt. In der Vergangenheit gab es öffentliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Unter anderem ging es dabei um seine Aussagen zu einem zeitweisen Kontaktabbruch.
Umso mehr wiegt die aktuelle Sorge um ihn. Kurz vor dem Start der "Dschungel Divas" musste der 80-jährige Ralph Siegel wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus. Die Ärzt:innen versetzten ihn ins künstliche Koma.
Auf Social Media meldete sich Giulia kürzlich zu Wort und ließ ihre Fans wissen, dass die ganze Familie in dieser schweren Situation zusammenhält. Trotz der ernsten Lage klang in ihrem rührenden Statement auch vorsichtige Zuversicht auf Genesung durch.
Aus Giulia Siegels mittlerweile geschiedenen Ehe mit dem Wissenschaftler und Unternehmer Hans Wehrmann gingen vier Kinder hervor - unter ihnen das Zwillingspaar Mia und Nathan.
Trotz ihres bewegten Berufslebens betont Giulia Siegel immer wieder, wie wichtig ihr die Zeit mit den Kindern ist. Auf Instagram zeigt sich die gebürtige Münchnerin regelmäßig als Familienmensch, der Job und Privatleben problemlos unter einen Hut bringt.
Und wie sieht es in der Liebe aus? Seit einigen Jahren ist Giulia Siegel bereits mit dem Gastronom Ludwig Heer liiert. An der Seite des 45-Jährigen zeigt sich die Blondine gern öffentlich und nahm mit ihm auch schon gemeinsam an Reality-Shows teil.
Glamour-Queen Giulia Siegel bei "Dschungel Divas"
Ja, Giulia steht für Glanz, Glamour und Gloria. Doch das Reality-Urgestein hat schon mehrmals bewiesen, sich auch von wenig Komfort nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.
Ihre jahrzehntelange Reality-Erfahrung könnte der 51-Jährigen in Sachen Strategie und Nervenstärke für ihre Teilnahme an "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" einen klaren Vorteil gegenüber Konkurrentinnen wie Micaela Schäfer verschaffen.
Ob Giulia den Versuchungen widerstehen und sich damit den Jackpot in Höhe von 100.000 Euro sichern kann oder ihrem Ruf als Diva im Dschungel treu bleibt, wird sich bald zeigen. Ab 3. August 2026 siehst du die "Dschungel Divas" immer montags um 22:15 Uhr kostenlos auf Joyn und in SAT.1.
Schafft es Giulia Siegel, eine Erotik-Novelle zu schreiben?
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