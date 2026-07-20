Ab 3. August
Neue Reality-Show auf Joyn: "Dschungel Divas" lockt Micaela Schäfer, Giulia Siegel & Co. mit Luxus-Fallen und Drama
Veröffentlicht:von Nicholas Vogel
Kein Luxus, kein Champagner, keine Beauty-Lounge: In der neuen Reality-Show "Dschungel Divas" müssen zehn Reality-Stars im härtesten Ladys-only-Dschungelcamp bestehen. Doch jede kleine Belohnung hat ihren Preis - und geht direkt vom Jackpot ab.
High Heels statt Wanderstiefel, Glamour statt Survival? Nicht ganz. In "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" wird der Traum vom Luxusurlaub schnell zum Härtetest. Zehn Reality-Bekanntheiten landen mitten im kolumbianischen Dschungel und kämpfen dort nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen ihre eigenen Versuchungen.
Ab 3. August in SAT.1 und auf Joyn: Erst "Villa der Versuchung", dann "Dschungel Divas"
Ab dem 3. August machen SAT.1 und Joyn den Wochenstart offiziell zum "Montag der Versuchung": Die neue Reality-Show "Dschungel Divas" läuft direkt im Anschluss an die neuen Folgen der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" - immer montags um 22:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Damit bekommt der Reality-Montag eine neue Portion Glamour, Drama und Luxus-Entzug.
Auch bei den "Dschungel Divas" dreht sich alles um Verzicht und Versuchung. Der große Anreiz: 100.000 Euro Preisgeld. Der Haken? Der Jackpot muss erst erspielt werden - und schmilzt mit jeder Luxus-Entscheidung dahin.
Zwischen Matsch, Hitze und harten Dschungelprüfungen warten überall kleine Verlockungen: Beauty-Treatments, Schaumbäder oder andere Glam-Extras. Doch jedes Extra kostet bares Geld. Wer denkt ans Team und verzichtet? Wer gönnt sich lieber selbst etwas? Und wer wird die Queen der "Dschungel Divas"?
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"Dschungel Divas": Diese zehn Promi-Ladys wagen das Abenteuer
Große Egos, Luxus-Entzug und reichlich Zündstoff: Im kolumbianischen Dschungel treffen die Kandidatinnen auf Hitze, Matsch und verlockende Luxus-Angebote. Welche Reality-Stars sich der Challenge stellen, siehst du hier auf einen Blick:
Micaela Schäfer (42, "Promi Big Brother", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "The 50")
Giulia Siegel (50, "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Das Sommerhaus der Stars", "Promis unter Palmen")
Kate Merlan (39, "Das Sommerhaus der Stars", "Promis unter Palmen", "Villa der Versuchung")
Janina Youssefian (43, "Promi Big Brother", " "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Promis unter Palmen")
Jessica Delion (26, "Love Island", "First Dates Hotel")
Pinar Sevim ("Die Teenie-WG", "Kampf der Realitystars", "Promi Big Brother")
Ingrid Pavic (40, "Big Brother", "Kampf der Realitystars")
Christin Okpara (29, "Are You The One?", "Das große Promi-Büßen", "Beauty & The Nerd")
Bellydah (34, "Germany Shore", "Match My Ex", "Das große Promi-Büßen")
Jennifer Iglesias (27, "Love Island", "Promi Big Brother", "Match My Ex")
Diese "Dschungel Divas" sind in der neuen Joyn-Show am Start
Zwischen Drama, Diva-Momenten und Dschungel-Verlockungen
Schon der Cast verspricht jede Menge Konfliktpotenzial. Reality-Urgestein Micaela Schäfer kennt große Auftritte und Kameras wie kaum eine andere. Doch im Dschungel zählen andere Qualitäten als Red-Carpet-Qualitäten und Blitzlichtgewitter-Expertise.
Auch Giulia Siegel bringt reichlich Reality-Erfahrung und klare Ansagen mit ins Camp. Tattoo-Queen Kate Merlan wiederum dürfte mit ihrer direkten Art ebenfalls schnell für Gesprächsstoff sorgen. Und Janina Youssefian muss lernen, dass es im kolumbianischen Dschungel keinen VIP-Bereich gibt.
Dazu kommen Reality-Persönlichkeiten wie Jessica Delion, Pinar Sevim, Ingrid Pavic und Christin Okpara, die allesamt für starke Meinungen und explosive Stimmung bekannt sind. Social-Media-Star Bellydah wagt sich ohne Filter und Glam-Team ins Abenteuer, während Jennifer Iglesias mit ihrer großen Persönlichkeit sicher nicht untergehen wird.
Die neue Reality-Show "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" startet ab Montag, 3. August - immer montags um 22:15 Uhr nach "Villa der Versuchung" in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.
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