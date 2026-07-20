Ab 3. August Neue Reality-Show auf Joyn: "Dschungel Divas" lockt Micaela Schäfer, Giulia Siegel & Co. mit Luxus-Fallen und Drama Veröffentlicht: Vor 53 Minuten von Nicholas Vogel Zehn Reality-Stars im kolumbianischen Urwald: Wer wird zur Queen der "Dschungel Divas" gekürt? Bild: Joyn

Kein Luxus, kein Champagner, keine Beauty-Lounge: In der neuen Reality-Show "Dschungel Divas" müssen zehn Reality-Stars im härtesten Ladys-only-Dschungelcamp bestehen. Doch jede kleine Belohnung hat ihren Preis - und geht direkt vom Jackpot ab.

High Heels statt Wanderstiefel, Glamour statt Survival? Nicht ganz. In "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" wird der Traum vom Luxusurlaub schnell zum Härtetest. Zehn Reality-Bekanntheiten landen mitten im kolumbianischen Dschungel und kämpfen dort nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen ihre eigenen Versuchungen.

Ab 3. August in SAT.1 und auf Joyn: Erst "Villa der Versuchung", dann "Dschungel Divas" Ab dem 3. August machen SAT.1 und Joyn den Wochenstart offiziell zum "Montag der Versuchung": Die neue Reality-Show "Dschungel Divas" läuft direkt im Anschluss an die neuen Folgen der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" - immer montags um 22:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Damit bekommt der Reality-Montag eine neue Portion Glamour, Drama und Luxus-Entzug.

Auch bei den "Dschungel Divas" dreht sich alles um Verzicht und Versuchung. Der große Anreiz: 100.000 Euro Preisgeld. Der Haken? Der Jackpot muss erst erspielt werden - und schmilzt mit jeder Luxus-Entscheidung dahin. Zwischen Matsch, Hitze und harten Dschungelprüfungen warten überall kleine Verlockungen: Beauty-Treatments, Schaumbäder oder andere Glam-Extras. Doch jedes Extra kostet bares Geld. Wer denkt ans Team und verzichtet? Wer gönnt sich lieber selbst etwas? Und wer wird die Queen der "Dschungel Divas"?

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Diese "Dschungel Divas" sind in der neuen Joyn-Show am Start Micaela Schäfer Reality-Urgestein Micaela Schäfer kennt das Rampenlicht wie kaum eine andere, doch bei den "Dschungel Divas" ist nicht nur der große Auftritt gefragt. Bild: Joyn

Giulia Siegel DJ-Pult gegen Dschungelprüfung: Giulia Siegel bringt Diva-Energie, klare Kante und jahrzehntelange Reality-Erfahrung mit. Bild: Joyn

Kate Merlan Tattoo-Queen Kate Merlan kennt den TV-Zirkus in- und auswendig - aber im Dschungel wird nach seinen Regeln gespielt. Bild: Joyn

Janina Youssefian Janina Youssefian liebt den großen Auftritt, aber im Dschungel gibt es keinen roten Teppich. Bild: Joyn

Jessica Delion Reality-Rampensau Jessica Delion weiß genau, wie man Aufmerksamkeit erzeugt und wie man sie verteidigt. Bild: Joyn

Pinar Sevim Von der "taff Teenie-WG" zur Dschungel-Kämpferin: Pinar Sevim tauscht Großstadt-Glam gegen Matsch und Mücken. Bild: Joyn

Ingrid Pavic Botox, Blitzlicht und Battle-Modus: Ingrid Pavic ist bekannt für klare Ansagen und wird wohl im Camp nicht lange leise bleiben. Bild: Joyn

Christin Okpara Christin Okpara bringt Feuer, Ehrgeiz und null Geduld für Fake-Spielchen mit. Bild: Joyn

Bellydah Social-Media-Star Bellydah liebt Glitzer, Glam und große Auftritte - aber was passiert ohne Filter? Bild: Joyn

Jennifer Iglesias Zwischen Beauty, Biss und Big Personality: Jennifer Iglesias spielt selten leise und noch seltener nach fremden Regeln. Bild: Joyn 1 / 10 zum vorherigen Bild

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Zwischen Drama, Diva-Momenten und Dschungel-Verlockungen Schon der Cast verspricht jede Menge Konfliktpotenzial. Reality-Urgestein Micaela Schäfer kennt große Auftritte und Kameras wie kaum eine andere. Doch im Dschungel zählen andere Qualitäten als Red-Carpet-Qualitäten und Blitzlichtgewitter-Expertise. Auch Giulia Siegel bringt reichlich Reality-Erfahrung und klare Ansagen mit ins Camp. Tattoo-Queen Kate Merlan wiederum dürfte mit ihrer direkten Art ebenfalls schnell für Gesprächsstoff sorgen. Und Janina Youssefian muss lernen, dass es im kolumbianischen Dschungel keinen VIP-Bereich gibt. Dazu kommen Reality-Persönlichkeiten wie Jessica Delion, Pinar Sevim, Ingrid Pavic und Christin Okpara, die allesamt für starke Meinungen und explosive Stimmung bekannt sind. Social-Media-Star Bellydah wagt sich ohne Filter und Glam-Team ins Abenteuer, während Jennifer Iglesias mit ihrer großen Persönlichkeit sicher nicht untergehen wird.