Angst um die Gewinnsumme "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" startet heute: Schon in Folge 1 wird geschwindelt - das hat Konsequenzen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Eden - Du bezahlst für jede Lüge "Eden - du bezahlst für jede Lüge" - ab 25.06. auf Joyn streamen! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Endlich hat das Warten ein Ende! Am Donnerstag ab Mitternacht läuft endlich die neue Dating-Show "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" auf Joyn an. Und auf die erste Folgen kannst du dich schon einmal freuen, denn es wird direkt gelogen, dass sich die Balken biegen. Die Konsequenzen? Die gehen ins Geld ...

1 Staffel Eden - Du bezahlst für jede Lüge Eden - Du bezahlst für jede Lüge Schmetterlinge im Bauch oder nur Dollarzeichen in den Augen? In "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" werden Singles ins Paradies geschickt, um die große Liebe ganz ohne Lügen zu finden. Studien belegen: Ein Drittel der Deutschen flunkert schon beim ersten Date. Das Gehalt? Aufgestockt. Der Bodycount? Halbiert. Noch Kontakt zum Ex? Niemals. Damit ist in "Eden" Schluss: Wer flunkert, verliert nicht nur sein Gesicht, sondern bares Geld. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Schwindeleien im Sekundentakt: Schon die 1. Folge wird teuer Wahrheit oder Lüge? Dating-Show-Profi Charline aus Düsseldorf beteuert: "Geld ist mir gar nicht so wichtig." Doch die 29-Jährige lügt - der Detektor schlägt an. Aber sie ist nicht die Einzige unter den Kandidat:innen der neuen Dating-Reality auf Joyn: Auch der Frankfurter Slei (33) versichert: "Ich bin noch nie fremdgegangen." Ob das stimmt? Eher nicht! Und als es um die Frage nach den bisherigen Verflossenen geht, tönt Philipp aus Wien:

Wenn es um meinen Bodycount geht, dann sage ich immer die Wahrheit. Philipp aus Wien

Auch das ist glatt gelogen! Schon ab der ersten Folge der neuen Reality-Show "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" schummeln die 13 Singles, was das Zeug hält. Während die Gewinnsumme also bereits schrumpft, beginnen in der Auftaktfolge schon die ersten taktischen Spielchen. Der selbst ernannte "Don Amore" Roberto aus Ludwigshafen am Rhein) hat einen Plan:

Ich bin mir sicher, dass ich den Lügendetektor austricksen kann, indem ich meine eigene Lüge glaube. Roberto aus Ludwigshafen

Er sieht das locker: " Ich muss nur überzeugt sein, dass es wirklich keine Lüge ist." Doch die Rechnung hat er ohne die weiblichen Mitspieler gemacht. Wirtschaftsinformatik-Studentin Coco (24, Duisburg) stellt klar: "Wenn mich etwas stört, bin ich sehr direkt - vielleicht auch manchmal im falschen Moment. Damit ecke ich schon öfters an." Und falls die Männer nicht ihrem Geschmack entsprechen? Für Coco glasklar: "Wenn es bei den Männern nicht klappt, dann schaue ich mich bei den Frauen um." Ob das die Wahrheit ist? Das alles siehst du in den ersten Folgen der neuen Dating-Show auf Joyn, ab morgen, Donnerstag, 25. Juni 2026, in wöchentlichen Doppelfolgen.

Das sind die Regeln bei "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" Das Prinzip der neuen Joyn-Show ist gnadenlos: 13 Singles suchen das perfekte Match, doch der Lügendetektor entlarvt jeden Flirt-Schwindel live vor der gesamten Gruppe. Doch jede Lüge wird teuer, denn sie kostet die Gruppe 1.000 Euro vom gemeinsamen 100.000-Euro-Lovepot. Die Fragen sind zudem gnadenlos und reichen von: "Sind deine Gefühle echt?" über "Hast du gestern heimlich eine andere geküsst?" bis hin zu: "Ist das Kennenlernen für dich nur ein Spiel?" Das bringt die Singles in eine moralische Zwickmühle: Wer lügt, um die frische Romanze zu retten, schmälert die Kasse der gesamten Gruppe. Wer hingegen bei der schmerzhaften Wahrheit bleibt, schont zwar das Preisgeld, riskiert aber dafür das sofortige Aus beim Date. Es gilt also: Nur wer echte Gefühle zeigt, kommt weiter, denn jede Antwort kann über Liebe, Vertrauen und das Weiterkommen in der Show entscheiden. "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" - 20 Folgen ab Donnerstag, 25. Juni 2026, streamen auf Joyn und ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 22:20 Uhr, auf ProSieben