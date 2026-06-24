Multitalent mit vielen Interessen Gloria-Sophie Burkandt privat: Liebe, New York und das Leben als Söder-Tochter Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt. Bild: IMAGO/Future Image

Ihr Auftritt bei "Deutschlands dümmster Promi" brachte der Tochter von Markus Söder Häme ein. Aber Gloria Burkandt lässt sich davon nicht beirren. Aktuell schreibt sie ihre Doktorarbeit und hat noch einige weitere große Projekte, darunter "Born Famous".

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Kindheit als Politiker-Tochter Gloria-Sophie Burkandt wurde im Dezember 1998 in Nürnberg geboren. Sie ist die Tochter von Bayerns Regierungschef Markus Söder und Ulrike Burkandt. Ihre Eltern waren sieben Jahre lang zusammen, trennten sich aber kurz nach Glorias Geburt. Sie wuchs überwiegend bei ihrer Mutter auf. Aus der Ehe von Markus mit Karin Baumüller-Söder hat Gloria drei jüngere Halbgeschwister. Seit 2023 lebt Gloria überwiegend in New York. Einerseits berichtet Gloria Medien gegenüber von einer glücklichen, liebevollen Kindheit mit vielen Freiheiten und Erziehung zur Selbstständigkeit, gleichzeitig sei sie jedoch in der Schule gemobbt worden, und habe infolgedessen eine Essstörung entwickelt. Zu ihrem berühmten Vater habe sie ein gutes, warmes Verhältnis, sagt Gloria. Die beiden treten auch immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Da waren nicht die Schatten meines Vaters, das wurde einfach ignoriert. Gloria-Sophie Burkandt gegenüber der "Allgäuer Zeitung"

Model-Karriere und Wirtschafts-Studium Während ihres Studiums startete sie ihre Modelkarriere und wurde von der renommierten Agentur "Elite Models" in New York unter Vertrag genommen. Burkandt lief bereits auf der Mailänder Fashion Week und war auf dem Cover der türkischen "Vogue" zu sehen. Doch sie merkte schnell, dass die Mode-Industrie ihr nicht reicht. Gloria absolvierte ein duales Masterstudium "Business Management" bei der Firma Siemens , aktuell schreibt sie ihre Doktorarbeit, arbeitet an einer Doku und einem Buch, nimmt Schauspielunterricht. Obwohl sie früher Mitglied der Jungen Union war, sagt sie heute, eine politische Karriere komme für sie nicht infrage - zumindest nicht, solange ihr Vater politisch aktiv sei. Sie bezeichnet sich deshalb als politisch neutral. Trotzdem engagiert sich Gloria: Sie organisiert Selbstverteidigungskurse für Mädchen ab 14 Jahren. "Mir ist es extrem wichtig, junge Frauen zu stärken - mental wie körperlich", berichtet sie in einem Interview mit der Zeitschrift "Madonna".

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Diverse TV-Auftritte 2014 trat Gloria das erste Mal im TV auf: In der Reality-Show "Licht aus" verbrachte sie 120 Stunden in der Dunkelheit. Ihre Teilnahme am Format "Deutschlands dümmster Promi" sorgte für ordentlich Schlagzeilen: In der Quizshow konnte Gloria weder die Frage beantworten, wofür die Abkürzung SPD steht, noch erkannte sie Helmut Kohl und Konrad Adenauer. Sie habe einen Blackout gehabt, erklärt sie die Aussetzer später. 2024 war sie außerdem in der Hauptrolle des Kurzfilms "Abgehoben" zu sehen. Fun Fact: 2015 hatte sich Glora-Sophie bei "Germany's Next Topmodel" beworben, schaffte es aber nicht in die zweite Runde.

Denkwürdiger Auftritt: Markus Söders Tochter im TV Streame hier kostenlos "Deutschlands dümmster Promi"

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Das ist über Glorias Liebesleben bekannt Bislang gab es offenbar nur Beziehungen von kurzer Dauer. Auf dem Oktoberfest 2022 präsentierte Gloria ihren zehn Jahre älteren Freund Florian Moerth, mittlerweile sind die beiden jedoch wieder getrennt. Wie die beiden sich kennengelernt hatten? Statt über Instagram in ihre DMs zu sliden, entschied sich der Finanzunternehmer passenderweise für eine Nachricht via LinkedIn. Auch während der Dreharbeiten zu "Deutschlands dümmster Promi" berichtete Gloria, in einer Beziehung zu sein - mit wem, ist jedoch nicht bekannt. In den letzten Monaten sorgte Gloria mit einer potenziellen neuen Liebe für Schlagzeilen: Sie besuchte mit dem US-Milliardär und ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt Olympia. Gerüchten zufolge sollen die beiden sogar Silvester zusammen verbracht haben. Schmidt ist 70, damit haben die beiden einen Altersunterschied von 43 Jahren. Schmidt ist seit über vier Jahrzehnten mit Ehefrau Wendy verheiratet, doch die beiden leben eine offene Ehe. Ob der ehemalige Google-Boss und die Politiker-Tochter wirklich zusammen sind, bleibt abzuwarten. Bestätigt haben sie die Gerüchte bislang nicht.