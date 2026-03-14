So geht's ab 16. März weiter "Ein Hof zum Verlieben"-Vorschau: Wie geht Laura mit Majas Schwangerschaft um? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Was wird Laura Albers (Diana Staehly) zu der ungeplanten Schwangerschaft ihrer Tochter sagen? Bild: Joyn

Laura Albers hadert mit sich: Soll sie am Bodensee bleiben und das Erbe des Apfelhofs annehmen? Sie will sich endlich entscheiden. Als ihre Tochter Maja ihr plötzlich von ihrer Schwangerschaft erzählt, gerät ihre Welt erneut aus den Fugen. Was dich in der Woche vom 16. März bei "Ein Hof zum Verlieben" erwartet.

Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik! "Ein Hof zum Verlieben" kannst du ab sofort schon auf Joyn streamen

Folge 21 (16. März): "Geständnisse" Nach dem positiven Schwangerschaftstest will Maja (Carlotta Truman) endlich über ihren Schatten springen und ihrer Mutter Laura (Diana Staehly) von den Neuigkeiten erzählen. Doch sie bringt es nicht übers Herz. Henni (Gitta Schweighöfer) versucht Maja zu überreden, zu einem Arzt zu gehen und die Schwangerschaft bestätigen zu lassen. Georg (Volker Meyer-Dabisch) plagen derweil Gewissensbisse, weil er Laura Lügen über den Apfelhof erzählt hat. Oliver (Stephan Käfer) hatte eine peinliche Begegnung mit Tim (Moritz Otto) und will daher ein weiteres Aufeinandertreffen vermeiden - doch seine Hilfsbereitschaft erschwert ihm das. Susi (Fanziska van der Heide) ist glücklich: Endlich soll ihr erstes richtiges Date mit Sören stattfinden. Ob sie in ihm die Liebe des Lebens findet?

Montag, 16.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Geständnisse Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 22 (16. März): "Der Wettkampf" Maja beichtet Laura endlich, dass sie schwanger ist. Sie hat sich jedoch eine andere Reaktion von ihrer Mutter erhofft. Laura ist geschockt, und Maja und flüchtet deshalb vor ihr. Laura geht ihr nach und will mit ihr reden, doch Maja blockt ab. Laura bereut ihre Reaktion und wünscht sich in dieser schwierigen Situation ihren verstorbenen Mann zurück. Ob sich die beiden wieder vertragen werden? Als sie erfährt, dass ihre Mutter Henni bereits von der Schwangerschaft wusste, ist sie fassungslos. Susi erfährt, dass ihre beste Freundin Nadine (Silvia Medina) ein Auge auf Tim geworfen hat. Sie beichtet ihr, dass sie schon seit der Schulzeit in ihn verliebt ist. Für Susi ist das die beste Gelegenheit, Tim aus seinem Schneckenhaus zu locken.

Montag, 16.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Der Wettkampf Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 23 (17. März): "Konsequenzen" Nach dem Streit sucht Laura ihre Tochter überall im Dorf. Als sie Maja findet, gesteht sie ihr, dass die Nachricht von der Schwangerschaft sie "eiskalt erwischt" hat. Die beiden versöhnen sich nach dem heftigen Streit zwar, doch die Nachricht von Majas Schwangerschaft lässt Laura nicht los. Entschlossen zieht sie Konsequenzen. Maja und Henni entgeht nicht, wie sehr sich Laura verändert hat, seitdem sie am Bodensee sind. Beide finden, dass sie viel ruhiger geworden ist. Susi sieht nach Nadines Beichte eine große Chance: Sie will Tim mit ihr verkuppeln. Doch der Kupplungsversuch läuft anders als geplant. Tim stellt seine Schwester daraufhin zur Rede.

Dienstag, 17.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Konsequenzen Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 24 (17. März): "Das Geständnis" Laura hat sich entschieden: Sie will den Apfelhof endgültig verkaufen und den Bodensee verlassen - bereits am nächsten Tag! Maja und Henni sind überhaupt nicht begeistert und wollen am Bodensee bleiben. Georg sucht daraufhin das Gespräch mit ihr und will ihr etwas beichten. Laura kann nicht glauben, dass er sie belogen hat. Regina (Katharina Hoffmann) ist derweil voller Vorfeude: Endlich will Laura ihr den Hof verkaufen. Doch hat sie sich am Ende doch zu früh gefreut? Susi unterstützt Leonard (Michel Ben Seidel) bei einem Schulprojekt. Doch er ist nicht der Einzige, der ihre Hilfe braucht.

Dienstag, 17.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Das Geständnis Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 25 (18. März): "Neuanfang" Laura ist hin- und hergerissen. Soll sie den Apfelhof wirklich an Regina verkaufen? Sie verbrennt den Vertrag im Kamin und erkennt, dass sie doch auf dem Hof bleiben möchte. Doch wie werden sich ihre Mutter Henni und ihre Tochter Maja entscheiden? Sind die beiden bereit, ihr altes Leben aufzugeben und einen Neuanfang am Bodensee zu wagen? Tim hat einen Plan: Er will zusammen mit Moritz die alte Rockband wieder zusammenbringen. Doch versteckt sich dahinter noch ein anderes Vorhaben?

Mittwoch, 18.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Neuanfang Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 26 (18. März): "Eine neue Heimat" Regina kann es kaum erwarten, den Albershof endlich ihr Eigentum nennen zu dürfen. Doch dann taucht Laura unerwartet bei ihr auf und teilt ihr fatale Neuigkeiten mit: Sie nimmt Josefs Erbe offiziell an. Wie wird Tim reagieren, wenn er davon erfährt? Anna und Moritz genießen ein paar sturmfreie Tage. Sie versichern sich gegenseitig, wie glücklich sie miteinander sind. Als Anna aber davon erfährt, dass Laura in Seelingen bleibt, vergeht ihr die gute Laune.

Mittwoch, 18.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Eine neue Heimat Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 27 (19. März): "Rezept für die Liebe" Majas Leben ist durch die Schwangerschaft gänzlich durcheinander geraten. Sie wollte eigentlich studieren, reisen und ihr Leben in vollsten Zügen genießen. Ihrer Mutter gesteht sie: "Das schaffe ich doch gar nicht, Mama." Laura sichert Maja ihre Unterstützung zu. Sie fordert jedoch von Laura, dass sie dem Vater des Kindes von der Schwangerschaft erzählt. Tim und Moritz suchen derweil nach einem geeigneten Probenraum für ihr Band-Revival. Moritz wundert sich, was Tim antreibt. Hegt er etwa Gefühle für Laura? Nachdem Laura sich dazu entschieden hat, am Bodensee zu bleiben und den Apfelhof nicht zu verkaufen, will Regina das Dorf gegen Zugezogene aufhetzen. Als sie über Anna von Lauras erstem Anwaltsfall erfährt, versucht sie sogar Holtmann gegen Laura anzustacheln.

Donnerstag, 19.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Rezept für die Liebe Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 28 (19. März): "Babyglück" Moritz fragt sich, ob Tim Gefühle für Laura hat. Er stellt seinen Kumpel zur Rede. Doch dieser reagiert nicht wie erhofft. Tim versteht nicht, warum sich alle für sein Liebesleben interessieren. Leonard will seinen Bruder Ludwig (Nikolaus Lessky) in den Ruderclub begleiten, um mit Emma zu flirten. Doch der Besuch im Ruderclub hat ungeahnte Folgen. Auch bei Maja läuft nicht alles rund. Die Schwangere muss in die Notaufnahme. Mit dem Baby ist zum Glück alles in Ordnung. Maja trifft danach eine folgenschwere Entscheidung für ihre Zukunft: Sie will das Kind behalten.

Donnerstag, 19.03. 18:30 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Babyglück Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 29 (20. März): "Neue Freundschaften" Laura lädt Tim und Familie Fischer zu einem kleinen Umtrunk ein. Doch dann taucht plötzlich Oliver auf und der alte Streit zwischen ihm und Tim überschattet den Abend. Maja vebringt immer mehr Zeit mit Ludwig. Die beiden verstehen sich gut und kommen sich näher. Von ihrer Schwangerschaft will sie ihm allerdings noch nicht erzählen. Henni hat sich dazu entschieden, in Seelingen zu bleiben. Sie will sich konstruktiv einbringen und den Hofladen umgestalten. Doch Georg kommt ihr in die Queere.

Freitag, 20.03. 18:00 Uhr • Ein Hof zum Verlieben Neue Freundschaften Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Folge 30 (20. März): "Das Sponsorenrudern" Laura spürt, dass sie die Bewohner:innen des Dorfes nicht richtig einschätzen kann. Besonders über Oliver bekommt sie sehr widersprüchliche Informationen. Sie ist sich deshalb sehr unsicher, ob sie ihm vertrauen kann. Maja fühlt sich zu Ludwig hingezogen. Doch sie will ihre Gefühle vor ihm verbergen und geht ihm deshalb aus dem Weg. Henni rudert zurück und beschließt, Georg mit ihrem Gestaltungsdrang nicht zu überfordern. Doch dann ist es Georg, der plötzlich Neues im Sinn hat.