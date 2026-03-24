Ganz ohne "Vitamin B" Emmy Pilawa: Ein Blick in den Alltag der "Ein Hof zum Verlieben"-Schauspielerin Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Emmy Pilawa verlässt sich nicht auf ihren prominenten Nachnamen. Bild: Imago Images / APress

Seit März ist Emmy Pilawa in der SAT.1-Soap "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen. Ihren Job in einem Café hat die 25-Jährige deshalb aber nicht aufgegeben. Emmy Pilawa geht bewusst ihren eigenen Weg - und verlässt sich nicht auf ihren prominenten Nachnamen.

Emmy Pilawa ist gerade dabei, sich in der TV-Branche einen Namen zu machen. Nach ersten Erfahrungen am Theater und in TV-Produktionen wie "Helen Dorn", "Die Landarztpraxis" oder "Der Flensburg-Krimi" ist sie seit März in einer Nebenrolle in der SAT.1-Soap "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen. Obwohl diese Rolle einen erster Durchbruch in ihrer jungen Schauspielkarriere darstellt, hat die 25-Jährige ihren Nebenjob nicht aufgegeben. "Ich arbeite nebenbei auch noch in einem Café, um meine Miete zu zahlen", sagt sie im Interview mit "Die Aktuelle".

Karriere ohne "Vitamin B" Unabhängigkeit ist der ausgebildeten Schauspielerin wichtig - das zeigt sich auch im Umgang mit ihrem berühmten Vater. Jörg Pilawa betonte laut "Focus" in der Vergangenheit immer wieder, dass seine Tochter ihren eigenen Weg gehen wolle – ohne Abkürzungen mithilfe von "Vitamin B".

"Sie hat sich da bewusst nicht mit dem Familiennamen beworben, sie geht da ihren ganz eigenen Weg", sagte er demnach. Auch gemeinsame öffentliche Auftritte zur Karriereförderung, etwa in Talkshows, seien für beide keine Option. Seine Tochter mache das alles "ganz alleine", so Pilawa. Emmy Pilawa setzt auf Eigenständigkeit – beruflich wie finanziell. Zwischen Dreharbeiten und Café-Schichten verfolgt sie damit konsequent ein Ziel: sich Schritt für Schritt in der Branche zu etablieren – und das aus eigener Kraft.