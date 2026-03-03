Erfolgreich vor der Kamera "Ein Hof zum Verlieben"-Star Susan Hoecke: Ihre Karriere im Überblick Aktualisiert: Vor 57 Minuten von Johanna Grauthoff Susan Hoecke spielt eine der Hauptrollen in "Ein Hof zum Verlieben". Bild: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mit "Ein Hof zum Verlieben" kehrt Susan Hoecke zurück ins tägliche Seriengeschäft. Doch die Schauspielerin ist längst kein neues Gesicht mehr: Von Telenovelas über Krimiserien bis hin zu Kinofilmen reicht ihre Filmografie - und die beginnt deutlich früher, als viele vermuten.

Frühe Leidenschaft für die Bühne Schon als Kind zog es Susan Hoecke ins Rampenlicht. Die gebürtige Berlinerin stand bereits im Alter von sieben Jahren erstmals auf der Bühne. Diese frühen Schauspielerfahrungen waren prägend und festigten schnell ihren Wunsch, später selbst professionell als Schauspielerin zu arbeiten. Was zunächst spielerisch begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer klaren beruflichen Perspektive.

Vom Modeln vor die TV-Kamera Bevor Susan Hoecke regelmäßig in Serien und Filmen zu sehen war, startete sie ihre Karriere als Model. Im Jahr 2000 wurde sie zur "Miss World Germany" gekürt, ein Jahr später erreichte sie bei der Wahl zur "Miss Germany" den dritten Platz. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal 17 Jahre alt. Über Werbedrehs fand Hoecke schließlich den Weg ins Fernsehen. Ihr offizielles TV-Debüt gab sie 2002 in der ARD-Produktion "Hotte im Paradies" - der Startschuss für eine Laufbahn vor der Kamera.

Der Durchbruch im Serienfernsehen Ihre erste größere Serienrolle übernahm Susan Hoecke 2004 in "18 - Allein unter Mädchen". Einem breiten Publikum wurde sie jedoch vor allem durch ihre Rolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekannt. Dort spielte sie von 2007 bis 2009 die Figur Viktoria Tarrasch - eine Rolle, die ihre Karriere nachhaltig prägte. Nach zwei Jahren entschied sie sich bewusst für den Ausstieg, um sich neuen Projekten zu widmen.

Sitcom, Drama und internationale Produktionen 2013 übernahm Hoecke eine Hauptrolle in der australischen Arztserie "Reef Doctors" und spielte dort die deutsche Medizinstudentin Freya Klein. Trotz positiver Resonanz wurde die Serie nach nur einer Staffel eingestellt. Zurück in Deutschland zeigte sie sich anschließend in der RTL-Sitcom "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" als intrigante Nicole von einer ganz anderen Seite.

Kinoauftritt und beliebte TV-Formate Auch auf der großen Kinoleinwand war Susan Hoecke präsent. 2014 war sie Teil der Filmkomödie "Vaterfreuden", in der sie an der Seite von Matthias Schweighöfer dessen Affäre spielte. Darüber hinaus war Susan Hoecke in zahlreichen etablierten TV-Formaten zu sehen - von Telenovelas über Krimiserien bis hin zu langjährigen Publikumserfolgen wie "Verliebt in Berlin", "Die Rosenheim-Cops", "Morden im Norden", "SOKO Stuttgart", "Das Traumschiff", "In aller Freundschaft" und "Bettys Diagnose".

Romantik und Dramedy Im Laufe ihrer Karriere etablierte sich Susan Hoecke auch im romantischen Fernsehgenre. In den beliebten ZDF-Reihen "Inga Lindström" und "Rosamunde Pilcher" war sie ebenso zu sehen wie in aktuellen Serienproduktionen. 2022 übernahm sie eine Hauptrolle in der ZDF-Dramedy "Wendehammer".

Beziehungen im Blickpunkt Auch privat stand Susan Hoecke immer wieder im öffentlichen Interesse. Mehr als drei Jahre war sie mit Schauspieler Kai Schumann liiert. Die beiden standen gemeinsam für den ARD-Film "Utta Danella - Wachgeküsst" vor der Kamera. Später wurden ihr zudem Beziehungen mit Musiker Clueso sowie eine frühere Liaison mit Hollywood-Star Jude Law nachgesagt.

Neustart am Vorabend: "Ein Hof zum Verlieben" Mit "Ein Hof zum Verlieben" ist Susan Hoecke aktuell Teil des erweiterten SAT.1- und Joyn-Vorabendprogramms. Die Serie läuft täglich um 18 Uhr vor "Die Landarztpraxis" mit zwei Folgen pro Tag und einem Startbestand von 120 Episoden. Neben Diana Staehly, Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman und weiteren bekannten TV-Gesichtern ergänzt Hoecke den Cast - und unterstreicht damit ihre langjährige TV-Laufbahn.