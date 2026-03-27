Neue Staffel, neuer Tag
Ab jetzt immer sonntags: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko und Klaas kehrt zurück
Aktualisiert:von Edwin B.
Sonntag steht künftig nicht der "Tatort", sondern Rätselspaß im Mittelpunkt! Ab dem 19. April 2026 machen Joko & Klaas den Abend zum Wissenstest für alle. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" kommt zurück.
Überraschend bleibt alles - auch der Quiz-Standort
Wo gespielt wird, entscheiden zwei Personen: Joko und Klaas. Mal mitten in der Stadt oder abgelegen auf dem Dorf - nur eines ist sicher: Erst wenn die Kameras laufen, wird es enthüllt! An ihrem Spielort suchen die beiden Moderatoren live nach Kandidat:innen, die würdig sind, sich der Quiz-Herausforderung zu stellen.
Münster? Köln? München? Ab Sonntag, 19. April 2026, sind die beiden irgendwo in Deutschland unterwegs. Übertragen wir das Format live ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Mitmachen kann jede und jeder spontan, ohne Anmeldung oder Ankündigung. Doch nur, wer das richtige Wissen mitbringt, hat eine Chance auf 100.000 Euro.
Hier in die erste Folge reinschauen:
Gemeinsam zum Sieg?
In jeder Sendung müssen drei Teilnehmer:innen gleichzeitig antreten. Zusammen kämpfen sie sich durch 25 Fragen, und jede richtige Antwort bringt das Team näher ans Ziel. Wer falsch antwortet, muss gehen. Kommt keine Antwort, endet das Spiel für alle.
Am Ende soll nur noch eine Person verbleiben - und diese entscheidet mit der letzten Antwort über den Gewinn der 100.000 Euro. Alles zählt: Fakten, Taktik, Nerven und vielleicht ein bisschen Gespür für Risiko.
"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - vier Folgen, ab 19. April 2026, sonntags um 20:15 Uhr live auf ProSieben oder im Stream auf Joyn.
Du kannst es kaum erwarten bis zum Start von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"?
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