Neue Staffel, neuer Tag Jetzt sonntags: Joko und Klaas sind zurück mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" Veröffentlicht: Vor 47 Minuten von Edwin B. Joko & Klaas live auf ProSieben: Spontan mitquizzen und 100.000 Euro gewinnen! Bild: Joyn/Nadine Rupp

Sonntag steht künftig nicht der "Tatort", sondern Rätselspaß im Mittelpunkt! Ab dem 19. April 2026 machen Joko & Klaas den Abend zum Wissenstest für alle. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" kommt zurück.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Worum geht es in der Sendung? Das Live-Quiz mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ist ein Mix aus Spontanität und Teamplay: Drei Spieler:innen stellen sich gemeinsam den Fragen unserer Hosts. Am Ende bleibt eine Person übrig, die sich die 100.000 Euro sichern kann.

Überraschend bleibt alles - auch der Quiz-Standort Wo gespielt wird, entscheiden zwei Personen: Joko und Klaas. Mal mitten in der Stadt oder abgelegen auf dem Dorf - nur eines ist sicher: Erst wenn die Kameras laufen, wird es enthüllt! An ihrem Spielort suchen die beiden Moderatoren live nach Kandidat:innen, die würdig sind, sich der Quiz-Herausforderung zu stellen. Münster? Köln? München? Ab Sonntag, 19. April 2026, sind die beiden irgendwo in Deutschland unterwegs. Übertragen wir das Format live ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Mitmachen kann jede und jeder spontan, ohne Anmeldung oder Ankündigung. Doch nur, wer das richtige Wissen mitbringt, hat eine Chance auf 100.000 Euro.

Hier in die erste Folge reinschauen: Ganze Folge Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Das erste Quiz LIVE am Autohof Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.03.2025 • 128 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Gemeinsam zum Sieg? In jeder Sendung müssen drei Teilnehmer:innen gleichzeitig antreten. Zusammen kämpfen sie sich durch 25 Fragen, und jede richtige Antwort bringt das Team näher ans Ziel. Wer falsch antwortet, muss gehen. Kommt keine Antwort, endet das Spiel für alle. Am Ende soll nur noch eine Person verbleiben - und diese entscheidet mit der letzten Antwort über den Gewinn der 100.000 Euro. Alles zählt: Fakten, Taktik, Nerven und vielleicht ein bisschen Gespür für Risiko. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - vier Folgen, ab 19. April 2026, sonntags um 20:15 Uhr live auf ProSieben oder streamen auf Joyn