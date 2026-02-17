Serien-Erlebnisse 10 Jahre bei "Ein starkes Team": Denkt Stefanie Stappenbeck an Ausstieg? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Stefanie Stappenbeck beim Fototermin zur 100. Folge der ZDF-Krimiserie "Ein starkes Team". Bild: Future Image

Stefanie Stappenbeck spielt seit zehn Jahren Linett Wachow in der ZDF-Krimiserie "Ein starkes Team". Aber wie lange will sie der erfolgreichen Serie noch treu bleiben?

Als Hauptkommissarin Linett Wachow hat sie ihre Rolle in der ZDF-Krimiserie "Ein starkes Team" durch zahlreiche Fälle geführt - und durch sehr unterschiedliche gesellschaftliche Debatten.

Zehn Jahre im Dienst der Gerechtigkeit In einem Interview mit dem Online-Portal "web.de" betont Stefanie Stappenbeck, wie sehr sie an das Grundprinzip der Serie glaubt: Verbrechen werden aufgeklärt, Täter:innen vor Gericht gestellt. Das ist besonders wichtig in Zeiten, in denen die Schlagzeilen aus dem wirklichen Leben oft schockierend sind. Die 51-Jährige erklärt: "Das macht mir umso bewusster, warum unser Krimi funktioniert: Er bietet kathartische Erlebnisse, bei denen die Bösen am Ende gefangen werden - ohne dass es zu dem Allerschlimmsten kommt." Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Konzepts der ZDF-Serie, der eine große Rolle spielt: "In den erzählten Geschichten kommen niemals Kinder zu Schaden. Das halte ich für ein wichtiges Element. Wir können uns auf eine spannende Geschichte rund um Mord und Totschlag einlassen, aber sie berührt nicht unsere tiefste Urangst, unseren Kindern könne etwas zustoßen", erzählt Stappenbeck.

Bleibt Stefanie Stappenbeck der Serie treu? Zehn Jahre gehört Stappenbeck nun schon zu "Ein starkes Team". Nach so langer Zeit könnte der Wunsch nach Veränderung wachsen oder andere Projekte stärker in den Fokus rücken. Für die Potsdamerin ist das kein Grund, der Serie den Rücken zu kehren:

Solange mir das Projekt Spaß macht, werde ich weiter ein Teil der Reihe bleiben. Stefanie Stappenbeck

"'Das starke Team'" ist für mich eine tolle Basis, in meiner Heimatstadt auf hohem Niveau interessante Krimis erzählen zu dürfen, die die Menschen begeistern und ihnen womöglich auch vereinzelte Denkanstöße geben", fügt die Schauspielerin hinzu. Zusätzlich betont sie: "Indem ich mich zusätzlich künstlerisch austoben und Projekte wie zuletzt 'Vernau', 'Die Bachmanns' oder 'Mama ist die Bestie' umsetzen darf, kann ich fröhlich und in einem tollen Gleichgewicht mit meinem 'starken Team' weitermachen."