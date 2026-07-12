Doppeltes Rätsel "Ein starkes Team": Hättest du den Gaststar in dieser Folge erkannt? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Matthi Faust (links) als Ermittler Sebastian Klöckner in "Ein starkes Team - Kurierfahrt in den Tod". Doch wer ist die Darstellerin neben ihm? Bild: ZDF / Katrin Knoke

Das "starke Team" muss am 11. Juli einen besonders kniffligen Fall lösen: den brutalen Mord an einer jungen Fahrradkurierin. Während die Zuschauer:innen mitgrübeln, bekommen sie noch ein Extra-Rätsel: Die leitende Angestellte des Kurierdienstes wird vielen aus einer anderen Serie bekannt vorkommen.

Es wird turbulent für Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck), Otto Garber (Florian Martens) und Sebastian Klöckner (Matthi Faust): Das "starke Team" soll erst nach dem verurteilten Mörder Benedikt Lauber fahnden. Dieser hat das Begräbnis seiner Mutter genutzt, dort einen Beamten erschossen und ist seitdem auf der Flucht. Doch schon eine Kaffeelänge später werden sie zurückgepfiffen: Die junge Syrerin Bahira wurde brutal erschlagen. Sie arbeitete zuletzt als Fahrradkurierin für "Ikarus". Bei den Recherchen stoßen die drei Ermittler:innen auf ein Wespennest: Die Mitarbeiter:innen des Lieferdienstes werden gegängelt, überwacht und schlecht bezahlt. Der eiskalte Eigentümer Ron Williams macht sich mehr Sorgen um die bevorstehende Übernahme als um die Aufklärung des Verbrechens. Doch es kommt noch schlimmer in der Episode "Kurierfahrt in den Tod": Wachow, Garber und der undercover arbeitende Klöckner stehen vor einem Netz aus Neid und Eifersüchteleien. Schließlich zeigen sich Hinweise, dass der ausgebüxte und extrem gewaltbereite Lauber auch hier seine Finger im Spiel haben könnte. Und dann ist da noch Nele Borgward, die engste Mitarbeiterin von Ron Williams. Ausgestattet mit einem undurchsichtigen Mix aus Taffheit und Feingefühl, legt auch sie ein verdächtiges Verhalten an den Tag. Was verschweigt die blonde Frau mit dem geheimnisvollen Blick dem starken Team?

Episodenrolle in "Ein starkes Team": Diese blau-grünen Augen sind uns vertraut Bei der Darstellerin, die diese Figur meisterhaft verkörpert, handelt es sich um ein bekanntes Gesicht aus der TV-Serienwelt. Auch als Anwältin überzeugt die Darstellerin, und ihr leicht verschleiert anmutender Blick hat einen Grund. Es ist niemand anderes als Christina Athenstädt, die seit 2020 die Hauptrolle in der Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" spielt. Und Romy Heiland ist blind. So gut die Kölnerin die seit ihrer Geburt sehbehinderte Juristin darstellt, so überzeugend ist auch ihre Rolle in "Ein starkes Team". Ob sie am Ende etwas mit dem Mord zu tun hat?

Christina Athenstädt ist seit vier Staffeln "Die Heiland" Mittlerweile 45 Folgen mit Christina Athenstädt als Rechtsanwältin Romy Heiland sind bereits ausgestrahlt worden. Die Darstellerin ersetzte nach der ersten Staffel die 2019 verstorbene Schauspielerin Lisa Martinek. Die bisher letzte Episode mit dem Titel "Das Kalkül" wurde am 20. Januar 2026 im Ersten ausgestrahlt. Bislang hat sich der Sender noch nicht dazu geäußert, ob es eine sechste Staffel von "Die Heiland" geben wird. Die Einschaltquoten in Staffel fünf lagen zwischen 3,54 und 4,44 Millionen Zuschauer:innen - das ist ein guter Wert. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass es weitergeht. Zunächst wird Christina Athenstädt im Herbst in einer Doppelfolge der Krimireihe "SOKO Köln" zu sehen sein. Der Arbeitstitel lautet "Zerreißprobe". Auch in der ARD-Serie "Morden im Norden" hat sie dann eine Episodenrolle in der Folge "Blinder Fleck". "Ein starkes Team - Kurierfahrt in den Tod" läuft am Samstag, 11. Juli, um 20:15 Uhr im ZDF. Zeitgleich ist die Episode aus dem Jahr 2023 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.