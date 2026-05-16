Von der Soap zum Krimi "Ein starkes Team"-Urgestein Arnfried Lerche: Woher du den Schauspieler noch kennst Aktualisiert: Vor 55 Minuten von teleschau Auch in der 100. Episode von "Ein starkes Team" war Arnfried Lerche (M.) als Kriminalrat Lothar Reddemann zu sehen. Stefanie Stappenbeck (l.) als Linett Wachow, Lucas Reiber (r.) als Nils Makowski. Bild: ZDF / Katrin Knoke

Am 16. Mai ist "Ein starkes Team" wieder aktiv. Seit Langem in einer kleinen, aber feinen Rolle mit dabei: Arnfried Lerche als korrekter und etwas steifer Abteilungsleiter. Soap-Fans kennen den Schauspieler auch ganz anders. Das ist über ihn bekannt.

Sieh Arnfried Lerche in "Ein starkes Team" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 16. Mai um 20:15 Uhr zur Episode "Mörderische Gier" einschalten!

Manchmal sorgen die Nebendarsteller:innen einer Serie für die Prise Extra-Salz in der Suppe. Beim erfolgreichen Krimi-Format "Ein starkes Team" denken Fans zuerst an den ehemaligen Volkspolizisten Sputnik (Jaecki Schwarz), der mit amüsanten Merkwürdigkeiten für Erheiterung im harten Ermittlungsalltag sorgte. Ein weiteres Urgestein der seit 1994 laufenden ZDF-Serie: Kriminalrat Lothar Reddemann, gespielt von Arnfried Lerche. Seit 1997, genau gesagt, Episode 6 ("Mordlust"), leitet Reddemann die Geschicke des "starken Teams". Konventionell, korrekt, etwas hemdsärmelig und dennoch immer wieder zu Witzen aufgelegt. Die sind eher von der flachen Sorte und verpuffen meistens. Doch wenn's drauf ankommt, hält Kriminalrat Reddemann dem Team um Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) den Rücken frei. Das wird auch am 16. Mai in der 103. Folge mit dem Titel "Mörderische Gier" so sein. Darin geht es um den Tod einer Mitarbeiterin eines Hausmeisterservices. Je länger das Team ermittelt, desto länger wird die Liste der Verdächtigen. Da muss auch Kriminalrat Reddemann Geduld aufbringen.

Seit Jahrzehnten "Ein starkes Team" - doch Arnfried Lerche kann auch anders Akkurat gekleidet, beherrscht, bisweilen einen Tick altmodisch, eine Prise Amts-Schimmel: Die Rolle als Lothar Reddemann scheint Arnfried Lerche auf den Leib geschrieben zu sein. In der Tat hat der 1952 in Nettetal am Niederrhein geborene Schauspieler schon häufig ähnliche Charaktere verkörpert. Zum Beispiel in der Folge "Tödliche Botschaft" der ZDF-Krimiserie "Küstenwache" aus dem Jahr 2007, die aktuell im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar ist. Lerche spielt den spießigen Bruder des Ermordeten. Doch nach und nach bröckelt die Fassade, und ein dunkles Geheimnis kommt zum Vorschein.

Sieh Arnfried Lerche in "Die Küstenwache" kostenlos im Stream auf Joyn Ganze Folge Küstenwache Tödliche Botschaft Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.11.2007 • 44 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Arnfried Lerche in der "Lindenstraße": außen Finanzbeamter, innen Verbrecher Fans der legendären ARD-Soap "Lindenstraße" (1985 bis 2020) werden sich erinnern: Ab 1987 spielte Arnfried Lerche mehr als 100 Folgen lang den Finanzbeamten Friedhelm Ziegler. Freundlich, höflich, etwas linkisch. Perfekt verbarg der Zahlenschubser, dass er monatelang seine Frau misshandelte und vergewaltigte. Nachdem er sie später monatelang gefangen gehalten hatte, kam er ins Gefängnis und erhängte sich in seiner Zelle. Klar, dass Arnfried Lerche in viele Rollen schlüpfen kann. Er absolvierte von 1970 bis 1972 am Hamburger Schauspiel-Studio Frese eine Ausbildung und wirkte im Anschluss jahrelang am Theater mit. Darunter waren so renommierte Adressen wie die Städtischen Bühnen Köln, die Kammerspiele Hamburg und das Schillertheater Berlin. Seit 1980 war der Schauspieler auch vermehrt im TV zu sehen und spielte bisher in mehr als 120 Film- und TV-Produktionen mit. 1981 hatte Lerche eine Nebenrolle in der ersten "Traumschiff"-Episode. Und seit 1984 hatte er 36 Folgen lang eine Rolle in der NDR-Produktion "Eigener Herd ist Goldes wert". Größere Auftritte hatte der in Berlin lebende Darsteller zudem als Tierarzt in der ARD-Kinderserie "Neues vom Süderhof", als Personalchef im ZDF-Format "girl friends - Freundschaft mit Herz" und 1998 bis 2000 als Mediziner in der SAT.1-Produktion "Fieber - Ärzte für das Leben".

Arnfried Lerche privat: sehr unauffällig Auch in so manchem Klassiker trat Lerche schon in Erscheinung. Ob "Großstadtrevier", "SOKO Köln", "In aller Freundschaft", "Tatort" oder "Notruf Hafenkante" - der Schauspieler ist aus dem deutschen Serien-Universum kaum wegzudenken. Über sein Privatleben ist hingegen so gut wie nichts bekannt. Selbst sein Werdegang liest sich lückenhaft. Schon 1960 hatte Lerche eine Rolle im Fernsehfilm "Taler, Taler, du mußt wandern". Weitere Rollen folgten in den 1960er-Jahren, etwa 1963 in der ARD-Krimiserie "Hafenpolizei", in der Episode "Der Strandkorbdieb". Damals, als Kinderdarsteller, war er noch unter dem Namen Arnfried Pauw unterwegs. Und sonst? Verheiratet? Familie? Alles unbekannt, beziehungsweise ein von ihm wohlbehütetes Geheimnis. Lerche spricht lieber über seine Rollen und seine Erfahrung als Schauspieler. Es sei ihm gegönnt. Sein etwas ungewöhnlicher Vorname hat übrigens seine Wurzeln im Althochdeutschen. "Arn" heißt so viel wie "Adler", "fridu" bedeutet "Friede" oder "Schutz". Ein Adler, der Schutz gibt. Auf sein Privatleben trifft das zweifellos zu.