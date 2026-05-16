Die Skarsgård-Dynastie "Kommissar Beck"-Star Valter Skarsgård: Das ist seine berühmte Familie Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von teleschau Da ist er noch Streifenpolizist: Valter Skarsgård als Vilhelm Beck in der neuesten Folge von "Kommissar Beck". Der Krimi läuft am 17. Mai im ZDF-Livestream auf Joyn. Bild: ZDF/Johan Paulin

Er ist in guter Gesellschaft: Nicht nur sein Vater, sondern auch seine drei älteren Brüder sowie zwei Halbgeschwister sind in der Schauspiel-Branche aktiv. Gestatten? Der neue "Kommissar Beck"-Ermittler Valter Skarsgård.

Eigentlich wollte Valter Skarsgård Rockmusiker werden - er war in seiner Jugend begeisterter E-Gitarrenspieler. Doch für die Musikhochschule reichte es nicht ganz. Was soll's: Wer Stellan Skarsgård zum Vater hat, wird ohnehin Schauspieler. So scheint es zumindest. So tat es der heute 30-Jährige seinen älteren Brüdern Alexander (49), Gustaf (45) und Bill (35) nach. Die sind ebenfalls in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten. Der 74-Jährige zählt zu den bekanntesten Darstellern Hollywoods. Unter anderem wirkte er in zwei "Pirates of the Caribbean"-Filmen mit, in beiden "Mamma Mia!"-Filmen, im Oscar-prämierten Klassiker "Good Will Hunting". Zuletzt wurde Stellan Skarsgård selbst für den Academy Award nominiert: als Nebendarsteller im Kinofilm "Sentimental Value".

"Kommissar Beck" siehst du am 17. Mai im ZDF-Livestream auf Joyn Sonntag, 17.05. 22:15 Uhr Kommissar Beck - Vilhelm Verfügbar auf Joyn 135 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wird Valter Skarsgård der neue "Kommissar Beck"? Valter Skarsgård hat nun in vier neuen Episoden der Krimiserie "Kommissar Beck" eine tragende Rolle: Er spielt Vilhelm Beck, den Enkel des routinierten Ermittlers Martin Beck (Peter Haber). In der ersten Folge nach fast drei Jahren Pause - sie hat den vielsagenden Titel "Vilhelm" - tritt er zunächst als Streifenpolizist in Erscheinung, der bei einem Raubüberfall mit Todesfolge auf eigene Faust ermittelt. Dieser Alleingang bringt dem ehrgeizigen Beamten statt einer Rüge eine Beförderung ein: Er verstärkt ab sofort die Mordkommission um seinen Großvater, der zunehmend im Hintergrund agiert. Zu sehen ist Vilhelms Debüt am 17. Mai im ZDF-Livestream auf Joyn.

Die "Skarsgård-Dynastie" lebt Valters Halbgeschwister aus Stellans zweiter Ehe, Ossian (16) und Kolbjörn (13), sind momentan noch als Kinderstars unterwegs. Aber auch sie haben bereits erste internationale Rollen ergattert. Seine älteren Brüder sind da schon deutlich weiter. Allen voran Alexander. Der älteste Sohn spielte ab 2008 in insgesamt 76 Folgen die Rolle des Eric Northman in der US-Mystery-Serie "True Blood". Auch in der Serie "Big Little Lies" hatte er von 2017 bis 2019 mehrere Auftritte. Im Hollywood-Blockbuster "Godzilla vs. Kong" von 2021 ist er in der Hauptrolle des Wissenschaftlers Dr. Nathan Lind zu sehen. Gustaf wirkte schon in so illustren Produktionen wie "Oppenheimer" und "Vikings" mit. Bill schließlich verkörpert im Actionfilm "John Wick: Kapitel 4" Marquis Vincent de Gramont, den Gegenspieler der Hauptfigur (Keanu Reeves). Papa Stellan betont derweil immer wieder, sie nicht in seinen Beruf gedrängt zu haben. 2015 sagte er im "Guardian": "Ich habe nie etwas Großes von ihnen erwartet, außer dass sie anständige Menschen sind." Die "Gala" zitierte den Hollywoodstar Anfang 2026 mit einem scherzhaften Zitat: "Dank ihnen bekomme ich viel Wohlwollen und sicher auch Jobs!"

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Valter Skarsgård war schon als schwedische Eishockey-Legende zu sehen Der jüngste Sohn aus Stellans erster Ehe mit der Ärztin My Skarsgård tauchte zunächst hauptsächlich in schwedischen Produktionen auf. In "Arn - Der Kreuzritter" von 2007 mit Stellan in einer Hauptrolle und seinem Bruder Gustaf als Knut Erikson sind sowohl Valter als auch Bill als Söhne Knuts zu sehen. In der schwedischen Thrillerserie "Black Lake" sicherte sich Valter Skarsgård seinen ersten größeren Part: Er spielte in insgesamt 16 Episoden mit. In der Netflix-Serie "Katla" war er ab 2021 erstmals global zu sehen. Seitdem hat er auch schon in einigen früheren "Kommissar Beck"-Episoden mitgewirkt. Seine bisher wohl härteste Rolle war die in der Serie "Börje - The Journey of a Legend" aus dem Jahr 2023. Darin verkörpert Valter die schwedische Eishockey-Legende Börje Salming. Der eisenharte Verteidiger spielte 16 Jahre lang beim NHL-Team Toronto Maple Leafs und war der erste europäische Spieler, der in die berühmte Hall of Fame der Profiliga aufgenommen wurde. Zwei Jahre lang schaffte sich der Schauspieler die nötige Fitness für die Szenen ran. "Sie sagten: 'Du stehst einfach wieder auf, du stehst einfach wieder auf, du stehst einfach wieder auf'", erinnerte er sich 2023 im Magazin "People" an das knallharte Training in den alten Schlittschuhen aus den 1970er-Jahren: "Wir hatten die ganze Zeit Schmerzen."

Einer der berühmten Brüder von Valter Skarsgård: Gustaf Skarsgård. Hier bei den Dreharbeiten zu "Wallander" Bild: ARD Degeto Film/Jarowskij/Yellow

Valter Skarsgård privat: Seine Freundin ist offenbar eine Influencerin Über sein Privatleben ist nicht viel bekannt. Im Januar 2025 war Valter Skarsgård in Stockholm auf dem roten Teppich mit der Schauspielerin und Influencerin Melina Göransson (27) zu sehen. Ein offizielles Statement gibt es nicht. Die beiden waren aber auch dieses Jahr zusammen in sozialen Medien zu sehen.