Dieses Jahr ist sie nur Fan
Arabella Kiesbauer vor ESC-Finale 2026: Sarah Engels‘ "Fire" hat "internationales Potenzial"
Veröffentlicht:von Tina Lilian
Vor 11 Jahren moderierte Arabella Kiesbauer das ESC-Finale in Wien. In diesem Jahr wird sie nicht auf der Bühne stehen, sondern das Spektakel einfach nur als Fan genießen. Zum deutschen Beitrag hat die Moderatorin eine klare Meinung.
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ESC 2026: Das große Finale aus Wien im Livestream
Am heutigen Samstag (16. Mai) findet das ESC-Finale in Wien statt – so wie schon im Jahr 2015. Damals moderierte unter anderem Arabella Kiesbauer neben Mirjam Weichselbraun, Alice Tumler und Conchita Wurst das TV-Spektakel.
In diesem Jahr stehen Viktoria Swarovski und Michael Ostrowski als Moderator:innen auf der ESC-Bühne. Dass sie den größten Musikwettbewerb der Welt 2026 nicht präsentiert, darüber ist Arabella Kiesbauer offenbar nicht allzu böse.
"Vor 11 Jahren als Moderatorin des ESC in Wien war ich ja rund um die Uhr beschäftigt", sagte Kiesbauer laut "Berliner Morgenpost". Und weiter: "Dementsprechend genieße ich es jetzt, einfach nur die große Party in unserer schönen Stadt mitzufeiern."
"Fire" hat "internationales Potenzial"
Als gebürtige Wienerin dürfte Kiesbauer vor allem dem österreichischen Act Cosmó mit seinem Titel "Tanzschein" die Daumen drücken. Auf einen Favoriten will sich die 57-Jährige allerdings nicht festlegen: Oft überraschten gerade jene Acts, "die man vorher nicht auf dem Zettel hatte".
Darunter womöglich auch Sarah Engels. Buchmacher rechnen dem deutschen Beitrag "Fire" laut Wettquoten bislang keine großen Siegeschancen ein – doch Kiesbauer sieht das offenbar anders: "Der Song hat definitiv internationales Potenzial und bleibt im Kopf."
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Hier siehst du Arabella Kiesbauer bei "Das große Promibacken"
Das große Promibacken
In der diesjährigen Staffel zeigen zehn Promi-Hobbybäcker:innen, was sie in Sachen Backen draufhaben. Wer macht das Rennen, sichert sich den "Goldenen Cupcake", 10.000 Euro für einen guten Zweck? Beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen Patissier des Jahres. Enie van de Meiklokjes moderiert "Das große Promibacken".
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