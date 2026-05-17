Keinen Show-Moment verpassen! ESC-Ranking: Alle Ergebnisse des "Eurovision Song Contest" 2026 - Enttäuschung für Sarah Engels Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Julia W. Sarah Engels landete beim ESC 2026 mit "Fire" auf dem drittletzten Platz. Bild: Imago Images / photonews.at

Der ESC 2026 in Wien endete mit einem überraschenden Sieger - und einer fast schon traditionellen Enttäuschung für Deutschland: Das sind die Ergebnisse des 70. "Eurovision Song Contest".

Der 70. "Eurovision Song Contest" in Wien ist mit einem überraschenden Ergebnis geendet: Bulgarien hat mit Dara und dem Song "Bangaranga" sowohl das Jury- als auch das Publikums-Voting gewonnen. Bulgarien nimmt seit 2005 am ESC teil – es ist der erste Sieg für das Land. Ungeachtet der Proteste am Rande des ESC und des Boykotts von Spanien, Irland, Slowenien, den Niederlanden und Island erreichte Israel mit Noam Bettan („Michelle“) den zweiten Platz.

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Deutschland und Österreich auf den hinteren Plätzen Für Deutschland endete der ESC auch in diesem Jahr mit einer Enttäuschung: Sarah Engels und ihr Song "Fire" landeten auf dem 23. Platz – und wurde damit Drittletzte. Engels bekam insgesamt nur 12 Punkte: Vier aus Portugal, vier aus Italien, zwei aus Belgien und zwei aus Bulgarien. Beim Publikum ging Deutschland weitgehend leer aus. Damit setzt Deutschland seine Misserfolgsserie der vergangenen Jahre beim "Eurovision Song Contest" auch 2026 fort. "Das Ranking ist egal", sagte Sarah Engels nach Ende des ESC laut "Tagesschau". "Ich habe eine megakrasse Erfahrung gemacht. Ich habe vor 180 Millionen TV-Zuschauern singen dürfen, wir haben alles gegeben." Noch schlechter lief es in diesem Jahr für das Gastgeberland Österreich: Cosmó und sein Song "Tanzschein" erhielten nur sechs Punkte – der vorletzte Platz.

Alle Ergebnisse des ESC 2026 im Überblick: Bulgarien: Dara ("Bangaranga"): 516 Punkte Israel: Noam Bettan ("Michelle"): 343 Punkte Rumänien: Alexandra Căpitănescu ("Choke Me"): 296 Punkte Australien: Delta Goodrem ("Eclipse"): 287 Punkte Italien: Sal Da Vinci ("Per sempre sì"): 281 Punkte Finnland: Linda Lampenius und Pete Parkkonen ("Liekinheitin"): 279 Punkte Dänemark: Søren Torpegaard Lund ("Før vi går hjem"): 243 Punkte Moldau: Satoshi ("Viva, Moldova!"): 226 Punkte Ukraine: Leléka ("Ridnym"): 221 Punkte Griechenland: Akylas ("Ferto"): 220 Punkte Frankreich: Monroe ("Regarde!"): 158 Punkte Polen: Alicja ("Pray"): 150 Punkte Albanien: Alis ("Nân"): 145 Punkte Norwegen: Jonas Lovv ("Ya Ya Ya"): 134 Punkte Kroatien: Lelek ("Andromeda"): 124 Punkte Tschechien: Daniel Zizka ("Crossroads"): 113 Punkte Serbien: Lavina ("Kraj mene"): 90 Punkte Malta: Aidan ("Bella"): 89 Punkte Zypern: Antigoni ("Jalla"): 75 Punkte Schweden: Felicia ("My System"): 51 Punkte Belgien: Essyla ("Dancing on the Ice"): 36 Punkte Litauen: Lion Ceccah ("Sólo quiero más"): 22 Punkte Deutschland: Sarah Engels ("Fire"): 12 Punkte Österreich: Cosmó ("Tanzschein"): 6 Punkte Großbritannien: Look Mum No Computer ("Eins, Zwei, Drei"): 1 Punkt