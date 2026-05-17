Überraschungs-Sieg ESC-Gewinnerin Dara aus Bulgarien: Soviel Wahrheit steckt hinter "Bangaranga" Aktualisiert: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Sängerin Dara holt mit ihrem Sieg beim 70. "Eurovision Song Contest" erstmals die Austragung des ESC nach Bulgarien. Bild: Jens Büttner/dpa

Sängerin Dara schrieb mit ihrem überraschenden Sieg im Finale des 70. "Eurovision Song Contest" Geschichte für Bulgarien. Erstmals ging das Land als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Doch wer ist die Künstlerin eigentlich und wie viel von ihrem eigenen Leben steckt in dem "Bangaranga"-ESC-Siegersong?

Dara heißt im echten Leben Darina Nikolaeva Yotova und wurde 1998 in der Schwarzmeer-Hafenstadt Varna geboren. Schon früh entdeckte die Sängerin ihre Leidenschaft für Musik. Ihre erste Single veröffentlichte sie 2016 und katapultierte sich damit sofort an die Spitze der nationalen Musikcharts Bulgariens.

"The Voice", Awards und jetzt ESC Was folgte, war eine steile Karriere, geprägt von zahlreichen Auszeichnungen, ausverkauften Konzerten und einer großen Fangemeinde. 2018 wurde Dara bei den "BG Radio Music Awards" als beste weibliche Künstlerin ausgezeichnet. Drei Jahre später startete sie als jüngste Coachin in der Geschichte von "The Voice of Bulgaria" durch und nahm 2024 an "Dancing Stars" teil.

Wir sollten aus Liebe handeln, nicht aus Angst. Dara, bulgarische ESC Siegerin 2026

Kurz vor dem ESC bescheiden Kurz vor dem ESC-Finale gab sich die 27-Jährige noch sehr bescheiden mit Blick auf ihre Platzierung in der großen Show. "Ich erwarte nichts. Und wenn Geschenke kommen, umarme ich sie einfach", sagte sie im bulgarischen Staatsfernsehen nach dem Halbfinale.

Was heißt "Bangaranga"? Mit ihrem Song "Bangaranga" holte sie erstmals den ESC-Sieg nach Bulgarien und schrieb damit für ihr Heimatland Musikgeschichte. Der schräge Titel ist ein Slang-Begriff aus Jamaika und bedeutet so viel wie Aufruhr, Aufstand oder Chaos.

Erstaunen nach dem ESC-Sieg 2026 Nach dem Sieg sah es anders aus: "Ich fühle mich wundervoll", sagte die Sängerin.

Ich kann nicht verstehen, was passiert ist. Dara, Siegerin beim 70. "Eurovision Song Contest"

Außerdem verriet sie, dass ihr Ehemann am Vorabend noch mit ihr gewettet hatte, dass sie gewinnen würde.

Dara über ADHS und Panik Für Dara, die selbst an ADHS leidet und noch kurz vor dem ESC-Wettbewerb in Panik verfiel, steckt mehr als nur die Aufforderung zu schlaflosen Partynächten in dem ESC-Sieger-Song: "Bangaranga steht für die Entdeckung der inneren Stärke, die wir alle in uns tragen", erklärte sie dem australischen Online-Magazin "Aussievision – Eurovision from Down Under". Und weiter: "Wir sollten aus Liebe handeln, nicht aus Angst."