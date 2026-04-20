"Sie singt gut" ESC 2026: Michael Schulte traut Sarah Engels viel zu - favorisierte aber jemand anderen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. So denkt Ex-ESC-Star Michael Schulte über den ESC-Beitrag von Sarah Engels. Bild: Imago Images / BREUEL-BILD, Imago Images / Zoonar

Deutschland schickt Sarah Engels ins ESC-Rennen - eine gute Wahl? Zu dieser Frage hat sich nun Ex-ESC-Teilnehmer Michael Schulte geäußert. Er glaubt an ihre Performance – hatte beim Vorentscheid jedoch einen anderen Favoriten.

Die deutsche ESC-Hoffnung für 2026 steht fest: Sarah Engels wird am 16. Mai beim Eurovision Song Contest in Wien antreten. Unterstützung bekommt die Sängerin nun von prominenter Seite – allerdings nicht ohne Einschränkungen.

ESC-Star Michael Schulte: Vorsichtige Prognose Michael Schulte, der einst selbst für Deutschland beim ESC antrat und mit "You Let Me Walk Alone" 2018 den vierten Platz erreichte, blickt im Gespräch mit "spot on news" vorsichtig optimistisch auf Engels' Chancen.

Ich finde, wir hatten schon deutlich schlechtere Beiträge. Michael Schulte

"Sie macht das sehr gut, sie singt gut, sie tanzt gut, und der Song ist eingängig", sagte der Musiker. Zwar sei der Titel "vielleicht nicht die Neuerfindung des ESC-Sounds", doch ähnliche Songs hätten beim Wettbewerb bereits funktioniert.

Wer war Schultes Favorit beim Vorentscheid? Gleichzeitig machte Schulte deutlich, dass er persönlich eine andere Entscheidung bevorzugt hätte. "Ich hätte wahrscheinlich fast eher wavvyboi gewählt", erklärte er und bezeichnete dessen Beitrag als "etwas origineller". Auch sei er überzeugt, dass dieser "sehr gut auf diese Bühne gepasst hätte". Dennoch respektiere er das Votum des Publikums und zeigte sich zuversichtlich, dass Engels "das auf jeden Fall gut machen" werde. Eine Platzierung in den Top 15 hält Schulte für möglich – betont aber, wie schwer Prognosen in diesem Jahr seien. Der Wettbewerb sei stark besetzt, "viele gute Songs" seien im Rennen.

Was rät er Engels für den ESC? Einen konkreten Rat hat der 34-Jährige dennoch: "Vor allem entspannt bleiben und dieses Abenteuer genießen". Große Anleitung brauche Engels allerdings nicht - schließlich stehe sie seit Jahren auf der Bühne und kenne die Mechanismen solcher Shows.