"Die Giovanni Zarrella Show" am Samstag
ESC 2026: Kann Giovanni Zarrella Sarah Engels bei den Wettquoten nach vorne bringen?
Aktualisiert:von teleschau
"Party pur" ist das Motto der "Giovanni Zarrella Show" am 25. April 2026. Für eine seiner Gäst:innen geht's um ein bisschen mehr. Sarah Engels singt mit "Fire" gegen die düsteren Prognosen vor dem "Eurovision Song Contest" an.
"Die Giovanni Zarrella Show" läuft wieder am 25. April
In der Lokhalle Göttingen mal ordentlich Dampf ablassen. Das wollen die Fans bei der "Giovanni Zarrella Show" am Samstag, 25. April. Unter dem Motto "Party pur" bitten der charmante, singende Moderator und viele illustre Gästinnen und Gäste zur gut gelaunten, schwungvollen Schlagersause. Die Party wird ab 20:15 Uhr im ZDF und über den Livestream auf Joyn live gesendet.
Auf der Liste der bislang bekannten Gäst:innen sticht ein Name besonders hervor: Sarah Engels. Die am 28. Februar mit 38 Prozent der Fan-Stimmen zum deutschen Vertreter für den 70. "Eurovision Song Contest" gewählte Künstlerin wird mit "Fire" ihr ESC-Lied präsentieren - quasi die Generalprobe für den Wettbewerb am 16. Mai in Wien.
"Die Giovanni Zarrella Show" ist auch im österreichischen und Schweizer Fernsehen zu sehen. Es wäre gut, wenn Sarah Engels da noch ein paar Fans überzeugen könnte, am 16. Mai für sie zu voten. Denn die Prognosen für ihr Abschneiden beim ESC in Wien sind nicht sonderlich rosig.
Ex-Spice Girl Melanie C heizt Giovanni Zarrella ein
Am 9. April wurde Sarah mit ihrem Titel "Fire" beim Wettanbieter "Eurovisionworld.com" auf Rang 23 bei 35 Teilnehmer:innen gelistet. Damit hatte sie sich um zwei Plätze gegenüber dem Stand am 18. März verschlechtert.
Auch nur ein schwacher Trost kann es sein, dass die Schweizer und österreichischen Kandidat:innen Anfang April auf den Plätzen 26 und 32 noch schlechter gerankt wurden.
Sarah Engels ficht das nicht an. "Ich lebe nur einmal und sage mir: Warum soll ich Angst haben, irgendwas zu riskieren? Angst ist die falsche Einstellung. Ich werde mein Bestes geben für Deutschland, aber ich will beim ESC auch Spaß haben. Wie ich dann abschneide, wird man sehen." Beim Live-Spaß von und mit Giovanni Zarrella wird das Publikum schon genau hinschauen.
Aber auch bei den anderen Gäst:innen, zum Beispiel bei den Prinzen. Das Quintett feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bandjubiläum und tut dies in Göttingen mit einem Medley seiner großen Hits von "Gabi und Klaus" und "Küssen verboten" bis "Alles nur geklaut".
Mit Ex-Spice-Girl Mel C., dem legendären italienischen Duo Ricchi e Poveri und den Gipsy Kings ft. Tonino Baliardo aus Frankreich begrüßt Zarrella auch internationale hochkarätige Gäst:innen. Außerdem dabei: Maite Kelly, Olaf der Flipper, Vanessa Mai, Wincent Weiss und Pietro Basile. Weitere Acts könnten bis zum Event noch angekündigt werden.
"Die Giovanni Zarrella Show": Wer ist dabei? Das ist die Gästeliste der Ausgabe am 25. April
Diese Stars sind bei der "Giovanni Zarrella Show" am 25. April unter dem Motto "Hier steigt die Party!" nach aktuellem Stand dabei:
Sarah Engels
Die Prinzen
Vanessa Mai
Wincent Weiss
Maite Kelly
Olaf der Flipper
Melanie C
GIPSY KINGS feat. Tonino Baliardo
Ricchi e Poveri
Pietro Basile
Erlebe Giovanni Zarrella bei "The Voice of Germany"
Mehr entdecken
Hintergrund zum Krimi-Aus
"Die Toten vom Bodensee": Warum Nora Waldstätten aufgehört hat
"Fettes Danke"
Sechsstelliger Betrag durch YouTube: So viel verdient Trymacs
Warum ich lieber "Mamma Mia!" einschalte
"James Bond: GoldenEye" kann nicht mit "Mamma Mia" mithalten
Sängerin im Porträt
"No Angels"-Star Nadja Benaissa: Sie ist wieder bereit für die große Liebe
Nach über 20 Jahren
"Kommissar Rex": So sehen die Serien-Stars heute aus
Erst mal beschnuppern
"Kommissar Rex"-Star Maximilian Brückner und Rex waren nicht sofort ein Dreamteam