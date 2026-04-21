"Die Giovanni Zarrella Show" am Samstag ESC 2026: Kann Giovanni Zarrella Sarah Engels bei den Wettquoten nach vorne bringen? Aktualisiert: Vor 5 Stunden von teleschau Generalprobe? Drei Wochen vor dem "Eurovision Song Contest" in Wien tritt Sarah Engels in der "Giovanni Zarrella Show" mit ihrem ESC-Song "Fire" auf. Bild: ZDF/Sascha Baumann

"Party pur" ist das Motto der "Giovanni Zarrella Show" am 25. April 2026. Für eine seiner Gäst:innen geht's um ein bisschen mehr. Sarah Engels singt mit "Fire" gegen die düsteren Prognosen vor dem "Eurovision Song Contest" an.

"Die Giovanni Zarrella Show" läuft wieder am 25. April Ab 20:15 Uhr hier im ZDF-Livestream auf Joyn

In der Lokhalle Göttingen mal ordentlich Dampf ablassen. Das wollen die Fans bei der "Giovanni Zarrella Show" am Samstag, 25. April. Unter dem Motto "Party pur" bitten der charmante, singende Moderator und viele illustre Gästinnen und Gäste zur gut gelaunten, schwungvollen Schlagersause. Die Party wird ab 20:15 Uhr im ZDF und über den Livestream auf Joyn live gesendet. Auf der Liste der bislang bekannten Gäst:innen sticht ein Name besonders hervor: Sarah Engels. Die am 28. Februar mit 38 Prozent der Fan-Stimmen zum deutschen Vertreter für den 70. "Eurovision Song Contest" gewählte Künstlerin wird mit "Fire" ihr ESC-Lied präsentieren - quasi die Generalprobe für den Wettbewerb am 16. Mai in Wien. "Die Giovanni Zarrella Show" ist auch im österreichischen und Schweizer Fernsehen zu sehen. Es wäre gut, wenn Sarah Engels da noch ein paar Fans überzeugen könnte, am 16. Mai für sie zu voten. Denn die Prognosen für ihr Abschneiden beim ESC in Wien sind nicht sonderlich rosig.

Ex-Spice Girl Melanie C heizt Giovanni Zarrella ein Am 9. April wurde Sarah mit ihrem Titel "Fire" beim Wettanbieter "Eurovisionworld.com" auf Rang 23 bei 35 Teilnehmer:innen gelistet. Damit hatte sie sich um zwei Plätze gegenüber dem Stand am 18. März verschlechtert. Auch nur ein schwacher Trost kann es sein, dass die Schweizer und österreichischen Kandidat:innen Anfang April auf den Plätzen 26 und 32 noch schlechter gerankt wurden. Sarah Engels ficht das nicht an. "Ich lebe nur einmal und sage mir: Warum soll ich Angst haben, irgendwas zu riskieren? Angst ist die falsche Einstellung. Ich werde mein Bestes geben für Deutschland, aber ich will beim ESC auch Spaß haben. Wie ich dann abschneide, wird man sehen." Beim Live-Spaß von und mit Giovanni Zarrella wird das Publikum schon genau hinschauen. Aber auch bei den anderen Gäst:innen, zum Beispiel bei den Prinzen. Das Quintett feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bandjubiläum und tut dies in Göttingen mit einem Medley seiner großen Hits von "Gabi und Klaus" und "Küssen verboten" bis "Alles nur geklaut". Mit Ex-Spice-Girl Mel C., dem legendären italienischen Duo Ricchi e Poveri und den Gipsy Kings ft. Tonino Baliardo aus Frankreich begrüßt Zarrella auch internationale hochkarätige Gäst:innen. Außerdem dabei: Maite Kelly, Olaf der Flipper, Vanessa Mai, Wincent Weiss und Pietro Basile. Weitere Acts könnten bis zum Event noch angekündigt werden.

"Die Giovanni Zarrella Show": Wer ist dabei? Das ist die Gästeliste der Ausgabe am 25. April Diese Stars sind bei der "Giovanni Zarrella Show" am 25. April unter dem Motto "Hier steigt die Party!" nach aktuellem Stand dabei: Sarah Engels

Die Prinzen

Vanessa Mai

Wincent Weiss

Maite Kelly

Olaf der Flipper

Melanie C

GIPSY KINGS feat. Tonino Baliardo

Ricchi e Poveri

Pietro Basile