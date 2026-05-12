Dr. Pop über den ESC: Vom Kult zur Nullnummer?

Heute Abend startet der "Eurovision Song Contest" 2026 in Wien mit dem ersten Halbfinale. Wer kann sich Hoffnungen auf den Sieg machen? Welche Überraschungen finden sich unter den Starttiteln? Musik-Experte Dr. Pop mit seiner aktuellen Einschätzung.

Der "Eurovision Song Contest" findet vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien, Österreich, statt - alle News und Infos zu den ESC-Sendezeiten und Livestreams, den teilnehmenden Acts und bisherigen Gewinner:innen findest du hier.

Doch wer hat in diesem Jahr die besten Chancen auf den Sieg? Musikexperte Dr. Pop, der mit seiner Vorentscheid-Vorhersage des deutschen Beitrags bereits goldrichtig lag, hat sich die Favorit:innen der aktuellen Umfragen genauer angehört.

Für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und "Behind the Screens" analysiert der ESC-Kenner die Titel in einem exklusiven Video auf Social Media. Außerdem verrät Dr. Pop seine persönlichen Highlights des "Eurovision Song Contest" 2026.

Den Clip siehst du hier: