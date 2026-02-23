Security ist nicht begeistert
"Experte für alles": Diese Gäste sind diesmal dabei
Aktualisiert:von Steve Buchta
Experte für Alles
Berufserfahrung ohne Arbeitsvertrag? Wir machen den Undercover-Test
Videoclip • 19:10 Min • Ab 12
"Experte für alles" zu werden, ist nicht leicht - und manchmal richtig gefährlich. Das muss ein Team-Kollege von Klaas Heufer-Umlauf am eigenen Leib erfahren. Seine gut gemeinte Aktion trifft bei der Security eines Baumarkts auf wenig Gegenliebe.
Um sich irgendwann wirklich "Experte für alles" nennen zu können, scheuen Klaas Heufer-Umlauf, seine Gäst:innen und sein Team keine Risiken. Mit vollem Einsatz gehen sie immer wieder in gefährliche Außeneinsätze.
In der neuen Ausgabe, die am 2. Dezember als Free-TV-Premiere auf ProSieben und im Livestream auf Joyn zu sehen war, wird's dabei besonders brenzlig. Redakteur Georg schickt sich an, in einem Baumarkt mitzuarbeiten - ohne vorherige Genehmigung der Geschäftsleitung.
Jetzt die ganze Folge kostenlos ansehen!
Heimlicher Mitarbeiter vs. Baumarkt-Security
Die unabgesprochene freie Mitarbeit des Redakteurs aus dem "Experte für alles"-Team erscheint erst einmal wie eine gute Idee. Wer hat noch nicht vergeblich im Baumarkt nach einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gesucht?
Da kann es doch eigentlich nicht schaden, eine Person mehr für die Kundenberatung zur Verfügung zu haben.
Der Sicherheitsdienst des Baumarkts, den sich die Redaktion als Testobjekt ausgesucht hat, ist anderer Ansicht, was recht schnell zur Konfrontation führt, wie der Trailer zur Sendung im Vorfeld verriet:
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Am Ende kommt die Polizei dazu
Der fertige Beitrag in der Sendung zeigt das gesamte Ausmaß der Eskalation. Im Verlauf des Tests bekommt es Klaas' Mitarbeiter sogar mit der Polizei zu tun. Ob das gut ausgeht?
Ina Müller zu Gast bei Klaas: Das waren die Themen bei "Experte für alles" am Dienstag
Neben der Frage "Darf man überall arbeiten?" erwarten die Zuschauer:innen außerdem folgende Themen:
Finanztipp: Reich durch Billig-Kaffee-Hype?
Wie bekomme ich keinen Scheiß zu Weihnachten? - mit Expertin Ina Müller zu Gast im Studio
Nach der TV-Ausstrahlung steht die ganze Folge kostenlos zum Streaming auf Joyn bereit.
Mehr entdecken
Geld sparen und andere Tipps
"Experte für alles": Erste Promis für Klaas-Show angekündigt
Show mit Klaas Heufer-Umlauf
Neue Folge: Bjarne Mädel und Olli Dittrich heute bei "Experte für Alles"
Security ist nicht begeistert
Baumarkt-Ärger: Klaas bringt Redakteur in schwierige Situation
Sarah Connors peinlichster Tag
Bekommt Sarah Connor auf dem Amt wirklich eine Sonderbehandlung?
Neues Verbrauchermagazin am Dienstag
"Late Night Berlin"-Nachfolger im TV: Darum geht es bei "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf
Klaas hat es getestet
Wie bestechlich ist Deutschland? Das testet Klaas bei "Experte für Alles"
Auszeit für die Familie
Max Schradin: Dieser Notfall hat den Streamer "komplett aus dem Leben gerissen"
Hilfe vom Profi
Hat Klaas das Zeug zum Reality-Star? Ikone Matthias Mangiapane fällt Urteil
Matthias Mangiapane verrät: So viel verdient man als Reality-Star