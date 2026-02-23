zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Security ist nicht begeistert

"Experte für alles": Diese Gäste sind diesmal dabei

Aktualisiert:

von Steve Buchta

Experte für Alles

Berufserfahrung ohne Arbeitsvertrag? Wir machen den Undercover-Test

Videoclip • 19:10 Min • Ab 12

"Experte für alles" zu werden, ist nicht leicht - und manchmal richtig gefährlich. Das muss ein Team-Kollege von Klaas Heufer-Umlauf am eigenen Leib erfahren. Seine gut gemeinte Aktion trifft bei der Security eines Baumarkts auf wenig Gegenliebe.

Um sich irgendwann wirklich "Experte für alles" nennen zu können, scheuen Klaas Heufer-Umlauf, seine Gäst:innen und sein Team keine Risiken. Mit vollem Einsatz gehen sie immer wieder in gefährliche Außeneinsätze.

In der neuen Ausgabe, die am 2. Dezember als Free-TV-Premiere auf ProSieben und im Livestream auf Joyn zu sehen war, wird's dabei besonders brenzlig. Redakteur Georg schickt sich an, in einem Baumarkt mitzuarbeiten - ohne vorherige Genehmigung der Geschäftsleitung.

Heimlicher Mitarbeiter vs. Baumarkt-Security

Die unabgesprochene freie Mitarbeit des Redakteurs aus dem "Experte für alles"-Team erscheint erst einmal wie eine gute Idee. Wer hat noch nicht vergeblich im Baumarkt nach einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gesucht?

Da kann es doch eigentlich nicht schaden, eine Person mehr für die Kundenberatung zur Verfügung zu haben.

Der Sicherheitsdienst des Baumarkts, den sich die Redaktion als Testobjekt ausgesucht hat, ist anderer Ansicht, was recht schnell zur Konfrontation führt, wie der Trailer zur Sendung im Vorfeld verriet:

Am Ende kommt die Polizei dazu

Der fertige Beitrag in der Sendung zeigt das gesamte Ausmaß der Eskalation. Im Verlauf des Tests bekommt es Klaas' Mitarbeiter sogar mit der Polizei zu tun. Ob das gut ausgeht?

Ina Müller zu Gast bei Klaas: Das waren die Themen bei "Experte für alles" am Dienstag

Neben der Frage "Darf man überall arbeiten?" erwarten die Zuschauer:innen außerdem folgende Themen:

  • Finanztipp: Reich durch Billig-Kaffee-Hype?

  • Wie bekomme ich keinen Scheiß zu Weihnachten? - mit Expertin Ina Müller zu Gast im Studio

Nach der TV-Ausstrahlung steht die ganze Folge kostenlos zum Streaming auf Joyn bereit.

