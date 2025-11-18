Einzug in die Eskalation "Forsthaus Rampensau Germany": Alle Infos zum Start der 3. Staffel Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Reality ohne Filter: "Forsthaus Rampensau Germany" ist zurück - Staffel 3 startet im November. Bild: Joyn

Das Reality-Experiment in der Wildnis geht weiter: "Forsthaus Rampensau Germany" startete am 13. November 2025 mit Staffel 3 auf Joyn. Neue Paare, neue Konflikte, neue Challenges - und wie immer: keine Rückzugsmöglichkeit. Alle Infos liest du hier.

Start der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" Keine Privatsphäre. Keine Ausreden. Am 13. November 2025 hat das Forsthaus wieder seine Türen geöffnet und sie direkt hinter einem neuen Cast von Reality-Duos, die sich in der Abgeschiedenheit der Berge beweisen müssen, geschlossen. Wer hält durch, wer eskaliert und wer fliegt? In Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" leben erneut Promi-Paare auf engstem Raum - mit kaum Privatsphäre, aber jeder Menge Konfliktpotenzial. Ob bei den nervenaufreibenden Spielen oder in der Gruppendynamik: Freundschaften werden auf die Probe gestellt und Allianzen bröckeln schneller als der Handyempfang im Forst.