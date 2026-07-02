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Spekulationen um die neue Staffel

Diese Stars wünschen sich die Fans in "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

Veröffentlicht:

von Lena Maier

Reality ohne Filter: "Forsthaus Rampensau Germany" kehrt im Herbst 2026 mit Staffel 4 zurück.

Bild: Joyn

Wer zieht dieses Jahr ins "Forsthaus Rampensau Germany" ein? In der Joyn-App haben User:innen bereits verraten, welche Promis sie gern sehen würden - und die Liste ist wirklich wild!

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Forsthaus Rampensau Germany

Forsthaus Rampensau Germany

Neun Promi-Paare bringen das idyllische Kärnten gewaltig ins Wanken. Welche von ihnen erobern das Selbstversorger-Forsthaus und werden Deutschlands Rampensäue?

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Wer sind die Kandidat:innen von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026? Die Gerüchteküche brodelt

Noch bevor offiziell feststeht, welche Promis oder Paare dieses Jahr neben Lilli und Jessica als Gewinnerinnen der "Realitystar Academy" bei "Forsthaus Rampensau Germany" an den Start gehen, läuft die Fantasie der Fans bereits auf Hochtouren. In der Joyn-App wurde fleißig darüber diskutiert, wen die Community in der neuen Staffel erwartet - und die Liste der genannten Namen könnte kaum bunter sein.

Klar wird dabei vor allem eins: Die Zuschauer:innen wünschen sich offenbar einen Cast, der polarisiert, unterhält und jede Menge Gesprächsstoff liefert.

Es wurden unter anderem diese Promis ins Spiel gebracht:

Was für eine Mischung! Zwischen Reality-TV, Musik, Social Media und Showbiz ist hier alles vertreten, was für Schlagzeilen sorgen könnte.

Wer im Herbst 2026 tatsächlich bei "Forsthaus Rampensau Germany" dabei sein wird, erfährst du wie immer als Erstes hier, sobald es feststeht.

Du möchtest nicht so lange warten? Alle Folgen vergangener Staffeln siehst du kostenlos auf Joyn.

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