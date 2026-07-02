Spekulationen um die neue Staffel Diese Stars wünschen sich die Fans in "Forsthaus Rampensau Germany" 2026 Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Reality ohne Filter: "Forsthaus Rampensau Germany" kehrt im Herbst 2026 mit Staffel 4 zurück. Bild: Joyn

Wer zieht dieses Jahr ins "Forsthaus Rampensau Germany" ein? In der Joyn-App haben User:innen bereits verraten, welche Promis sie gern sehen würden - und die Liste ist wirklich wild!

3 Staffeln Forsthaus Rampensau Germany Forsthaus Rampensau Germany Neun Promi-Paare bringen das idyllische Kärnten gewaltig ins Wanken. Welche von ihnen erobern das Selbstversorger-Forsthaus und werden Deutschlands Rampensäue? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wer sind die Kandidat:innen von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026? Die Gerüchteküche brodelt Noch bevor offiziell feststeht, welche Promis oder Paare dieses Jahr neben Lilli und Jessica als Gewinnerinnen der "Realitystar Academy" bei "Forsthaus Rampensau Germany" an den Start gehen, läuft die Fantasie der Fans bereits auf Hochtouren. In der Joyn-App wurde fleißig darüber diskutiert, wen die Community in der neuen Staffel erwartet - und die Liste der genannten Namen könnte kaum bunter sein. Klar wird dabei vor allem eins: Die Zuschauer:innen wünschen sich offenbar einen Cast, der polarisiert, unterhält und jede Menge Gesprächsstoff liefert.

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