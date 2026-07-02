Spekulationen um die neue Staffel
Diese Stars wünschen sich die Fans in "Forsthaus Rampensau Germany" 2026
Veröffentlicht:von Lena Maier
Wer zieht dieses Jahr ins "Forsthaus Rampensau Germany" ein? In der Joyn-App haben User:innen bereits verraten, welche Promis sie gern sehen würden - und die Liste ist wirklich wild!
Forsthaus Rampensau Germany
Forsthaus Rampensau Germany
Neun Promi-Paare bringen das idyllische Kärnten gewaltig ins Wanken. Welche von ihnen erobern das Selbstversorger-Forsthaus und werden Deutschlands Rampensäue?
Wer sind die Kandidat:innen von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026? Die Gerüchteküche brodelt
Noch bevor offiziell feststeht, welche Promis oder Paare dieses Jahr neben Lilli und Jessica als Gewinnerinnen der "Realitystar Academy" bei "Forsthaus Rampensau Germany" an den Start gehen, läuft die Fantasie der Fans bereits auf Hochtouren. In der Joyn-App wurde fleißig darüber diskutiert, wen die Community in der neuen Staffel erwartet - und die Liste der genannten Namen könnte kaum bunter sein.
Klar wird dabei vor allem eins: Die Zuschauer:innen wünschen sich offenbar einen Cast, der polarisiert, unterhält und jede Menge Gesprächsstoff liefert.
Es wurden unter anderem diese Promis ins Spiel gebracht:
Calvin Kleinen
Sandra Sicora
Samira Yavuz
Ariel Hediger
Bushido
Brenda Brinkmann
Marvin Kleinen
Chris Brown
Naomi Jon
Sam Dylan
Was für eine Mischung! Zwischen Reality-TV, Musik, Social Media und Showbiz ist hier alles vertreten, was für Schlagzeilen sorgen könnte.
Wer im Herbst 2026 tatsächlich bei "Forsthaus Rampensau Germany" dabei sein wird, erfährst du wie immer als Erstes hier, sobald es feststeht.
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