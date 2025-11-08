"Geheult, gelacht und gefeiert!“ "Krasseste Staffel" aller Zeiten? Das denken Gina Beckmann und Walentina Doronina über "Forsthaus Rampensau Germany" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Rampensau-Alarm: Gina Beckmann und Walentina Doronina plaudern beim "Promi Big Brother"-Wiesn-Event über die neue Forsthaus-Staffel. Bild: Joyn / SAT.1

Am 13. November startet auf Joyn die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" - und die hat es in sich! Wir haben Gina Beckmann und Walentina Doronina beim "Promi Big Brother"-Brunch während des Oktoberfests in München getroffen und exklusiv mit ihnen über echte Rampensau-Momente gesprochen.

Gina Beckmann und Walentina Doronina bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 Wenn zwei der bekanntesten Reality-Gesichter Deutschlands behaupten, es wird wild, dann darf man sich auf etwas gefasst machen. Sowohl Gina Beckmann als auch Walentina Doronina sind als Kandidat:innen überzeugt: Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" ab 13. November auf Joyn wird alles übertreffen. "Forsthaus wird crazy. Ich würd' jetzt einfach mal behaupten, es wird die krasseste Staffel, die es je gab. Es wird geheult, es wird geliebt, es wird gelacht. Die Rampensäue werden rausgelassen. Also man kann sich wirklich auf diese Staffel freuen. Die wird super", verspricht uns Gina im Interview. Auch Walentina stimmt zu: "So haben mich die Zuschauer noch nie gesehen. Von einer sehr emotionalen, ehrlichen Seite - und ich glaube, die meisten erwarten etwas ganz anderes."

Höhen, Tiefen und starke Emotionen: So war der Dreh von Staffel 3 Beim Dreh war alles dabei - von bitteren Tränen bis zu herzhaftem Lachen. Beide Reality-Stars blicken auf intensive Wochen zurück, in denen Freundschaften, Streit und Teamgeist auf die Probe gestellt wurden. Gina erzählt:

Ich hatte tatsächlich alles: Höhen, Tiefen, alles. Also ich hab auch echt ab und zu mal geheult, aber genauso gelacht und Party gemacht. Im Großen und Ganzen war’s eine schöne Erfahrung, würd ich sagen. Gina Beckmann

Auch Walentina erinnert sich an bewegte Momente und gesteht, dass nicht jede Entscheidung die richtige war: "Ach, der Dreh war eigentlich im Nachhinein an sich von den Leuten her, vom Cast her, gut - aber mit meiner Teampartnerin hab ich dann doch die falsche Entscheidung getroffen." Was hinter dieser Aussage steckt, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Doch eins ist klar: Die neue Staffel verspricht Drama, Emotion und jede Menge Überraschungen.