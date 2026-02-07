Chris spricht Klartext
Was läuft zwischen Emmy Russ und Chris Manazidis? Jetzt reagiert Chris
Aktualisiert:
Was läuft da zwischen Chris Manazidis und Emmy Russ? Der "Forsthaus Rampenhaus"-Star bestätigt jetzt: Es gab ein Date mit der 26-Jährigen - ein "nettes Treffen" mit Wein und guten Gesprächen. Ob mehr daraus wird, lässt er offen.
Um Chris Manazidis und Emmy Russ kursierten die Gerüchte schon eine Weile, jetzt schafft der ehemalige "Forsthaus Rampenhaus"-Star selbst ein bisschen Klarheit. In einem Interview mit "Promiflash" bestätigt er, dass er und Emmy Russ sich tatsächlich getroffen haben - und nennt es ganz entspannt ein Dinner-Date.
Die beiden seien "einfach nett essen" gewesen, hätten einen ruhigen Abend verbracht, mit "schönen Gesprächen, schönem Essen, schönem Weinchen" und "ein bisschen Lifestyle", wie er es formuliert. Konkreter will Chris aber nicht werden.
Chris Manazidis bei "Promi Big Brother"
Mehr als ein Abend? Chris bleibt vage - Aleks schießt deutlich
Die Frage, die alle beschäftigt: Kommt da noch mehr? Genau das lässt Chris offen. Auf die Nachfrage, ob es weitere Treffen mit Emmy geben wird, sagt er nur, das könne er "gerade schwer sagen" - man schaue einfach.
Unentspannt wirkt dagegen jemand anders: Aleksandar Petrovic, Emmys Ex-Flirt, reagiert auf Instagram ziemlich deutlich. Kurz nachdem die Date-Gerüchte Fahrt aufgenommen hatten, postete er von "Missgunst, Verrat und Toxizität im Herzen" und davon, dass manche "für digitale Aufmerksamkeit im Internet sogar ihre Seele verkaufen". Namen nennt er nicht, aber der Zeitpunkt war eindeutig.
Fahrstuhl-Foto, Rosen und Rätselraten: Wie die Spekulationen überhaupt entstanden sind
Bevor Chris sich jetzt geäußert hat, hatten er und Emmy ihre Fans schon ordentlich in den Spekulationsmodus geschickt. Beide spielten auf Social Media mit dem Thema, ohne es konkret zu machen: auffällige Schnappschüsse, Hinweise auf ein Treffen - aber eben kein klares "Tagging" des anderen. Besonders ein Foto machte die Runde: Chris im Fahrstuhl mit einem riesigen Strauß roter Rosen, die Begleitung neben ihm nur halb im Bild, das Gesicht nicht zu erkennen.
Als ein Fan ihn direkt fragte, ob er wirklich mit Emmy Russ ein Date hatte, reagierte Chris ausweichend-lässig: "Weiß nicht, wovon du redest. Hatten wir ein Date?" Ob daraus eine neue Reality-Romanze wird oder es bei einem einmaligen Treffen bleibt, halten die beiden weiter im Vage-Modus.
Highlight-Format mit Emmy Russ
