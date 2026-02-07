Chris spricht Klartext Was läuft zwischen Emmy Russ und Chris Manazidis? Jetzt reagiert Chris Aktualisiert: Vor 2 Stunden Chris Manazidis ist auf ein umstrittenes Date gegangen. Bild: 2017 Getty Images/Andreas Rentz

Was läuft da zwischen Chris Manazidis und Emmy Russ? Der "Forsthaus Rampenhaus"-Star bestätigt jetzt: Es gab ein Date mit der 26-Jährigen - ein "nettes Treffen" mit Wein und guten Gesprächen. Ob mehr daraus wird, lässt er offen.

Um Chris Manazidis und Emmy Russ kursierten die Gerüchte schon eine Weile, jetzt schafft der ehemalige "Forsthaus Rampenhaus"-Star selbst ein bisschen Klarheit. In einem Interview mit "Promiflash" bestätigt er, dass er und Emmy Russ sich tatsächlich getroffen haben - und nennt es ganz entspannt ein Dinner-Date. Die beiden seien "einfach nett essen" gewesen, hätten einen ruhigen Abend verbracht, mit "schönen Gesprächen, schönem Essen, schönem Weinchen" und "ein bisschen Lifestyle", wie er es formuliert. Konkreter will Chris aber nicht werden.

Chris Manazidis bei "Promi Big Brother" Chris' Abenteuer bei "Promi Big Brother" findest du in Staffel 2019

Mehr als ein Abend? Chris bleibt vage - Aleks schießt deutlich Die Frage, die alle beschäftigt: Kommt da noch mehr? Genau das lässt Chris offen. Auf die Nachfrage, ob es weitere Treffen mit Emmy geben wird, sagt er nur, das könne er "gerade schwer sagen" - man schaue einfach. Unentspannt wirkt dagegen jemand anders: Aleksandar Petrovic, Emmys Ex-Flirt, reagiert auf Instagram ziemlich deutlich. Kurz nachdem die Date-Gerüchte Fahrt aufgenommen hatten, postete er von "Missgunst, Verrat und Toxizität im Herzen" und davon, dass manche "für digitale Aufmerksamkeit im Internet sogar ihre Seele verkaufen". Namen nennt er nicht, aber der Zeitpunkt war eindeutig.